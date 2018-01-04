Николай Злобин — американский и российский политолог, историк, публицист, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне. Автор книг и публикаций по политике, истории, российско–американским отношениям. В разговоре с газетой «СЕГОДНЯ» он объяснил, почему США закрывают глаза на нарушения прав меньшинств в Латвии, а также о своем влиянии на Владимира Путина.
Политика США меняться не будет
— В самих Соединенных Штатах к правам любых меньшинств — будь то национальных, сексуальных, религиозных или любых других — относятся весьма щепетильно и заботятся о соблюдении их прав. Госдеп США также следит за этим в других странах, часто критикует их. Но ни разу со стороны госдепа не прозвучало критики систематической дискриминации неграждан в Латвии. А сейчас ущемляются права всех русскоязычных жителей Латвии — невзирая на массовые протесты и не учитывая мнения родителей, принято решение о переводе всех билингвальных школ на латышский язык обучения. Почему для одних стран нарушение прав меньшинств является недопустимым и приводит к санкциям или даже военным операциям против них, а на другие страны США просто закрывают глаза?
— Здесь, безусловно, есть серьезное противоречие в политике США, потому что американцы рассматривают демократию как в первую очередь равенство и американская демократия основана на понимании того, что любое большинство — это комбинация меньшинств: женщины, дети, образованные, необразованные, больные, здоровые, черные, белые, мексиканцы — каждый из них является меньшинством, но в целом они по разным вопросам создают большинство. То есть любое большинство состоит из меньшинства. Поэтому, по американской логике, права любого меньшинства принципиально важны. И они всегда, всюду и везде отстаивают права меньшинств, и то, что этого не происходит в отношении Прибалтики, есть, безусловно, противоречие в американской политике, которое объясняется многими причинами, в том числе некоторые из них вы в своем вопросе уже подняли.
Американцы никогда не рассматривают ни у себя в стране, ни нигде в мире неграждан как меньшинство, которое имеет возможность полноценно участвовать в жизни той или иной страны. У неграждан Америки совсем другие права, чем у американцев: и финансовые, и материальные, и социальные, и политические, и идеологические, и любые другие. С точки зрения американской логики, неграждане страны не являются полноценным меньшинством — и ничего с этим не поделать. Они говорят: становитесь американцами — тогда получите все возможности, которыми обладает любое американское меньшинство. А пока вы для нас чужие, и никакой возможности влиять на политическую жизнь в стране вы иметь не будете.
Ну и, кроме того, чего уж тут греха таить — все понимают, что меньшинства в Прибалтике, неграждане, являются в основном русскоязычными, и общее антироссийское настроение, безусловно, сказывается на политике Соединенных Штатов и здесь. Есть мнение, что все русскоязычные в бывших советских республиках являются пятой колонной и поэтому к ним надо относиться осторожно.
Кроме того, Вашингтон делает прямую ставку на политическое сотрудничество с руководством прибалтийских республик — это самый восточный фронт американского влияния, влияния НАТО, и вносить разлад в свое достаточно тесное сотрудничество, практически единство с политическим руководством балтийских республик, из–за неграждан Вашингтон, конечно, не будет. Можно добиться, наверное, от какого–то американского сенатора, конгрессмена или политика выражения сожаления или слова поддержки, но я глубоко убежден, что политика в отношении неграждан стран Прибалтики, к сожалению, меняться не будет — это вне пределов политической толерантности.
Другая точка зрения
— Надо обладать поистине стальными нервами и железной выдержкой, чтобы выступать на передаче, подобной «Воскресному вечеру с Владимиром Соловьевым». Тем не менее вы там частый гость. Расскажите, пожалуйста, как вы выдерживаете такой агрессивный напор оппонентов? Какое влияние оказывают такие передачи на реальную политику исполнительной и законодательной власти?
— Мне интересно быть в меньшинстве. Когда все со мной согласны, у меня создается впечатление, что я говорю банальные вещи. И поэтому, когда я хожу на все эти шоу, и не только в России — в Америке, в Европе, в Китае, в Азии, — я все время остаюсь в меньшинстве, потому что пытаюсь привнести какую–то позицию, которую не разделяет большинство, но которую, на мой взгляд, большинству нужно знать. Меньшинство — это то, что является драйвером любой революции. Большинство — это банальное общее серое мнение, лишенное крайностей, и поэтому я считаю, что моя задача высказывать мнение, которое необязательно приемлемо для большинства, но на каком–то этапе, может быть, его стоит послушать, а может быть, когда–то оно окажет влияние на массовые настроения.
Инакомыслие — вещь хорошая и полезная. Особенно в идеологических, теоретических, политических спорах. В толпе находиться безопасно, комфортно и даже финансово выгодно. В меньшинстве находиться опасно, дискомфортно и зачастую финансово невыгодно. Большинство всегда довольно тем, что есть. Если бы на шоу все говорили: «Я согласен с тем, что вы сказали», я бы задался вопросом: а зачем тогда, собственно, я пришел, когда и так все согласны с тем, что я сказал?
Моя задача — донести до российской элиты другую точку зрения, и я знаю, что они ее очень ценят, поэтому и продолжаю быть частым гостем на различных шоу. Меня приглашают, и никто мне пока не перекрывает кислород. Наоборот, требуют, чтобы иная точка зрения так или иначе присутствовала — пусть она и не воспринимается большинством, но она, скажу вам честно, гораздо лучше воспринимается меньшинством, которое есть в политической элите России. И в этом смысле я доволен той реакцией, тем влиянием и возможностями, которые у меня есть. Я их использую в полной мере, чтобы донести другие позиции — не массовые, не публичные, не общие — до российских, и не только российских, но еще и до европейских, азиатских, да и американских политиков.
После встреч с президентом Путиным я не раз выходил с ощущением, что мы не нашли с ним общий язык, а потом через какое–то время я видел, что то, о чем я ему говорил, начинало реализовываться в тех или иных его действиях, решениях или шагах. В принципе, Путин, на мой взгляд, обладает очень цепким умом, цепким политическим характером. Если он видит проблему, которая не решилась или которую никто никогда перед ним не ставил, он это очень ценит и вцепляется в эту проблему, пытается решить и частенько ее решает — иногда удачно, иногда неудачно, но всегда прилагает усилия ее разрешить. В этом смысле я считаю, что мои возможности доносить до Путина или кого–то еще какие–то вещи, которые в принципе невозможно услышать от их ближайшего и достаточно закрытого окружения, ценятся.
Есть и примеры в моей жизни общения с Путиным, когда прямо в ходе разговора я начинал понимать, что моя позиция приобретает в лице Путина еще одного сторонника. Такое тоже у меня в разговорах с ним несколько раз бывало.
— Николай Васильевич, что бы вы пожелали нашим читателям в наступившем году?
— Я желаю всем и себе одно и то же. Я сам придумал этот тост, он немножко смешной, но может быть сказан любому человеку. Я предлагаю на Новый год всем поднять бокалы за то, чтобы за нас как можно дольше не выпивали и не чокались!
Вашингтон
ЦИТАТЫ
«Есть мнение, что все русскоязычные в бывших советских республиках являются пятой колонной и поэтому к ним надо относиться осторожно».
«После встреч с президентом Путиным я не раз выходил с ощущением, что мы не нашли с ним общий язык, а потом через какое–то время я видел, что то, о чем я ему говорил, начинало реализовываться».
«Инакомыслие — вещь хорошая и полезная. Особенно в идеологических, теоретических, политических спорах».
Олег МЕРКУЛОВ,
собкор «СЕГОДНЯ» в Вашингтоне.
Коля хороший, ушлый провокашка!« ответить
Особенно когда его начинают ловить за руку, он изворачивается почище ужа.
Коля всегда при деле, всегда на острие, за что собственно ему неплохо платят в долларах-деньгах.
Потому что америкосы сами этому и научили ...как делить людей....Это их хваленая дерьмократия !« ответить
Odnu malenjkuju detaljku zabyl upomjanutj Nikolaj Vasiljevich v svojem intervjju: vse, rodivshiesja v USA, avtomaticheski stanovjatsja grazhdanami etoj strany.« ответить
Если русским предложить запустить на рашу 120- 140 миллтонов китайцев, которые будут там насаждать свой язык, они взвоют от ярости. Американци тоже. Вот это им и надо объяснить.« ответить
подпиндосовская мразь« ответить
Я всегда знал, что Злобин - умный политолог, и вовсе не антироссийский. Просто объясняет американскую точку зрения. Все правильно сказал - американцам на неграждан наплевать. Надо всем брать гражданство и голосовать против нациков - тогда и справедливость сможем восстановить!!!« ответить
На чем тогда будет пиариться Танька Жданока, ежели неграждан не будет?« ответить
Даже если все неграждане станут гражданами ЛР, это не изменит политическую ситуацию. Все равно латышский электорат более многочисленный. Есть другой путь - всем русским/русскоязычным выразить свой протест русофобскому режиму отказом вообще участвовать в любых выборах. Ведь все выборы всегда будут не в пользу русских Латвии. Это фикция, а не демократия. Весь мир увидит, чего стоит демократия по-латышски.« ответить
Злобин - русский человек, который принял гражданство США и работает на Америку. А значит на непримиримого врага России. Это правда, которую Злобин забалтывает своим трепом. Т.е. он фактически предал свою Родину и свой народ. В этом суть.« ответить
Видите ли, уважаемый "Заблуждение", это не поможет, а только усугубит ситуацию. Надо брать и голосовать , а от неучастия мы только проиграем, и игнорировать нас будут как лузеров. Брать гражданство и побеждать! Правда и справедливость в конце концов победит!« ответить
Imanta5, это действительно спорный вопрос. Но спасибо за ваш комментарий. Уважаю Ваше мнение.« ответить