Носкоеда на видали?

Знаете, отчего люди иногда выходят в поле, но не сеют, не пашут и не роют?

Кто такие Долгопят, Непарный носкоед, Пальмовый вор и другие удивительные зверики, которые существуют в реальности и не только? Удивлены? В таком случае вам, ну или уж точно самой младшей и непоседливой части вашей семьи, пора познакомиться с детским поэтом Кареном Маркаряном.

Карен — наш коллега, я знаю его почти двадцать лет, а журналистский стаж Маркаряна еще вдвое больше. Тем удивительнее, что журналист стал писать для детей, оказавшись неплохим продолжателем традиций классиков Барто, Маршака, Чуковского и других авторов тех самых первых книжек нашего детства. Иллюстрации также нашего коллеги Вадима Солнцева, чье имя — как знак качества среди оформителей, кстати.

Но поэтом быть обязан!

Карен работал во множестве русских изданий — и в Советском Союзе, и в России, и в латвийской периодике его имя хорошо знают. Оканчивал факультет журналистики еще Ленинградского госуниверситета и попал по приглашению редакции в легендарную «Советскую молодежь», печатавшуюся в Риге полуторамиллионными ежедневными тиражами. Напомним: газета «СЕГОДНЯ» является наследницей традиций того большого русского печатного слова Латвии. После «Молодежки» работал в местном отделении ТАСС — Латинформе, теперь это принадлежащий эстонцам холдинг LETA, а с 1989 года по 2006–й был собкором «Комсомольской правды» по нашей стране.

Сейчас Карен редактирует один из русских онлайн–порталов, но эта ипостась занимает, по словам автора, такое же место в его жизни, как и стихи для детей.

— Стихи пишу с класса третьего, а в девятом написал первый свой детский стих про девочку Олю, — рассказывает он. — И в «Молодежке», когда журналисты газеты — Рома Бакалов (светлая память!), Наташа Севидова и многие другие — приводили детей на новогоднюю елку, я им четверостишия сочинял. Спрошу, например, у Наташи: за что ее дочку Женю пожурить или похвалить, и пишу быстро эпиграммы на коленке. А однажды в «Советском спорте» по просьбе собкора газеты Валерия Карпушкина (и ему, увы, царствие небесное) написал к Олимпиаде в Сараево 1984 года — тогда еще Югославия оставалась братской большой и дружной республикой многих наций: «Принимай, Сараево, гостей / Олимпийский дом пусть будет тесен / От улыбок и веселых песен / И от многочисленных гостей!..»

Заплатили по 3 рубля за строчку, а там было два четверостишия — и редактор Александр Сергеевич Блинов спрашивал: ты сам придумал послать стихи в Москву? Ну ты красава! Но это было так, между делом, пока как–то вдруг не понял, что мне нравится писать детские стишки своим подрастающим сыновьям. И детям на память, и самому приятно. А потому так втянулся, что стал использовать любые истории о детях и из жизни детей, услышанные от друзей или подмеченные в жизни…

За 7 лет Карен издал уже три книжки стихов: «Супчик», «Веселый кораблик» и «Дружный хоровод». Готовится к печати четвертая, «Дивные зверики». Написаны поэмы о приключениях в Средние века в Латвии и на Карибах, посвященные сыновьям Артему и Андранику. Еще готовы стихи для книжки «Варежкины истории» про девочку Варю, дочку друга из далекого города Сыктывкара.

От улыбки — станет мир!

В этих книжках (на фото) в стихотворной форме собраны поучительные и смешные истории из Риги и глубинки России, Берлина, Америки. Автор планирует выпустить сборник и взрослых стихотворений, куда войдут строки о городе на Неве: «И как будто свершая обряд,/ Я к Неве по ступенькам спускаюсь,/ Воду черпаю и улыбаюсь,/ Ты немного и мой, Ленинград…»

— Книги сегодня довольно дорогое удовольствие, и на стихах для детей не заработать — хорошо, если книжка окупит себя, — замечает Карен. — Для меня это не бизнес. Как бы пафосно ни звучало, мне очень нравится писать стихи, и дело не в деньгах и не в расчете. Практически всегда проверяю стихи на своих детях, они у меня главная «литкомиссия». Мне нравятся все наши детские классики. А из «взрослых поэтов» — наиболее Есенин. Еще Евтушенко, Самойлов, Вознесенский…

Откроем стих из нового сборника «Дружный хоровод» — стишок о существе, известном на всех континентах и в каждом доме, где носят носки. Стихотворение проливает свет на легендарное создание, в существовании которого нам теперь не приходится сомневаться. Это неуловимый, веселый и вездесущий Непарный носкоед.

«Что с носками происходит?

Кто из шкафа их уводит? (…)

Вдруг носочки на обед

Ест Непарный носкоед?

Где–то в комнате таится,

Кошек и людей боится,

И носки по одному

Только нравятся ему.

Потому он и непарный:

Хитрый, маленький, коварный,

Чешет толстенький живот

И носки себе жует…»

Удивительно, Карен даже внешне меняется, говоря о героях и сценках из своих стихов — юмор в них занимает ключевое место, он в каждом слове, каждой строфе. Поэт искренне смеется, вы смеетесь вместе — а что еще надо для детей?

Сборники стихов для детей нашего земляка–рижанина сейчас можно купить в магазинах Книжного дома Valters un Rapa, там же скоро появятся его новые книги. А вот до рынка России он еще не добрался. Надо бы! Как вам такая реприза к российскому ЧМ по футболу 2018 года: «22 человека на поле,/Но не сеют, не пашут, не роют,/ Мяч пинают, а зрители ждут/ Ну, когда же кому–то забьют?».

Юмор — это важно! Вот новая книжка, «Дивные зверики»: в ее в стихах и рисунках Солнцева оживут Тапир, Долгопят, Ай–Ай, Квока и еще почти три десятка невиданной красы животных, чьи образы абсолютно реалистичны для малышей. Ну вот ни на йоту не сомневаюсь, что в Риге и в Москве героев этой анималистической энциклопедии ждет просто небывалый бенефис.

Андрей ТАТАРЧУК.

Фото из архива К. МАРКАРЯНА.