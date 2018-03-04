Мэр норвежского приграничного города Киркенс Руне Рафаэльсен на встрече с журналистами заявил, что готов вновь пройти в колонне прайд-парада вместе с российскими гей-активистами.

Рафаэльсен сообщил, что, конечно же, вновь пройдет в колоннах норвежского-российского гей-парада, если ЛГБТ-активисты вновь проведут квир-фестиваль в приграничном Киркенсе. Он также подчеркнул важность правозащитного проекта, который впервые состоялся осенью 2017 года под лозунгом «Любовь без границ».

«Российская ЛГБТ-сеть» напоминает, что инициированный инициативной группой «Максимум» и проведенный при поддержке норвежских правозащитных организаций проект под названием Баренц-прайд, собрал российских активистов в норвежском городе, максимально близком к России. Кульминацией события стало шествие, собравшее 350 человек — десятую часть населения Киркенеса. Во главе колонны вместе с российскими активистами прошел мэр города Руне Рафаэльсен.

Месяц назад, как мы сообщали, Баренц-прайд получил престижную премию в области ЛГБТ-инициатив Норвегии GayGalla.