Новая акция «за русские школы» пройдет 24 февраля(11)

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Владимир Бучельников
15:28 17.02.2018
Наша Латвия / Социум

24 февраля на Эспланаде состоится очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке, сообщили агентству ЛЕТА в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. Как заявили в РСЛ, русская школа — это культурная ценность, гарантия самобытности и сохранение традиций.

 

На сей раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ. Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии.

 

Во вторник комиссия направила на рассмотрение в Сейме в первом чтении поправки, предусматривающие постепенный переход на обучение на латышском языке в средних школах.

LETA / Фото
Комментарии (11)
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П у т и н 15:35 17:02:2018

Зачем тут фото из Криминальной хроники? Портрет алкоголички и барыги может отпугнуть героев русского мира.

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Сергей 15:42 17:02:2018

Цыц недоносок, смени ник уродец

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П у т и н 15:57 17:02:2018

Для начала пусть твоя коротконогая жена сменит нестираные труханы, ага?

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Сергей 16:16 17:02:2018

Ты дебил? Что проблемы с психикой это понятно, по-моему ты деградируешь и процесс необратимый

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Инфо 16:35 17:02:2018

Под ником "Путин" скрывается психбольной по фамилии верзилов. Так что склоняйте его фамилию и вдоль и поперёк, а не фамилию Путина.
У этого урода верзилова ни жены, ни детей нет, это псих-одиночка, вырос в детдоме, живёт в холупе без удобств, сортир на улице, и этому идиоту 50 лет.

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Иван 17:03 17:02:2018

Сергей-этот упырь ""Путинок чушкан", и вояка диванный!Он никто-левак и чешет хрень с инфоконторки(с дивана)!Путинок-в жизни слова никому в лицо не скажет!Трусливая никчемная вошь!!А тут оскорбляеи провоцирует!Жизнь накажет или парни нормальные банокза метлу плганую накидают!100%%!!Жданок-Татьяна Аркадьевна- спасибо ваим огромное, и респект и уважение вам ,от родителей и детей!Продожим отстаивать свои права, на обучение,на родном языке!!!

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Vova 15:41 17:02:2018

Ņezmjorzņite tak často vihodit? Tak možno i grižu zarabotatj. Ljudi to, podi, už ņe molodije.

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а Ч Д ? 15:45 17:02:2018

Благодаря стараниям правящего ворья, у нас вся страна немолодая.

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П у т и н 15:49 17:02:2018

Нее, бабы могут придатки отморозить. Хотя, для 80-летних это уже неопасно.

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Kaupēns 15:46 17:02:2018

Adekvāta atbilde būtu- piečurāt viņai zābakus runas laikā.

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Ты эта... 16:13 17:02:2018

чуратку на холоде не отморозь.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

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