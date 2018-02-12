Ночью вручили Writers Guild Awards

До середины 1950-х награждали фильмы о животрепещущих проблемах, дважды награждали отдельно картины в жанре вестерн, а для Сэма Фуллера разово придумали номинацию «лучший малобюджетный фильм» в 1952 году.
В 2008 году также добавили номинацию за лучший сценарий видеоигры. В этом году премию получила игра Horizon Zero Dawn, впрочем, внимательным отбор в этой категории не назовешь: среди номинантов был симулятор американского футбола.
Победители основных номинаций WGA 2018:
Оригинальный сценарий
Джордан Пил — «Прочь»
Адаптированный сценарий
Джеймс Эйвори — «Зови меня своим именем» по роману Андре Асимана
Сценарий документального фильма
Бретт Морген — «Джейн»
Драматический сериал
«Рассказ служанки» (простите, там десять сценаристов)
Комедийный сериал
«Вице-президент» (15 соавторов сценария)
Новый сериал
«Рассказ служанки»
Крупная форма — оригинальный сценарий
Барбара Степански — «Флинт»
Крупная форма — адаптированный сценарий
Дэвид Келли — «Большая маленькая ложь» по роману Лианы Мориарти
Анимация
Кейт Парди — эпизод «Ось времени» из сериала «Конь БоДжек»
Лучший эпизод, драма
Гордон Смит — «Кляузничество» из сериала «Лучше звоните Соулу»
Лучший эпизод, комедия
Трейси Пауст и Джон Кинналли — «Кинсеаньера Розарио» из сериала «Уилл и Грейс»
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