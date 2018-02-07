Норвежцы привезли в Пхенчхан 6000 доз препаратов от астмы (7)

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Виталий Вавилкин
15:22 07.02.2018
Спорт / Спортсмены

Национальный олимпийский комитет Норвегии отправил на зимние Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхан более 6000 доз лекарственных препаратов от астмы для своих атлетов, утверждает местный телеканал NRK.

По данным источника, врач скандинавской команды также прихватил с собой 10 ингаляторов. И это несмотря не то, что у многих норвежских спортсменов есть личные устройства для проведения ингаляций и собственный запас препаратов.

 

Как выяснилось, норвежцы везут на Игры-2018 почти в 10 раз больше доз препаратов от астмы, чем сборные Финляндии и Швеции.

 

Отметим, что перед стартом Игр-2018 шведский телеканал SVT показал скандальный документальный фильм о наличии в соседней Норвегии организованной допинговой системы на уровне спортивных федераций. По словам создателей фильма, западные соседи всячески пытаются заставить замолчать шведских журналистов, противопоставляя их доводам потоки собственной пропаганды.

 

Ранее внимание к норвежским астматикам привлекла хакерская группа Fancy Bears, выдавшая порцию сведений о закулисном применении допинга в зимних видах спорта. По мнению хакеров, представленные ими документы свидетельствуют о широком распространении в зимних видах терапевтических разрешений (TUE) на запрещенные препараты и применении двойных стандартов к виновным спортсменам, что позволяет некоторым из них безнаказанно нарушать антидопинговые правила.

 

В материалах указывается, что 70% спортсменов сборной Норвегии по лыжным гонкам страдают от астмы и имеют легальное право принимать запрещенный бронхорасширяющий препарат сальбутамол, обладающий анаболическим эффектом.

 

«Это вызывает сомнения и выглядит как институциональный заговор Норвежского олимпийского комитета и национальных спортивных федераций», — отмечают Fancy Bears.

 

Норвежцы используют сальбутамол повсеместно, и прекрасным примером тому является скандал с Мартином Йонсрудом Сундбю, чьи анализы в 2016 году показали десятикратное превышение допустимой концентрации данного препарата. Однако в итоге нарушитель был наказан всего лишь двухмесячной дисквалификацией.

 

Год назад независимая международная экспертная комиссия, состоящая из представителей Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании, не выявила серьезных нарушений в использовании медицинских препаратов норвежскими лыжниками.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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Саня 15:31 07:02:2018

А что, им теперь помереть из-за того, что в Латвии зароссийцы скулят, что это, мол, допинг?

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СССР 15:42 07:02:2018

Инвалиды перепутали игры.

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Inar 15:49 07:02:2018

Это для русских допинг.....для норвежцев это лекарство...

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"Саня"-е 16:20 07:02:2018

ты действительно такое тупое чмо или всё таки прикидываешься.?..первое,хоть как-то тебя оправдывает

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22 15:54 07:02:2018

Вот она истинная лживая харя западенцев

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n-da 16:04 07:02:2018

tak oni chto vse boljnie i sportsmeni -kak eto ?

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:08 07:02:2018

Норвежские астматики на лыжах...а чё.у них ЗДОРОВЫХ спортсменов нет?!
Может ЭТИ спортсмены до кучи имеют ещё и ИНВАЛИДНОСТЬ?!
Да в Международных спортивных играх все ВИДЫ и МЕСТА уже давно распределены
между
ЗАПАДНЫМИ спортсменами....Лишних выбрасывают путём ТРАВЛИ....
В этой Международной спортивной МАФИИ крутятся
МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ!!!!
А ТАМ,ГДЕ ДЕНЬГИ,ТАМ ГРЯЗНАЯ ПОЛИТИКА.....КОТОРУЮ РАСКРУЧИВАЮТ
США,
ПРОТИВ НАЗНАЧЕННЫХ "ВИНОВАТЫХ" СТРАН...И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СПОРТА
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ....

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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