Национальный олимпийский комитет Норвегии отправил на зимние Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхан более 6000 доз лекарственных препаратов от астмы для своих атлетов, утверждает местный телеканал NRK.

По данным источника, врач скандинавской команды также прихватил с собой 10 ингаляторов. И это несмотря не то, что у многих норвежских спортсменов есть личные устройства для проведения ингаляций и собственный запас препаратов.

Как выяснилось, норвежцы везут на Игры-2018 почти в 10 раз больше доз препаратов от астмы, чем сборные Финляндии и Швеции.

Отметим, что перед стартом Игр-2018 шведский телеканал SVT показал скандальный документальный фильм о наличии в соседней Норвегии организованной допинговой системы на уровне спортивных федераций. По словам создателей фильма, западные соседи всячески пытаются заставить замолчать шведских журналистов, противопоставляя их доводам потоки собственной пропаганды.

Ранее внимание к норвежским астматикам привлекла хакерская группа Fancy Bears, выдавшая порцию сведений о закулисном применении допинга в зимних видах спорта. По мнению хакеров, представленные ими документы свидетельствуют о широком распространении в зимних видах терапевтических разрешений (TUE) на запрещенные препараты и применении двойных стандартов к виновным спортсменам, что позволяет некоторым из них безнаказанно нарушать антидопинговые правила.

В материалах указывается, что 70% спортсменов сборной Норвегии по лыжным гонкам страдают от астмы и имеют легальное право принимать запрещенный бронхорасширяющий препарат сальбутамол, обладающий анаболическим эффектом.

«Это вызывает сомнения и выглядит как институциональный заговор Норвежского олимпийского комитета и национальных спортивных федераций», — отмечают Fancy Bears.

Норвежцы используют сальбутамол повсеместно, и прекрасным примером тому является скандал с Мартином Йонсрудом Сундбю, чьи анализы в 2016 году показали десятикратное превышение допустимой концентрации данного препарата. Однако в итоге нарушитель был наказан всего лишь двухмесячной дисквалификацией.

Год назад независимая международная экспертная комиссия, состоящая из представителей Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании, не выявила серьезных нарушений в использовании медицинских препаратов норвежскими лыжниками.