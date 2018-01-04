Американо–российский политолог рассказал читателям газеты «СЕГОДНЯ», как в США воспринимают латвийские проблемы

Николай Злобин — американский и российский политолог, историк, публицист, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне. Автор книг и публикаций по политике, истории, российско–американским отношениям. В разговоре с газетой «СЕГОДНЯ» он объяснил, почему США закрывают глаза на нарушения прав меньшинств в Латвии, а также о своем влиянии на Владимира Путина.

Политика США меняться не будет

— В самих Соединенных Штатах к правам любых меньшинств — будь то национальных, сексуальных, религиозных или любых других — относятся весьма щепетильно и заботятся о соблюдении их прав. Госдеп США также следит за этим в других странах, часто критикует их. Но ни разу со стороны госдепа не прозвучало критики систематической дискриминации неграждан в Латвии. А сейчас ущемляются права всех русскоязычных жителей Латвии — невзирая на массовые протесты и не учитывая мнения родителей, принято решение о переводе всех билингвальных школ на латышский язык обучения. Почему для одних стран нарушение прав меньшинств является недопустимым и приводит к санкциям или даже военным операциям против них, а на другие страны США просто закрывают глаза?

— Здесь, безусловно, есть серьезное противоречие в политике США, потому что американцы рассматривают демократию как в первую очередь равенство и американская демократия основана на понимании того, что любое большинство — это комбинация меньшинств: женщины, дети, образованные, необразованные, больные, здоровые, черные, белые, мексиканцы — каждый из них является меньшинством, но в целом они по разным вопросам создают большинство. То есть любое большинство состоит из меньшинства. Поэтому, по американской логике, права любого меньшинства принципиально важны. И они всегда, всюду и везде отстаивают права меньшинств, и то, что этого не происходит в отношении Прибалтики, есть, безусловно, противоречие в американской политике, которое объясняется многими причинами, в том числе некоторые из них вы в своем вопросе уже подняли.

Американцы никогда не рассматривают ни у себя в стране, ни нигде в мире неграждан как меньшинство, которое имеет возможность полноценно участвовать в жизни той или иной страны. У неграждан Америки совсем другие права, чем у американцев: и финансовые, и материальные, и социальные, и политические, и идеологические, и любые другие. С точки зрения американской логики, неграждане страны не являются полноценным меньшинством — и ничего с этим не поделать. Они говорят: становитесь американцами — тогда получите все возможности, которыми обладает любое американское меньшинство. А пока вы для нас чужие, и никакой возможности влиять на политическую жизнь в стране вы иметь не будете.

Ну и, кроме того, чего уж тут греха таить — все понимают, что меньшинства в Прибалтике, неграждане, являются в основном русскоязычными, и общее антироссийское настроение, безусловно, сказывается на политике Соединенных Штатов и здесь. Есть мнение, что все русскоязычные в бывших советских республиках являются пятой колонной и поэтому к ним надо относиться осторожно.

Кроме того, Вашингтон делает прямую ставку на политическое сотрудничество с руководством прибалтийских республик — это самый восточный фронт американского влияния, влияния НАТО, и вносить разлад в свое достаточно тесное сотрудничество, практически единство с политическим руководством балтийских республик, из–за неграждан Вашингтон, конечно, не будет. Можно добиться, наверное, от какого–то американского сенатора, конгрессмена или политика выражения сожаления или слова поддержки, но я глубоко убежден, что политика в отношении неграждан стран Прибалтики, к сожалению, меняться не будет — это вне пределов политической толерантности.

Другая точка зрения

— Надо обладать поистине стальными нервами и железной выдержкой, чтобы выступать на передаче, подобной «Воскресному вечеру с Владимиром Соловьевым». Тем не менее вы там частый гость. Расскажите, пожалуйста, как вы выдерживаете такой агрессивный напор оппонентов? Какое влияние оказывают такие передачи на реальную политику исполнительной и законодательной власти?

— Мне интересно быть в меньшинстве. Когда все со мной согласны, у меня создается впечатление, что я говорю банальные вещи. И поэтому, когда я хожу на все эти шоу, и не только в России — в Америке, в Европе, в Китае, в Азии, — я все время остаюсь в меньшинстве, потому что пытаюсь привнести какую–то позицию, которую не разделяет большинство, но которую, на мой взгляд, большинству нужно знать. Меньшинство — это то, что является драйвером любой революции. Большинство — это банальное общее серое мнение, лишенное крайностей, и поэтому я считаю, что моя задача высказывать мнение, которое необязательно приемлемо для большинства, но на каком–то этапе, может быть, его стоит послушать, а может быть, когда–то оно окажет влияние на массовые настроения.

Инакомыслие — вещь хорошая и полезная. Особенно в идеологических, теоретических, политических спорах. В толпе находиться безопасно, комфортно и даже финансово выгодно. В меньшинстве находиться опасно, дискомфортно и зачастую финансово невыгодно. Большинство всегда довольно тем, что есть. Если бы на шоу все говорили: «Я согласен с тем, что вы сказали», я бы задался вопросом: а зачем тогда, собственно, я пришел, когда и так все согласны с тем, что я сказал?

Моя задача — донести до российской элиты другую точку зрения, и я знаю, что они ее очень ценят, поэтому и продолжаю быть частым гостем на различных шоу. Меня приглашают, и никто мне пока не перекрывает кислород. Наоборот, требуют, чтобы иная точка зрения так или иначе присутствовала — пусть она и не воспринимается большинством, но она, скажу вам честно, гораздо лучше воспринимается меньшинством, которое есть в политической элите России. И в этом смысле я доволен той реакцией, тем влиянием и возможностями, которые у меня есть. Я их использую в полной мере, чтобы донести другие позиции — не массовые, не публичные, не общие — до российских, и не только российских, но еще и до европейских, азиатских, да и американских политиков.

После встреч с президентом Путиным я не раз выходил с ощущением, что мы не нашли с ним общий язык, а потом через какое–то время я видел, что то, о чем я ему говорил, начинало реализовываться в тех или иных его действиях, решениях или шагах. В принципе, Путин, на мой взгляд, обладает очень цепким умом, цепким политическим характером. Если он видит проблему, которая не решилась или которую никто никогда перед ним не ставил, он это очень ценит и вцепляется в эту проблему, пытается решить и частенько ее решает — иногда удачно, иногда неудачно, но всегда прилагает усилия ее разрешить. В этом смысле я считаю, что мои возможности доносить до Путина или кого–то еще какие–то вещи, которые в принципе невозможно услышать от их ближайшего и достаточно закрытого окружения, ценятся.

Есть и примеры в моей жизни общения с Путиным, когда прямо в ходе разговора я начинал понимать, что моя позиция приобретает в лице Путина еще одного сторонника. Такое тоже у меня в разговорах с ним несколько раз бывало.

— Николай Васильевич, что бы вы пожелали нашим читателям в наступившем году?

— Я желаю всем и себе одно и то же. Я сам придумал этот тост, он немножко смешной, но может быть сказан любому человеку. Я предлагаю на Новый год всем поднять бокалы за то, чтобы за нас как можно дольше не выпивали и не чокались!

Вашингтон

ЦИТАТЫ

«Есть мнение, что все русскоязычные в бывших советских республиках являются пятой колонной и поэтому к ним надо относиться осторожно».

«После встреч с президентом Путиным я не раз выходил с ощущением, что мы не нашли с ним общий язык, а потом через какое–то время я видел, что то, о чем я ему говорил, начинало реализовываться».

«Инакомыслие — вещь хорошая и полезная. Особенно в идеологических, теоретических, политических спорах».

Олег МЕРКУЛОВ,

собкор «СЕГОДНЯ» в Вашингтоне.