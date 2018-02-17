Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. Как заявили в РСЛ, русская школа — это культурная ценность, гарантия самобытности и сохранение традиций.
На сей раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ. Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии.
Во вторник комиссия направила на рассмотрение в Сейме в первом чтении поправки, предусматривающие постепенный переход на обучение на латышском языке в средних школах.
Зачем тут фото из Криминальной хроники? Портрет алкоголички и барыги может отпугнуть героев русского мира.« ответить
Цыц недоносок, смени ник уродец« ответить
Для начала пусть твоя коротконогая жена сменит нестираные труханы, ага?« ответить
Ты дебил? Что проблемы с психикой это понятно, по-моему ты деградируешь и процесс необратимый« ответить
Под ником "Путин" скрывается психбольной по фамилии верзилов. Так что склоняйте его фамилию и вдоль и поперёк, а не фамилию Путина.« ответить
У этого урода верзилова ни жены, ни детей нет, это псих-одиночка, вырос в детдоме, живёт в холупе без удобств, сортир на улице, и этому идиоту 50 лет.
Сергей-этот упырь ""Путинок чушкан", и вояка диванный!Он никто-левак и чешет хрень с инфоконторки(с дивана)!Путинок-в жизни слова никому в лицо не скажет!Трусливая никчемная вошь!!А тут оскорбляеи провоцирует!Жизнь накажет или парни нормальные банокза метлу плганую накидают!100%%!!Жданок-Татьяна Аркадьевна- спасибо ваим огромное, и респект и уважение вам ,от родителей и детей!Продожим отстаивать свои права, на обучение,на родном языке!!!« ответить
Ņezmjorzņite tak často vihodit? Tak možno i grižu zarabotatj. Ljudi to, podi, už ņe molodije.« ответить
Благодаря стараниям правящего ворья, у нас вся страна немолодая.« ответить
Нее, бабы могут придатки отморозить. Хотя, для 80-летних это уже неопасно.« ответить
Adekvāta atbilde būtu- piečurāt viņai zābakus runas laikā.« ответить
чуратку на холоде не отморозь.« ответить