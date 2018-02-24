Его адвокат Саулведис Варпиньш сообщил агентству ЛЕТА, что ночью грабители проникли в частный дом Римшевича в Лангстини, учинили разгром и похитили ценные вещи. Римшевич этот инцидент считает неслучайным и связывает с событиями последней недели. «Ситуация свидетельствует о том, что это было заранее спланированная и профессионально организованная операция», — заявил адвокат.
Римшевича в доме в момент ограбления не было. Что именно похищено, адвокат не уточнил, сославшись на то, что ведется расследование.
Представитель Госполиции Сигита Пилдава подтвердила, что полиция получила сообщение об ограблении в пятницу в 23.49. Прибыв на место происшествия, полиция установила факт проникновения в дом и кражи имущества. Список похищенных вещей уточняется, начат уголовный процесс.
Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) расследует уголовный процесс о взяточничестве, по которому подозревается Римшевич. Президент Банка Латвии обвинения отрицает. Также он заявил, что не намерен покидать пост.
Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере — не менее 100 000 евро.
БПБК заявило, что уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, как и с заявлением Минфина о «ABLV Bank» и деятельностью банка «Norvik». По неофициальной информации, дело может быть связано с «Trasta komercbankа», но ни БПБК, ни Римшевич этого не подтверждают.
Общаг наверное забрали, или годовой буджэт страны успеха.« ответить
Этот комментарий просто ... гениален!!!« ответить
Брехня , это просто невозможно, у такого человека небыло ни какой охранной сигнализации, даже барбоса нет , значит сами скрывают улики« ответить
ГОВОРЯТ ЧТО РИМШЕВИЦАскунс БЫЛ ИСТАЙС ЛАТВИЕШУ ПУСИТИС« ответить
УН
ВИНЬШ ДЗИВОЙЯ КЕНГАРАГА СОЦИАЛА МАИНЯ КОПА
АР
САВУ ВЕЦО МАММИНЯЙ....
ЭТО "РУКА МОСКВЫ" НАГОВАРИВАЕТ НА НАСТОЯЩЕГО ЛАТЫШСКОГО ПАТРИОТА...
Мгновенная карма« ответить
Полиция констатировала - преступник обранил паспорт Путина .« ответить