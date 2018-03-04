По олимпийским идеалам… Закончилась Олимпиада в Пхенчхане. Триумф на ней ожидал Норвегию — 14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых, всего 39 медалей. Измученные астмой норвежские спортсмены продемонстрировали настоящий бойцовский дух, даже геройство и победили злой недуг — нет без доли ехидства пишет в Latvijas Avīze Юрис Лоренц.

Что тут такого, скажут скептики, ведь люди ездят на курорты лечиться. Снег, солнце и чистый горный воздух творят чудеса. Особенно, когда с собой на всякий случай вполне легально взято шесть тысяч доз лекарства против астмы, опять шутит автор.

Но далее он указывает на странности. Разве не странно, что Финляндия с населением 5,6 миллиона человек, которая считается такой же спортивной нацией, как и Норвегия с населением 5,4 миллиона человек, привезла из Кореи всего шесть медалей, из которых только одна высшей пробы? Тем более не было слышно, что кто-то из финнов болеет астмой.

Далее Лоренц начинает рассуждать более серьезно. Неожиданные достижения Норвегии свидетельствуют, что, возможно, что-то не в порядке с допинг-контролем и с нашим пониманием олимпийских идеалов. В тот момент, когда мы заканчиваем говорить о силе, ловкости, выносливости, красоте и уме спортсменов и начинаем считать полученные государствами медали, мы предаем идеалы олимпийских игр.

В Олимпийской хартии ясно и четко написано: «Олимпийские игры — соревнования в индивидуальных и командных видах спорта между атлетами, а не между государствами». Увы, сегодня спорт стал средством политической борьбы и наживы. Есть шутка: атлеты в Древней Греции стартовали обнаженными, чтобы невозможно было прикрепить фирменный знак изготовителя спортивной одежды.

Бытует мнение, что в современную эпоху спорт является одним из самых эффективных способов рекламы государств. В свое время так думали руководители Советского Союза и Германской Демократической Республики. На нескольких Олимпийских играх подряд эти страны находились в самом верху медального рейтинга. Нет больше на карте мира ни СССР, ни ГДР. Олимпийские достижения были всего лишь блестящей внешней оболочкой, которая прикрывала прогнившие изнутри системы.

Населенная двумя миллионами человек Латвия за годы независимости на Олимпийских играх завоевала 27 медалей. Почти столько же, сколько Индия с населением 1,35 миллиарда человек. У этой большой страны только на одну медаль больше. Разве индийцев это тревожит? Нет! А мы тревожимся, сетует автор. Косвенное подтверждение этому он нашел в том, что атлеты богатой Германии за золотую медаль получат 20 тысяч евро, в то время как спортсменам Латвии причитается по 142 тысячи евро.

Почему спортивные достижения так настойчиво идентифицируются с силой нации? Частично в этом виновато телевидение, которое способно принести соревнования в каждый дом на планете. Но другое объяснение такого явления: спорт — это продолжение войны. Только в западном мире уже более 70 лет не было войны… Еще один парадокс.

Прошу прощения у профессиональных спортсменов, но мне кажется, что новый школьный спортзал, стадион или плавательный бассейн ценнее любой олимпийской медали, даже если она самой высокой пробы, — продолжает Лоренц. И если молодые люди с самого детства будут заниматься пусть не спортом, то, как минимум, физкультурой, будут и ожидаемые медали.