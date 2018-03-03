«Газпром» объявил, что начинает процедуру расторжения газовых контрактов с Украиной. Прямо сейчас Европе не грозит остаться без российского газа, но европейцы хорошо помнят прошлые газовые войны, которые приводили к перебоям в поставках в 2006-м и в 2009 году, пишет портал thebell.io.
Новая газовая война – итог почти четырехлетних судебных разбирательств «Газпрома» и украинского «Нафтогаза».
Спор касался уже подзабытых газовых контрактов, которые «Газпром» и «Нафтогаз» подписали в 2009 году после переговоров Владимира Путина с Юлией Тимошенко. По ним «Нафтогаз» брал на себя обязательства покупать российский газ (а при недоборе – доплачивать разницу по принципу «бери или плати»), а «Газпром» – прокачивать через территорию Украины в Европу по 110 млрд куб. м газа в год. Оба договора рассчитаны до конца 2019 года, но с 2014 года стороны оспаривают их и требуют взаимных компенсаций в судах.
Точку в конфликте на этой неделе поставил Стокгольмский арбитраж. Если коротко: по итогам всех разбирательств «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.
Решение выглядит спорным. Суд учел экономические трудности Украины (снизив объем обязательного к покупке у «Газпрома» газа более чем в 10 раз), но не стал принимать во внимание аргументы «Газпрома» о том, что спрос на газ в Европе упал и выполнять прежние договоренности по транзиту компании стало невыгодно. «Коммерсант» подсчитал, что из-за решения арбитража «Газпром» будет терять по 450 млн долларов в год (даже если сохранит объем транзита на рекордном уровне прошлого года).
Через сутки предправления «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что концерн не согласен с тем, чтобы экономические проблемы Украины решались за его счет, и поэтому немедленно запускает процедуру расторжения обоих газовых контрактов с «Нафтогазом».
Что теперь будет?
Все это не значит, что завтра Европа останется без газа (в отличие от Украины). Юридические процедуры займут месяцы, если не годы. К тому же, «Газпром» продолжает зависеть от Украины как от страны-транзитера (в 2017 году на транзит через Украину пришлась почти половина поставок российского газа в Европу), а строительство трубопровода «Северный поток-2», которое должно начаться в этом году, сталкивается с многочисленными трудностями.
А вот Украина российского газа уже не досчиталась. Страна рассчитывала начать снова получать его после решения Стокгольмского арбитража, но позавчера «Газпром» фактически отказался от поставок, вернув «Нафтогазу» внесенную предоплату. Формально — из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту на покупку газа в соответствии с решением арбитража. Украинские власти сегодня рекомендовали местным школам и ВУЗам закрыться до 6 марта, а после – пересмотреть температурный режим, чтобы снизить потребление.
"европейцы хорошо помнят прошлые газовые войны"« ответить
Именно так. И согласны платит втридорога любой другой стране, лишь бы не просыпаться ночью от холода только из-за того, что Путина в очередной раз переклинило и он опять взялся за создание Русского мира или просто кисо лысое обиделось.
Так пусть хохлопидоры платят, чего к газпрому лезть, может потому что денег нет?« ответить
Эк тебя переклинило от путинского хаза или в европейцы себя что ли записал, мурло базарное ?)) Не куй тут в коменты дрыстать, а бегом на пирс встречать пердячий газ и Пиндосии, скакун майдановский !))« ответить
— Показан обход рубежей обороны…— негромко, почти заговорщицки комментировал президент.— Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать… Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают…« ответить
-----------------------------------------
Ельцин и его знаменитые 38 снайперов ...:))))
А зачем хохлам газ? Пусть скачут и греются :)« ответить
Пендосы хохлам помогут, х..ем по губам.« ответить
Перекрыть возможность свиньям построить северный путь 2...скот России надо отделить от людей мира« ответить
Германия и Россия сами разберутся без плешивых обезьян, где и что им строить. Ферштейн?« ответить
Всем надо газ покупать у людей .. А скот России свой газ пусть сами жгут« ответить
Так в чем проблема, дрыстун ?)) Бегом к Дале ... у нее танкер с независимым скандинавским хазом для таких лохов как ты давно простаивает !)))« ответить
На фото два гомосяка возомнили что они правят миром.. Облом будет жестокий« ответить
облом твое второе имя, скоро вам пидорам будет больно и обидно« ответить
Я бы отсасал у обоих.Потомучта я ПЕДЕРАСТ,« ответить