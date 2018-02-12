Ночью вручили Writers Guild Awards

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Анатолий Тарасов
15:10 12.02.2018
Кино / Новости кино

11 февраля Гильдия сценаристов Америки вручила свои награды, Writers Guild of America Award. Премия вручается с 1949 года, за это время менялся состав номинаций.

До середины 1950-х награждали фильмы о животрепещущих проблемах, дважды награждали отдельно картины в жанре вестерн, а для Сэма Фуллера разово придумали номинацию «лучший малобюджетный фильм» в 1952 году.

 

В 2008 году также добавили номинацию за лучший сценарий видеоигры. В этом году премию получила игра Horizon Zero Dawn, впрочем, внимательным отбор в этой категории не назовешь: среди номинантов был симулятор американского футбола.

 

Победители основных номинаций WGA 2018:

 

Оригинальный сценарий

 

Джордан Пил — «Прочь»

 

Адаптированный сценарий

 

Джеймс Эйвори — «Зови меня своим именем» по роману Андре Асимана

 

Сценарий документального фильма

 

Бретт Морген — «Джейн»

 

Драматический сериал

 

«Рассказ служанки» (простите, там десять сценаристов)

 

Комедийный сериал

 

«Вице-президент» (15 соавторов сценария)

 

Новый сериал

 

«Рассказ служанки»

 

Крупная форма — оригинальный сценарий

 

Барбара Степански — «Флинт»

 

Крупная форма — адаптированный сценарий

 

Дэвид Келли — «Большая маленькая ложь» по роману Лианы Мориарти

 

Анимация

 

Кейт Парди — эпизод «Ось времени» из сериала «Конь БоДжек»

 

Лучший эпизод, драма

 

Гордон Смит — «Кляузничество» из сериала «Лучше звоните Соулу»

 

Лучший эпизод, комедия

 

Трейси Пауст и Джон Кинналли — «Кинсеаньера Розарио» из сериала «Уилл и Грейс»

Vesti.lv / Фото
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