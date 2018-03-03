Новая газовая война: «Газпром» разрывает все контракты с Украиной, Европа пострадает, но не сразу(27)

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Виталий Вавилкин
14:45 03.03.2018
В мире / Россия

Заложниками очередного газового конфликта между Киевом и Москвой снова могут стать европейцы. Но не сразу.

«Газпром» объявил, что начинает процедуру расторжения газовых контрактов с Украиной. Прямо сейчас Европе не грозит остаться без российского газа, но европейцы хорошо помнят прошлые газовые войны, которые приводили к перебоям в поставках в 2006-м и в 2009 году, пишет портал thebell.io.

 

Новая газовая война – итог почти четырехлетних судебных разбирательств «Газпрома» и украинского «Нафтогаза».

Спор касался уже подзабытых газовых контрактов, которые «Газпром» и «Нафтогаз» подписали в 2009 году после переговоров Владимира Путина с Юлией Тимошенко. По ним «Нафтогаз» брал на себя обязательства покупать российский газ (а при недоборе – доплачивать разницу по принципу «бери или плати»), а «Газпром» – прокачивать через территорию Украины в Европу по 110 млрд куб. м газа в год. Оба договора рассчитаны до конца 2019 года, но с 2014 года стороны оспаривают их и требуют взаимных компенсаций в судах.

 

Точку в конфликте на этой неделе поставил Стокгольмский арбитраж. Если коротко: по итогам всех разбирательств «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

Решение выглядит спорным. Суд учел экономические трудности Украины (снизив объем обязательного к покупке у «Газпрома» газа более чем в 10 раз), но не стал принимать во внимание аргументы «Газпрома» о том, что спрос на газ в Европе упал и выполнять прежние договоренности по транзиту компании стало невыгодно. «Коммерсант» подсчитал, что из-за решения арбитража «Газпром» будет терять по 450 млн долларов в год (даже если сохранит объем транзита на рекордном уровне прошлого года).

 

Через сутки предправления «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что концерн не согласен с тем, чтобы экономические проблемы Украины решались за его счет, и поэтому немедленно запускает процедуру расторжения обоих газовых контрактов с «Нафтогазом».

 

Что теперь будет?

 

Все это не значит, что завтра Европа останется без газа (в отличие от Украины). Юридические процедуры займут месяцы, если не годы. К тому же, «Газпром» продолжает зависеть от Украины как от страны-транзитера (в 2017 году на транзит через Украину пришлась почти половина поставок российского газа в Европу), а строительство трубопровода «Северный поток-2», которое должно начаться в этом году, сталкивается с многочисленными трудностями.

 

А вот Украина российского газа уже не досчиталась. Страна рассчитывала начать снова получать его после решения Стокгольмского арбитража, но позавчера «Газпром» фактически отказался от поставок, вернув «Нафтогазу» внесенную предоплату. Формально — из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту на покупку газа в соответствии с решением арбитража. Украинские власти сегодня рекомендовали местным школам и ВУЗам закрыться до 6 марта, а после – пересмотреть температурный режим, чтобы снизить потребление.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (27)
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Саня 15:00 03:03:2018

"европейцы хорошо помнят прошлые газовые войны"
Именно так. И согласны платит втридорога любой другой стране, лишь бы не просыпаться ночью от холода только из-за того, что Путина в очередной раз переклинило и он опять взялся за создание Русского мира или просто кисо лысое обиделось.

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сцане 15:12 03:03:2018

Так пусть хохлопидоры платят, чего к газпрому лезть, может потому что денег нет?

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Хе-Хе 15:16 03:03:2018

Эк тебя переклинило от путинского хаза или в европейцы себя что ли записал, мурло базарное ?)) Не куй тут в коменты дрыстать, а бегом на пирс встречать пердячий газ и Пиндосии, скакун майдановский !))

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Хе-хе 15:31 03:03:2018

— Показан обход рубежей обороны…— негромко, почти заговорщицки комментировал президент.— Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать… Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают…
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Ельцин и его знаменитые 38 снайперов ...:))))

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I.D. 17:08 03:03:2018

А зачем хохлам газ? Пусть скачут и греются :)

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22 15:02 03:03:2018

Пендосы хохлам помогут, х..ем по губам.

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Ваня 15:03 03:03:2018

Перекрыть возможность свиньям построить северный путь 2...скот России надо отделить от людей мира

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22 15:10 03:03:2018

Германия и Россия сами разберутся без плешивых обезьян, где и что им строить. Ферштейн?

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Ваня 15:06 03:03:2018

Всем надо газ покупать у людей .. А скот России свой газ пусть сами жгут

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Хе-Хе 15:20 03:03:2018

Так в чем проблема, дрыстун ?)) Бегом к Дале ... у нее танкер с независимым скандинавским хазом для таких лохов как ты давно простаивает !)))

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Ваня 15:08 03:03:2018

На фото два гомосяка возомнили что они правят миром.. Облом будет жестокий

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васе 15:14 03:03:2018

облом твое второе имя, скоро вам пидорам будет больно и обидно

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Ваня 16:39 03:03:2018

Я бы отсасал у обоих.Потомучта я ПЕДЕРАСТ,

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1234

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)

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