Норовирусную инфекцию на Олимпиаде в Пхенчхане подхватили уже 244 человека(1)

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Виталий Вавилкин
11:30 16.02.2018
Спорт

Отмечается, что вспышка затронула в основном обслуживающий персонал Игр и волонтеров. 56 человек остаются на карантине, остальные вернулись к работе.

Среди заразившихся — двое участников сборной Швейцарии по фристайлу. Это первый случай заражения спортсменов на Играх-2018.

 

По данным Reuters, один из заболевших атлетов — чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош. Имя второго спортсмена не называется.

 

По данным швейцарской сборной, оба лыжника заразились инфекцией несколько дней назад. Их изолировали от других, в настоящее время больные уже идут на поправку. Ожидается, что они смогут принять участие в соревнованиях, которые продлятся до 23 февраля.

 

Остальные спортсмены находятся в безопасности, заверили в сборной Швейцарии. «Заболевшие лыжники были поселены в одну комнату и не контактировали с другими», — сказал собеседник агентства Reuters.

 

Ранее сообщалось, что вспышка норовируса привела к отстранению от работы около 1200 агентов службы безопасности, ответственных за порядок на олимпийских объектах. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока персонал не сможет вернуться к своим обязанностям.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (1)
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Janka 14:31 16:02:2018

ruka Kremlja. Putin vinovat. to holod i vetra napravil to virusi.
a mozet pod prikritiem lecenija ot virusa podgotavlivaetsa dozi dopinga?

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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