Ноги и лопатки. Запекаем мясо для большой компании

Подходит к концу зимний мясоед: на следующей неделе Масленица, которая традиционно была неделей без мяса, только с рыбой и молочными продуктами (хотя соблюдают сейчас эти правила немногие), а уже через две недели начинается Великий пост.

Так что времени для мясных блюд остается совсем мало. Предлагаем запекать большие порции мяса на целую компанию мясоедов. Рассказываем, как это сделать и какое мясо выбрать.

Что выбрать

Лучше всего для запекания подходят большие объемные мягкие куски мяса. Если присутствует небольшое количество жира (внутримышечного) – это хорошо, он придаст мясу сочности.

При выборе всегда нужно учитывать возраст животного. Молодое мясо получается наиболее нежным. Например, один из важных факторов выбора говядины – мясо должно быть от молодых бычков, до 2,5 лет.

Из говядины лучше всего подойдёт спинной отруб (рибай), вырезка, также можно запечь отрубы из задней части, но предварительно замаринованные, чтобы мясо было мягкое.

Из свинины лучше всего подойдёт окорок, а точнее внутренняя его часть. Так называемая филейная часть окорока. Она очень нежная. И ещё хорошо запекать свиную шейную часть, она очень сочная.

Если говорим о баранине, то тут для запекания подходит задок. А также вырезка, хоть и постная, она получается очень нежной.

Как запекать

Важно время запекания – небольшие куски запекаются от 20-30 минут до 2 часов (это касается кусков от 0.5 кг до 4.5-5 кг). Куски более 5 кг запекаются от 2 часов. Температура изначально устанавливается на 200 градусов, мясо запечатывается, образуя корочку, которая не даёт соку выйти. После чего температуру можно снизить до 150-160 градусов и продолжить запекание.

Также обязательно, чтобы кусок, который планируется запечь, был очищен от пленок, жил и хрящей.

Постное, нежирное мясо тоже можно запекать. Лучше всего это делать при невысокой температуре, тогда оно протомится в собственном соку и будет нежным. Лучше всего запекать такое мясо в рукаве или в фольге.

Если вы взяли кусок с костью, не вырезайте ее: около косточки мясо получается чуть сочнее.

И ещё одно: свинину нужно пропекать полностью. А с кровью можно делать только говядину и баранину.

Лопатка ягненка

900 г бараньей лопатки (лучше всего взять ягненка)

150 г лука

10 г чеснока

2 г тимьяна

2 г розмарина

1 г кориандра

1 г кумина

1 г черного перца

10 г морской соли

Шаг 1. Лопатку очистить от пленок и жил.

Шаг 2. Натереть мясо специями и посыпать нарезанным полукольцами луком.

Шаг 3. Завернуть все в фольгу и замариновать в течение 5-6 часов.

Шаг 4. Запекать при температуре 140 градусов в течение 2,5 часов

Запеченная свиная шея

1200-1500 г мякоти свиной шеи

Соль и перец

100 г домашней аджики

50 мл растительного масла

100 г стебля сельдерея

1 морковь

4 зуб. чеснока

60 г сметаны

Шаг 1. Морковь и сельдерей зачищаем и нарезаем на кусочки.

Шаг 2. Шею натираем солью/перцем/аджикой/сметаной и делаем надрезы, чтобы воткнуть туда морковь и сельдерей.

Шаг 3. Чеснок нарезаем мелко и втираем в свинину.

Шаг 4. Ставим форму для запекания, накрываем фольгой и запекаем в течение 2 часов.

Шаг 5. За 10 минут до готовности убираем фольгу, чтобы сверху получилась румяная корочка. Можно есть как в горячем, так и в холодном виде.

Лопатка бычка с соусом порто

600 г мраморной лопатки бычка

120 г вяленой моркови

160 г вяленой свеклы

320 г печеного картофеля

20 г салата мангольд

80 г сыра креметте

40 г растительного масла

#:p547При выборе всегда нужно учитывать возраст животного. Молодое мясо получается наиболее нежным. Например, один из важных факторов выбора говядины – мясо должно быть от молодых бычков, до 2,5 лет.549#:г сливочного масла

4 г кресс-салата

4 г соли

4 г перца

Кленовый сироп

Для соуса порто:

200 мл портвейна

70 г демигласса

15 г сахара

Лук-шалот

Кусочек сливочного масла

Растительное масло

½ зубчика чеснока

Тимьян

Шаг 1. Лопатку отвариваем при низкой температуре, лучше всего сделать это в сувиде при температуре 58 градусов в течение 50 минут.

Шаг 2. Затем обжариваем, время выбираем в зависимости от предпочитаемой степени прожарки.

Шаг 3. Картофель коптим и разминаем со сливочным маслом и сливочным сыром.

Шаг 4. Готовим соус порто. Обжариваем на растительном масле мелко нарезанный лук шалот вместе с чесноком и тимьяном. Добавляем портвейн, демигласс, сахар и оставляем тушиться, выпаривая жидкость на две трети объема. Соус процеживаем, затягиваем сливочным маслом.

Шаг 5. Морковь и свеклу варим, ставим вялиться при температуре 50 градусов. Затем карамелизуем овощи в кленовом сиропе со сливочным маслом.

Шаг 6. Сервируем блюдо: на тарелку выкладываем картофель и овощи, поливаем соусом порто.

Баранья запеченная нога

(4 порции)

1,3 кг мякоти бараньей ноги

200 мл белого сухого вина

400 г корня сельдерея

300 г моркови

10 г свежего розмарина

15 г котем-зелени (также ее называют армянской травой, похожа на молодую рукколу)

15 г свежего красного базилика

5 г чабреца

5 г цитрона

400 г лука

20 г чеснока

20 мл оливкового масла

Шаг 1. Маринуем баранину с солью, перцем, чесноком, зеленью, оливковым маслом и оставляем ее минимум на 2 часа.

Шаг 2. Запекаем в духовке в течение 30 минут вместе со всеми овощами (нарезанной морковью и корнем сельдереем).

Шаг 3. Мякоть бараньей ноги можно подавать чуть розоватую, только не пересушить.

Шаг 4. Запеченные овощи мы пропускаем через блендер и получается такое овощное пюре.

Шаг 5. Выкладываем это пюре на тарелку, кусками нарезаем баранину сверху и к этому можно сделать гарнир из слегка припущенного свежего шпината с луком шалот, чесноком и кедровыми орешками.

Ростбиф

3 кг говядины (толстый край)

100 г чеснока

20 г розмарина

150 мл оливкового масла

20 г пряностей по вкусу

Соль

Шаг 1. Мясо натереть специями (черный, красный перец обязательны) и маслом.

Шаг 2. Сделать в мясе прорези ножом и положить в них зубчики чеснока и розмарин.

Шаг 3. Поставить в духовку на 1 час 20 минут, запекать ростбиф при температуре 180 градусов. Мясо можно есть как горячим, так и холодным. Идеальное блюдо для воскресного бранча.

Лопатка ягненка с ариштой

650 г отварной баранины (лопатка)

50 г сметаны

50 г майонеза

10 г специй

85 г аришты, армянской домашней лапши

50 г ткемали

Шаг 1. Лопатку ягненка очистить и замариновать в соли и перце. Готовить в вакуумном пакете на низкой температуре около часа.

Шаг 2. На противень выложить пергамент, смазать маслом, выложить лопатку и смазать ее смесью из майонеза, петрушки, семян конопли, пропаренных в духовке.

Шаг 3. Запекать 20-25 минут при температуре 200 градусов до появления золотистой корочки.

Шаг 4. Сварить аришту (домашнюю лапшу). Это займет примерно 20 минут.

Шаг 5. Выложить на тарелку лопатку, аришту и соус: ткемали красный, соль, перец, растительное масло, петрушку.

Кабан на гриле

Корейка кабана (можно взять свиную)

3 шампиньона

2 отварных картофелины

Веточка розмарина

Брусничный соус

Растительное масло

Соль

Перец

Шаг 1. Берем корейку кабана, шампиньоны, картофель, веточку розмарина, соус брусничный, растительное масло.

Шаг 2. Режем грибы на 4 части.

Шаг 3. Картофель нарезаем крупными кольцами.

Шаг 4. Картофель и грибы перемешиваем, солим и немного оставляем постоять в растительном масле.

Шаг 5. Берем корейку кабана — перчим, солим, поливаем немного подсолнечным маслом.

Шаг 6. Помещаем корейку кабана на гриль (предварительно завернув кость в фольгу).

Шаг 7. Помещаем к корейке картофель и грибы.

Шаг 8. Переворачиваем картофель и грибы по мере их приготовления, раньше, чем мясо.

Шаг 9. Переворачиваем на другую сторону для полного приготовления корейку кабана.

Лопатка ягненка с картофелем

1200 г лопатки ягненка

800 г картофеля

2 помидора

Для маринада:

100 мл оливкового масла

1 головка чеснока

1 ч.л. кумина

1 ч.л. сумаха

Кориандр

100 г тимьяна и розмарина

Соль, черный молотый перец по вкусу

Шаг 1. Подготовить маринад для лопатки ягненка. Смешать 100 мл оливкового масла с мелко натертым чесноком, кумином, сумахом, кориандром. Добавить соль и перец.

Шаг 2. Натереть маринадом лопатку ягненка и оставить на 12 часов в прохладном месте.

Шаг 3. Запекать лопатку при температуре 180-200 градусов в течение 4-5 часов.

Шаг 4. Промыть тщательно щеткой картофель, нарезать дольками или слайсами (по желанию).

Шаг 5. Замариновать нарезанный картофель в специях, добавить розмарин и оливковое масло.

Шаг 6. За полчаса до готовности лопатки положить рядом на противень замаринованный картофель и разрезанные пополам помидоры. Запекать все вместе 30-40 минут.