LETA

На посту комиссара СЕ по правам человека на смену представителю Латвии Нилсу Муйжниексу, который был избран на эту должность в 2012 году, придёт боснийская правозащитница Дунья Миятович. Полномочия Муйжниекса истекут в апреле 2018 года.

Боснийская правозащитница Дунья Миятович стала новым комиссаром Совета Европы (СЕ) по правам человека, передаёт ТАСС. За ее кандидатуру высказались в среду большинство участников голосования в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

На пост омбудсмена СЕ Миятович была избрана во втором туре голосования. Голоса за нее отдали 107 членов ассамблеи. Соперниками боснийского кандидата были французский юрист и политик Пьер-Ив Ле Борнь, получивший 103 голоса, и министр юстиции Словении Горан Клеменчич, за которого проголосовали 19 парламентариев. Всего в голосовании приняли участие 229 членов ПАСЕ, при этом два бюллетеня были признаны недействительными.

Дунья Миятович — известный в своей стране и в Европе правозащитник, специалист по свободе слова в интернете, лауреат ряда международных премий в области защиты прав человека и демократических ценностей. С 2010 по 2017 годы она занимала пост представителя ОБСЕ по защите свободы СМИ.

Согласно мандату, комиссар «призван способствовать уважению прав человека в странах Совета Европы». Омбудсмен Совета Европы избирается сроком на шесть лет без права переизбрания.

На посту комиссара СЕ по правам человека Миятович придет на смену представителю Латвии Нилсу Муйжниексу, который был избран на эту должность в 2012 году. Полномочия Муйжниекса истекут в апреле нынешнего года, с 1 апреля 2018 года Миятович официально приступит к работе в новом качестве.

Россия в выборах нового комиссара СЕ по правам человека участия не принимала. В 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса на фоне событий вокруг Украины и Крыма, после чего российская сторона отказалась подавать заявку на участие в работе ассамблеи. Не были поданы аккредитационные документы от РФ в ПАСЕ и в 2018 году.

Какую должность займёт Нилс Муйжниекс, пока не сообщается. В свою очередь, латвийский политолог Александр Гапоненко ранее выпустил заявление о том, что Нилс Муйжниекс может стать следующим президентом Латвии.

«Комиссар по правам человека Совета Европы, американец латышского происхождения Нил Муйжниекс назначен главным проводником гей идей в Латвии. За эту услугу он получит в 2018 г. от американцев пост президента», — указал политолог Александр Гапоненко у себя в Facebook.

Нил Муйжниекс получил образование в Принстонском университете (1986) и Калифорнийском университете в Беркли (США). Был программным директором латвийского филиала американской сети Фонда Сороса. Неоднократно выступал за легализацию однополых браков в Латвии, Европе, России и по всему миру.