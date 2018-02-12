Латвийцы ностальгируют по советскому времени. Об этом в интервью местной газете Latvijas Avize рассказал бывший глава Компартии ЛССР, бывший депутат Европарламента Альфред Рубикс.

«Ко мне до сих пор подходят люди и говорят, что в мое время им жилось лучше. Обычному, рядовому человеку в советское время, несомненно, жилось легче. Люди видели перспективу в своей жизни, с надеждой смотрели в будущее», — сказал Рубикс.

По мнению политика, в современной Латвии люди живут очень бедно, если не смогли сделать бизнес. «В те времена мы строили по тысяче квартир в год, которые люди получали бесплатно. Кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, которую сейчас гордо называют бизнесом», — заметил он.

При этом Рубикс обратил внимание, что «в советское время люди ехали в Латвию, чтобы жить здесь и работать, а теперь сотнями тысяч покидают страну».

Латвия — не страна-неудачник. Латвия — страна-трамплин! Страна завтрашнего дня!

Неслучайно, думается, что и наши союзники по ЕС и НАТО рассматривают Латвию, как страну— полигон. Во-первых, шлют на наш прилавок товары сомнительного качества и наблюдают — ну как, съедобно ли? Не мрут ли? Во-вторых, размещают здесь свое оружие, военных и инфраструктуру. Сначала, если что, можно потренироваться на здешней территории. А потом, если повезет, на территории условного противника.

По данным Центрального статистического управления Латвии, население страны с 1990 года уменьшилось с 2,7 миллиона человек до 1,95 миллиона.

В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них примерно 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, а русский имеет статус иностранного.