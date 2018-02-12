Ночью вручили Writers Guild Awards

11 февраля Гильдия сценаристов Америки вручила свои награды, Writers Guild of America Award. Премия вручается с 1949 года, за это время менялся состав номинаций.

До середины 1950-х награждали фильмы о животрепещущих проблемах, дважды награждали отдельно картины в жанре вестерн, а для Сэма Фуллера разово придумали номинацию «лучший малобюджетный фильм» в 1952 году.

В 2008 году также добавили номинацию за лучший сценарий видеоигры. В этом году премию получила игра Horizon Zero Dawn, впрочем, внимательным отбор в этой категории не назовешь: среди номинантов был симулятор американского футбола.

Победители основных номинаций WGA 2018:

Оригинальный сценарий

Джордан Пил — «Прочь»

Адаптированный сценарий

Джеймс Эйвори — «Зови меня своим именем» по роману Андре Асимана

Сценарий документального фильма

Бретт Морген — «Джейн»

Драматический сериал

«Рассказ служанки» (простите, там десять сценаристов)

Комедийный сериал

«Вице-президент» (15 соавторов сценария)

Новый сериал

«Рассказ служанки»

Крупная форма — оригинальный сценарий

Барбара Степански — «Флинт»

Крупная форма — адаптированный сценарий

Дэвид Келли — «Большая маленькая ложь» по роману Лианы Мориарти

Анимация

Кейт Парди — эпизод «Ось времени» из сериала «Конь БоДжек»

Лучший эпизод, драма

Гордон Смит — «Кляузничество» из сериала «Лучше звоните Соулу»

Лучший эпизод, комедия

Трейси Пауст и Джон Кинналли — «Кинсеаньера Розарио» из сериала «Уилл и Грейс»