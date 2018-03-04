Норвегия проведёт запрещённый в России гей-парад прямо на границе(10)

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Герман Бергер
20:54 04.03.2018
Lifenews / Интересно

Мэр норвежского приграничного города Киркенс Руне Рафаэльсен на встрече с журналистами заявил, что готов вновь пройти в колонне прайд-парада вместе с российскими гей-активистами.

Рафаэльсен сообщил, что, конечно же, вновь пройдет в колоннах норвежского-российского гей-парада, если ЛГБТ-активисты вновь проведут квир-фестиваль в приграничном Киркенсе. Он также подчеркнул важность правозащитного проекта, который впервые состоялся осенью 2017 года под лозунгом «Любовь без границ».

 

«Российская ЛГБТ-сеть» напоминает, что инициированный инициативной группой «Максимум» и проведенный при поддержке норвежских правозащитных организаций проект под названием Баренц-прайд, собрал российских активистов в норвежском городе, максимально близком к России. Кульминацией события стало шествие, собравшее 350 человек — десятую часть населения Киркенеса. Во главе колонны вместе с российскими активистами прошел мэр города Руне Рафаэльсен.

 

Месяц назад, как мы сообщали, Баренц-прайд получил престижную премию в области ЛГБТ-инициатив Норвегии GayGalla.

life.ru / Фото
Комментарии (10)
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Саня 21:04 04:03:2018

Спасибо, поблевал.

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парад шутов 21:05 04:03:2018

Вперёд и с песнями, г0вномесы!

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омерзительно 21:09 04:03:2018

Уроды, блин....

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Latviešu patriots 21:12 04:03:2018

Atbalstu 100%.

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Почему они не могут наслаждаться этим "счастьем" между собой? 21:12 04:03:2018

Зачем выносить это паскудство на всеобщее обозрение?
Не иначе, как пропагандой , это дерьмо не назовешь.

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Латвиешу педриот 21:28 04:03:2018

100% атбалсту!

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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