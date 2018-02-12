«Ко мне до сих пор подходят люди и говорят, что в мое время им жилось лучше. Обычному, рядовому человеку в советское время, несомненно, жилось легче. Люди видели перспективу в своей жизни, с надеждой смотрели в будущее», — сказал Рубикс.
По мнению политика, в современной Латвии люди живут очень бедно, если не смогли сделать бизнес. «В те времена мы строили по тысяче квартир в год, которые люди получали бесплатно. Кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, которую сейчас гордо называют бизнесом», — заметил он.
При этом Рубикс обратил внимание, что «в советское время люди ехали в Латвию, чтобы жить здесь и работать, а теперь сотнями тысяч покидают страну».
Латвия — не страна-неудачник. Латвия — страна-трамплин! Страна завтрашнего дня!
Неслучайно, думается, что и наши союзники по ЕС и НАТО рассматривают Латвию, как страну— полигон. Во-первых, шлют на наш прилавок товары сомнительного качества и наблюдают — ну как, съедобно ли? Не мрут ли? Во-вторых, размещают здесь свое оружие, военных и инфраструктуру. Сначала, если что, можно потренироваться на здешней территории. А потом, если повезет, на территории условного противника.
По данным Центрального статистического управления Латвии, население страны с 1990 года уменьшилось с 2,7 миллиона человек до 1,95 миллиона.
В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них примерно 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, а русский имеет статус иностранного.
ЛАТЫШИ БОЯТСЯ ДЕЛАТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ....« ответить
В
ЛАТВИИ УЖЕ НЕ НАБЕРЁТСЯ И МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК....
КТО УЕХАЛ,ЧТОБЫ не ПОДОХНУТЬ...
А
БОЛЬШИНСТВО НАРОДА ПОДОХЛИ ОТ ГОЛОДА...
БРИВА ЛАТВИЯ в АССОРТИМЕНТЕ...
ДЗИВОЯМ ЛАТВИЯ КА ИРИЯ,ЗВЕДРИЯ,ВАЦИЯ....НУ ЛЬОТИ ЛАБИ ДЗИВОТ БРИВА ЛАТВИЯ,
НУ
ЛЬОТИ ЛАБИ...ЛАТВИЯ-ЛАТВИЕШЕМ!!!!
Пускай дохнут второсортные. Собачьего сейчас совсем мало что радует.« ответить
Latvijā vidējā alga ir 2x un minimālā alga ir 4x augstāka kā Putina Krievijā, kura ir bagātākā valsts pasaulē derīgo izrakteņu ziņā...kleptokrātija visu patur savās kabatās, no " vi derzhitesj!!!"« ответить
par cenām piemirsi piebilst. Cik Krievijā maksā pārtika, medikamenti, degviela u. t. t. Trollis tu dolbannijs!« ответить
tikai nevajag, sovoku fašist, nodarboties ar demagoģiju. SSSR laiki bija ideāli apstākļi dzīvošanai tikai militāristu, partijnieku un blatņiku gimenēm, tikai ne parastajiem strādniekiem.« ответить
Ļoti labi atceramies Brežņeva laika tukšos veikalus, zemletes sistēmu, pārtikas devas. Latvijā cilvēkiem nav nekad tik labi klājies kā tagad.
По мнению политика, в современной Латвии люди живут очень бедно, если не смогли сделать бизнес. «В те времена мы строили по тысяче квартир в год, которые люди получали бесплатно. Кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, которую сейчас гордо называют бизнесом», — заметил он.« ответить
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А где это есть сейчас, бесплатные квартиры, где старики с ностальгией не вспоминают свои молодые годы, может в столь милой многим России, да любой миллиардер в возрасте Рубикса остался бы голым и босым, лишь бы вернуться в те времена, когда ему было 25..
СМЕШНО, Господа.......1) ПАРАДОКС состоит в том, что при СССР хуторская МРАЗЬ жила намного лучше среднестатистической России, которая СЕЙЧАС записана в "оккупанты". 2) Даже любому КРЕТИНУ ясно: ЗАЧЕМ цивилизованным НАРОДАМ нужен латышский? А нужен он ТОЛЬКО прыщавым ДЕГЕНЕРАТАМ , типа Дзинтарса и Домбравы? 3) РУССКИЙ язык - язык ООН.....Или нацистская Латвия настолько велика, что ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ мир будет переводить что-либо на ПРИМИТИВНЫЙ "хуторской"?« ответить
Голос из России 09:14 12:02:2018« ответить
СМЕШНО, Господа.......1) ПАРАДОКС состоит в том, что при СССР хуторская МРАЗЬ жила намного лучше среднестатистической России,
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Баран, сравнил хуторянина, со среднестатистическим жителем Нечерноземья.., он жил лучше не благодаря власти Советов, а вопреки ей, поскольку имел еще те навыки, которые русскому отбили в далеком 1917 году. Даже колхозы в Латвии, были лучшими в СССР, поскольку у латыша были руки заточены для работы на этой земле, а не под подневольную отработку каких-то трудодней вместе денег, да еще и без паспорта, со справкой какой-то, с которой нельзя было отъезжать от колхоза далее стольких-то километров, и не боле каких-то дней..
полегче! Сынок, ты вольно обращаешься с цифирками. Это есть, не хорошо. Для начала, в советских школах, не говорили, поэто му, ты сынок не знаешь, что земельки в остзейском крае у латышей своей никогда не было! Земельку, им не давали ни немци, ни шведы! А земельку дал им Николай Александрович Романой! Николай II по вашему) Давл ась, земля на каждого едока мужского полу, подданным Российской империи!Мудро! Чтобы мужичек, не ходил с ножем и разбойничал, а работал на земле и кормился!Поэтому статус мужчины, был непререкаем, он владел зелей, а женщина была ЗА Мужем, за его спиной!Чем больше мальчиков в семье - больше земли! Остальная херня, придумки красножопых сионистовбольшевиков!« ответить
никто здесь и не спрашивает!))Отдайте всем, долги и пииизтуйте в це европу))) Всю жизнь, умеете только спиистить и на халяву понищебродить!)) Уж мы то вас знаем)))Так что, вам только в це европу!)) там вас еще не раскусили)))« ответить
Krievi, paklusējiet . Jums par notiekošo Latvijā nav nekāda daļa. Jūs taču jau salīdzināja ar organiskiem atkritumiem pēc lidmašīnas katastrofas.« ответить
вообще-то по данным статистического бюро латвии осталось уже 1,93 миллиона. еще минус 20 тысяч за этот год :)« ответить
А вы где, на цепи прикованы здесь, или из милой вашему сердцу России "звоните" сюда, потешаясь в своем богатстве над нами, нищими и убогими.?:))« ответить