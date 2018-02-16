Отмечается, что вспышка затронула в основном обслуживающий персонал Игр и волонтеров. 56 человек остаются на карантине, остальные вернулись к работе.

Среди заразившихся — двое участников сборной Швейцарии по фристайлу. Это первый случай заражения спортсменов на Играх-2018.

По данным Reuters, один из заболевших атлетов — чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош. Имя второго спортсмена не называется.

По данным швейцарской сборной, оба лыжника заразились инфекцией несколько дней назад. Их изолировали от других, в настоящее время больные уже идут на поправку. Ожидается, что они смогут принять участие в соревнованиях, которые продлятся до 23 февраля.

Остальные спортсмены находятся в безопасности, заверили в сборной Швейцарии. «Заболевшие лыжники были поселены в одну комнату и не контактировали с другими», — сказал собеседник агентства Reuters.

Ранее сообщалось, что вспышка норовируса привела к отстранению от работы около 1200 агентов службы безопасности, ответственных за порядок на олимпийских объектах. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока персонал не сможет вернуться к своим обязанностям.