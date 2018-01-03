Мэр Риги — о том, чего ждать жителям столицы в наступившем году, о реформе Шадурскиса, о плане дополнительных занятий «Согласия» и о том, как сохранить межэтническую стабильность

«Мы обещаем избирателям только то, что можно выполнить. И мы, составляя предвыборную программу, исходим из того, что нам ее и нужно будет реализовывать», — говорит мэр Риги и председатель правления партии «Согласие» Нил Ушаков. В большом интервью газете «СЕГОДНЯ» он подвел итоги прошедшего года, а также рассказал о том, что ждет всех нас в наступившем году — году выборов в сейм.

Абсолютное большинство

— Главное политическое событие минувшего года — это, конечно, муниципальные выборы. Если мы говорим о Риге, то здесь правые партии отличились невиданным доселе популизмом. «Согласие» все эти 8 лет, находясь у власти в столице, проводило последовательную левую политику. И за это правые партии нас безжалостно критиковали. Когда же началась предвыборная кампания, правые партии стали выступать с еще более радикально левыми инициативами. Дадим всем все и бесплатно! В этой ситуации, я бы сказал эпидемии популизма, нашей коалиции в составе «Согласие»–»Честь служить Риге» удалось получить абсолютное большинство голосов избирателей. Еще раз подчеркиваю: абсолютное большинство.

Да, конечно, мы при этом хорошо знаем, в каких микрорайонах, в каких дворах мы потеряли голоса, а в каких — получили больше, чем прежде. Мы проанализировали результаты голосования на всех избирательных участках Риги. Так, например, мы впервые победили на участке в Вецаки. Больше голосов мы набрали, например, на Тейке. Если смотреть условно на этнический состав избирателей, то на выборах–2017 за нас голосовало больше латышей, чем на предыдущих выборах. За нас проголосовали 60 процентов русскоязычных и 40 процентов латышей.

В конце августа — начале сентября, когда уже предвыборные страсти улеглись, мы провели опрос населения и выяснилось, что «Согласие» — самая популярная партия в Риге как среди русскоязычных, так и среди латышей. Для сравнения: нас поддерживают в столице 20% латышских жителей, а TB — Visu Latvijai! — 10%.

Популизм бродит по Европе

— Видимо, на грядущих выборах в сейм можно ожидать со стороны других политических сил еще больше популизма?

— Вне всякого сомнения! Мы можем констатировать, что эта общая тенденция в Европе сейчас. И в Дании, и в Германии, и Австрии, и в Нидерландах успеха на выборах добиваются популисты, причем, я бы сказал, национал–популисты. Думаю, и в ходе предвыборной кампании в латвийский парламент мы увидим, что национальные силы снова будут кричать о необходимости деоккупации, ассимиляции. Остальные правые силы опять будут обещать, как и на муниципальных выборах прошлого года, всем и все бесплатно. А вдруг сработает…

Три направления

— Может, это вынудит и «Согласие» действовать в популистском ключе?

— Могу заверить избирателей, что мы популизмом заниматься не будем. Ведь и на муниципальных выборах мы, составляя свою предвыборную программу, исходили из того, что нам ее потом и предстоит реализовывать на практике. Поэтому мы обещали только то, что возможно выполнить. Так же мы будем поступать и в ходе парламентских выборов. На выборы в сейм мы предложим четкую программу на четыре года в трех направлениях.

Первое направление — социальная политика. Если мы хотим, чтобы наши люди не уезжали, а те, кто уехал ранее, возвращались, мы должны предложить план социального развития. Теперь в подготовке и реализации этого плана мы можем рассчитывать на поддержку Европейской партии социалистов — PES, полноправным членом которой «Согласие» совсем недавно стало.

Второе направление — развитие бизнеса. В частности, мы выступаем за то, чтобы в следующие 4 года налоговая политика в стране не менялась. Бизнесу нужна стабильность и предсказуемость! Это, разумеется, нужно и инвесторам.

Третье направление — поддержка приоритетных отраслей латвийской экономики. Нельзя объять необъятное: мы не можем поддерживать сразу все сферы народного хозяйства. Поэтому и определяем приоритетные направления, те сферы, которые дают максимальную добавленную стоимость. Это ИТ, фармацевтика, финансы… Но главный акцент — на наше единственное богатство, человеческий потенциал. А значит, необходимо привести в порядок образование и здравоохранение.

Обеспечить языковую стабильность

— Очень важная, на наш взгляд, задача — обеспечение национальной и языковой стабильности.

Все последние годы у нас в сфере образования нацменьшинств сохранялась ситуация статус–кво. Да, билингвальная модель, возможно, и не идеальна, но она зарекомендовала себя неплохо и обеспечивала определенную национальную, межэтническую стабильность в стране. При этом часть латышей была по–прежнему уверена, что в билингвальных школах все преподается на русском и это плохо, а часть русскоязычных жителей полагала, что в билингвальных школах в основном все преподается на русском и это хорошо.

В действительности же, если мы говорим о старших классах билингвальных школ, то там на русском преподается максимум 2–3 предмета. Поэтому, когда националисты требуют перевести 10–12–й классы только на латышский язык и тем самым, как они уверяют, будет формироваться единая нация, — это блеф, замыливание глаз своим избирателям. Мировая история не знает примеров создания единой нации путем перевода преподавания, например, биологии на госязык. Так единые нации не создаются.

Это провокация

— Хочу особо подчеркнуть: «Согласие» категорически против той реформы, которую грозится провести в старших классах школ нацменьшинств министр образования Карлис Шадурскис. Мы считаем эту реформу провокацией. Провокацией, которая угрожает даже национальной безопасности страны. Ведь значительная часть русскоязычных воспринимает действия министра как оскорбление, как издевательство.

Министр занимается решением псевдопроблемы. А между тем у нас в школах Латвии лишь восемь процентов учителей моложе 30 лет. Восемь процентов! Вы знаете сколько в наступившем году вузы выпустят учителей физики? Семь на всю страну! Вот о чем нужно думать, а не заниматься популизмом.

Если говорить о позиции «Согласия», то мы считаем, что вопросы образования национальных меньшинств нужно передать в ведение самоуправлений. Это, кстати, общеевропейская тенденция. Ведь в каждом самоуправлении своя специфика. Если же взять такой город, как Рига, так у нас даже в каждом районе города своя специфика. Поэтому мы и предлагаем передать вопросы образования нацменьшинств в компетенцию муниципалитетов. Также, как ваши читатели уже знают, мы собираемся с 2019 года ввести в столичных школах программу дополнительного обучения.

Модель занятий от «Согласия»

— Ваши политические оппоненты уже заявили, что предлагаемая Рижской думой программа дополнительного обучения может превысить допустимую нагрузку для учащихся.

— Подобные обвинения не выдерживают критики. Во–первых, мы знаем, что сейчас запущена реформа содержания образования. Будет введена модель образования компетенции и количество предметов сократится с 12 до 8. Предлагаемая же нами программа прекрасно укладывается в эту систему образования компетенции, поскольку дополнительное обучение заменит домашние задания. А главное — позволит школьникам лучше освоить учебные дисциплины и подготовиться к экзаменам. Дополнительные задания будут как семинары, которые позволят учащимся лучше освоить предметы, причем и на госязыке, и на родном. Это только повысит конкурентоспособность.

Я уже встретился с директорами всех билингвальных школ, впереди диалог с советами школ, с родительскими комитетами. В этой работе мне помогает авторитетный специалист в области билингвального образования, бывший многолетний работник минобраза Эвия Папуле, которая теперь стала моим советником по вопросам образования.

Важно подчеркнуть, что Рижская дума выделит средства на дополнительное обучение ВСЕМ муниципальным школам, независимо от языка обучения.

Протесты, как признак демократии

— Как «Согласие» относится к уличным протестам против реформы Шадурскиса?

— Уличные протесты — это один из главных признаков демократии. Поэтому, разумеется, я уважаю тех, кто в рамках демократических процедур выражает свое мнение по наиважнейшему вопросу в жизни страны. Но новейшая история Латвии не знает случаев, когда бы пикеты и шествия приносили ожидаемый результат. Да, каких–то незначительных изменений в первоначальной позиции властей удавалось добиться, но не более того.

Опять–таки я на днях встречался с организаторами уличных протестов против реформы Шадурскиса. Выслушал их позицию, познакомил с тем планом, который предлагаем мы в Рижской думе. Поймите: «Согласие» реально находится у власти в Риге, и наша задача — не только и не столько выступать с какими–то политическими заявлениями, сколько заниматься практической работой. В данном конкретном случае сделать все от нас зависящие, чтобы обеспечить учащимся школ нацменьшинств конкурентоспособное образование. И чтобы дети от очередной реформы Шадурскиса не пострадали, не стали жертвами предвыборного популизма.

Еще раз могу повторить, что считаю последние инициативы министра образования провокационными и наносящими вред латвийскому обществу. И я готов об этом говорить не только в Латвии, но и за ее пределами. Как вы знаете, совсем недавно об этом я рассказывал на встречах в Вашингтоне — считаю, что стратегический союзник Латвии должен быть осведомлен о той реформе, которая подрывает стабильность в нашей стране. Встречи были на очень высоком уровне — с самыми влиятельными конгрессменами и сенаторами, с представителями Совета по нацбезопасности.

Бюджет–2018: что ждать рижанам?

— Вернемся к делам городским. Накануне рождественских праздников Рижская дума утвердила бюджет на следующий год. Обсуждение проекта бюджета продолжалось три дня. Как бы вы прокомментировали те претензии, которые звучали в адрес правящей коалиции со стороны оппозиции в Рижской думе?

— К сожалению, многие представители оппозиции не имеют никакого представления о том, что происходит в городе, чем занимается самоуправление. Так, например, депутаты от оппозиции спрашивали: «А что, нужно каждый год ремонтировать школы?» Или зачем вы каждый год ремонтируете Первую больницу? Я не преувеличиваю! Приходилось людям объяснять, что вообще–то Первая больница состоит из 23 корпусов, это огромная территория и там еще долгие годы будет что ремонтировать, чтобы привести стационар в надлежащий вид.

Если мы говорим о бюджете, то прежде всего это социальная поддержка. Кстати, в Риге 17 видов пособий, которых от нас государство даже не требует. Это наше политическое решение оказывать рижанам всестороннюю поддержку. В новом учебном году мы вводим бесплатное питание и для учащихся старших классов. В бюджете предусмотрены средства на ремонты всех мостов, на ремонты магистральных улиц, включая улицу Краста, отремонтируем оставшийся участок улицы Бривибас — от улицы Бруниниеку до вэфовского моста… Продолжатся ремонты в школах и детских садах. Хотел бы отметить, что начиная с 2009 года, в ремонт учебных заведений было вложено около 350 миллионов евро. Средства пошли и на утепление зданий, и на ремонт фасадов, и на установку в школьных столовых нового оборудования, и на ремонт классов и стадионов, и на строительство спортивных и игровых площадок…

В наступившем году будет завершена первая очередь строительства эстрады в Межапарке, появятся новые велодорожки.

Невежды из оппозиции

— Оппозиция была крайне недовольна увеличением дотаций «Ригас сатиксме»

— Да, и мы оппозиции несколько раз поясняли, что дотация «Ригас сатиксме» увеличена только по одной причине: согласно требованиям Евросоюза, если муниципалитет предоставляет ту или иную бесплатную услугу — в частности, бесплатный проезд в общественном транспорте для определенных категорий населения, — то муниципалитет все равно обязан уплатить НДС. Брюссель исходит из того, что все равно за эту услугу кто–то платит — в данном случае столичное самоуправление. И стало быть налоги нужно заплатить. Таким образом, получается, что муниципалитет через «Ригас сатиксме» заплатит НДС в бюджет государства — 12 миллионов.

Еще одна претензия оппозиции — это увеличение средств порталу Riga.lv. Мы пояснили, что задача самоуправления — довести до горожан всю необходимую информацию о тех возможностях, которые муниципалитет предоставляет населению. Это и социальная поддержка, и помощь в решении жилищных вопросов, и коммунальная проблематика… Вся эта информация собрана в базе данных на портале Riga.lv. Что в ответ говорит оппозиция? А давайте не будем развивать интернет–платформу самоуправления, а будем много–много буклетов печатать и разбрасывать их всюду. Это в ХХI веке!

Конечно, мы бы хотели увидеть больше конструктивности от оппозиции. Но при этом мы реалисты и понимаем, что сеймовские выборы приближаются и, видимо, популизм оппозиции будет только нарастать, ведь видные деятели столичной оппозиции планируют баллотироваться в сейм. А мы продолжим работать здесь — в интересах рижан.

Абик ЭЛКИН.

ЦИТАТЫ

«Согласие» категорически против той реформы, которую грозится провести в старших классах школ нацменьшинств министр образования Карлис Шадурскис. Мы считаем эту реформу провокацией».

«Уличные протесты — это один из главных признаков демократии. Поэтому, разумеется, я уважаю тех, кто в рамках демократических процедур выражает свое мнение по наиважнейшему вопросу в жизни страны».

«Согласие» — самая популярная партия в Риге как среди русскоязычных, так и среди латышей. Для сравнения: нас поддерживают в столице 20% латышских жителей, а TB — Visu Latvijai! — 10%.

«На выборы в сейм «Согласие» предложит четкую программу на четыре года».