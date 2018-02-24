Прошедшей ночью ограблен дом подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Его адвокат Саулведис Варпиньш сообщил агентству ЛЕТА, что ночью грабители проникли в частный дом Римшевича в Лангстини, учинили разгром и похитили ценные вещи. Римшевич этот инцидент считает неслучайным и связывает с событиями последней недели. «Ситуация свидетельствует о том, что это было заранее спланированная и профессионально организованная операция», — заявил адвокат.

Римшевича в доме в момент ограбления не было. Что именно похищено, адвокат не уточнил, сославшись на то, что ведется расследование.

Представитель Госполиции Сигита Пилдава подтвердила, что полиция получила сообщение об ограблении в пятницу в 23.49. Прибыв на место происшествия, полиция установила факт проникновения в дом и кражи имущества. Список похищенных вещей уточняется, начат уголовный процесс.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) расследует уголовный процесс о взяточничестве, по которому подозревается Римшевич. Президент Банка Латвии обвинения отрицает. Также он заявил, что не намерен покидать пост.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере — не менее 100 000 евро.

БПБК заявило, что уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, как и с заявлением Минфина о «ABLV Bank» и деятельностью банка «Norvik». По неофициальной информации, дело может быть связано с «Trasta komercbankа», но ни БПБК, ни Римшевич этого не подтверждают.