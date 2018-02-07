По данным источника, врач скандинавской команды также прихватил с собой 10 ингаляторов. И это несмотря не то, что у многих норвежских спортсменов есть личные устройства для проведения ингаляций и собственный запас препаратов.
Как выяснилось, норвежцы везут на Игры-2018 почти в 10 раз больше доз препаратов от астмы, чем сборные Финляндии и Швеции.
Отметим, что перед стартом Игр-2018 шведский телеканал SVT показал скандальный документальный фильм о наличии в соседней Норвегии организованной допинговой системы на уровне спортивных федераций. По словам создателей фильма, западные соседи всячески пытаются заставить замолчать шведских журналистов, противопоставляя их доводам потоки собственной пропаганды.
Ранее внимание к норвежским астматикам привлекла хакерская группа Fancy Bears, выдавшая порцию сведений о закулисном применении допинга в зимних видах спорта. По мнению хакеров, представленные ими документы свидетельствуют о широком распространении в зимних видах терапевтических разрешений (TUE) на запрещенные препараты и применении двойных стандартов к виновным спортсменам, что позволяет некоторым из них безнаказанно нарушать антидопинговые правила.
В материалах указывается, что 70% спортсменов сборной Норвегии по лыжным гонкам страдают от астмы и имеют легальное право принимать запрещенный бронхорасширяющий препарат сальбутамол, обладающий анаболическим эффектом.
«Это вызывает сомнения и выглядит как институциональный заговор Норвежского олимпийского комитета и национальных спортивных федераций», — отмечают Fancy Bears.
Норвежцы используют сальбутамол повсеместно, и прекрасным примером тому является скандал с Мартином Йонсрудом Сундбю, чьи анализы в 2016 году показали десятикратное превышение допустимой концентрации данного препарата. Однако в итоге нарушитель был наказан всего лишь двухмесячной дисквалификацией.
Год назад независимая международная экспертная комиссия, состоящая из представителей Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании, не выявила серьезных нарушений в использовании медицинских препаратов норвежскими лыжниками.
А что, им теперь помереть из-за того, что в Латвии зароссийцы скулят, что это, мол, допинг?« ответить
Инвалиды перепутали игры.« ответить
Это для русских допинг.....для норвежцев это лекарство...« ответить
ты действительно такое тупое чмо или всё таки прикидываешься.?..первое,хоть как-то тебя оправдывает« ответить
Вот она истинная лживая харя западенцев« ответить
tak oni chto vse boljnie i sportsmeni -kak eto ?« ответить
Норвежские астматики на лыжах...а чё.у них ЗДОРОВЫХ спортсменов нет?!« ответить
Может ЭТИ спортсмены до кучи имеют ещё и ИНВАЛИДНОСТЬ?!
Да в Международных спортивных играх все ВИДЫ и МЕСТА уже давно распределены
между
ЗАПАДНЫМИ спортсменами....Лишних выбрасывают путём ТРАВЛИ....
В этой Международной спортивной МАФИИ крутятся
МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ!!!!
А ТАМ,ГДЕ ДЕНЬГИ,ТАМ ГРЯЗНАЯ ПОЛИТИКА.....КОТОРУЮ РАСКРУЧИВАЮТ
США,
ПРОТИВ НАЗНАЧЕННЫХ "ВИНОВАТЫХ" СТРАН...И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СПОРТА
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ....