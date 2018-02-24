Ночью ограблен дом Римшевича в Лангстини(19)

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Владимир Бучельников
15:27 24.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Прошедшей ночью ограблен дом подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Его адвокат Саулведис Варпиньш сообщил агентству ЛЕТА, что ночью грабители проникли в частный дом Римшевича в Лангстини, учинили разгром и похитили ценные вещи. Римшевич этот инцидент считает неслучайным и связывает с событиями последней недели. «Ситуация свидетельствует о том, что это было заранее спланированная и профессионально организованная операция», — заявил адвокат.

 

Римшевича в доме в момент ограбления не было. Что именно похищено, адвокат не уточнил, сославшись на то, что ведется расследование.

 

Представитель Госполиции Сигита Пилдава подтвердила, что полиция получила сообщение об ограблении в пятницу в 23.49. Прибыв на место происшествия, полиция установила факт проникновения в дом и кражи имущества. Список похищенных вещей уточняется, начат уголовный процесс.

 

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) расследует уголовный процесс о взяточничестве, по которому подозревается Римшевич. Президент Банка Латвии обвинения отрицает. Также он заявил, что не намерен покидать пост.

 

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере — не менее 100 000 евро.

 

БПБК заявило, что уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, как и с заявлением Минфина о «ABLV Bank» и деятельностью банка «Norvik». По неофициальной информации, дело может быть связано с «Trasta komercbankа», но ни БПБК, ни Римшевич этого не подтверждают.

LETA / Фото
Комментарии (19)
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смотрящий 15:31 24:02:2018

Общаг наверное забрали, или годовой буджэт страны успеха.

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Ой, нимагу 16:27 24:02:2018

Этот комментарий просто ... гениален!!!

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001 15:36 24:02:2018

Брехня , это просто невозможно, у такого человека небыло ни какой охранной сигнализации, даже барбоса нет , значит сами скрывают улики

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 15:37 24:02:2018

ГОВОРЯТ ЧТО РИМШЕВИЦАскунс БЫЛ ИСТАЙС ЛАТВИЕШУ ПУСИТИС
УН
ВИНЬШ ДЗИВОЙЯ КЕНГАРАГА СОЦИАЛА МАИНЯ КОПА
АР
САВУ ВЕЦО МАММИНЯЙ....
ЭТО "РУКА МОСКВЫ" НАГОВАРИВАЕТ НА НАСТОЯЩЕГО ЛАТЫШСКОГО ПАТРИОТА...

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weri 15:39 24:02:2018

Мгновенная карма

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аптекарь 15:39 24:02:2018

Полиция констатировала - преступник обранил паспорт Путина .

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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