Новая Лара Крофт будет ближе к женщинам

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Анатолий Тарасов
10:18 25.12.2017
Кино / Актеры

Уже в марте на экраны попадёт новая экранизация игры «Tomb Raider», где главную роль сыграла Алисия Викандер. В интервью с Total Film актриса поведала об отличиях своей Лары Крофт от прежней версии в исполнении Анджелины Джоли.

«Анджелина сделала этот образ выдающимся. Мы всегда отдавали себе отчёт в том, что нельзя просто повторить его, да и не пытались сделать ничего подобного. Нам хотелось рассказать о начале пути Лары, истории её происхождения», ‒ говорит Викандер. «Мне нравится, что наша версия будет куда ближе молодой аудитории, особенно женской её части, которая сможет ассоциировать себя с Ларой. Здесь она пытается найти свой уникальный путь, место в мире, понять, кем она является на самом деле».

 

Через семь лет после исчезновения своего отца (Доминик Уэст), 21-летняя Лара Крофт отказывается взять бразды правления его глобальной бизнес-империей, вместо этого подрабатывая курьером и учась в лондонском колледже. Вскоре девушка решает начать поиски пропавшего отца, отправившись туда, где его видели в последний раз: к древней гробнице на острове у берегов Японии. Внезапно ставки начинают расти, и Лара, вооружившись лишь острым умом, слепой верой и своим врождённым упрямством, должна преодолеть себя и совершить путешествие к неизведанному. Если у неё получится выжить во время этого рискованного приключения, то Лара с гордостью сможет носить звание расхитительницы гробниц.

 

Главного антагониста сыграл Уолтон Гоггинс, а роль соседки и лучшей подруги Лары исполнила Ханна Джон-Кэймен («Киллджойс», «Чёрное зеркало»). Режиссёрское кресло занимал Роар Утхауг («Волна»), автором сценария выступила Женева Робертсон-Дворет («Трансформеры: Последний рыцарь»).

Vesti.lv / Фото
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Павел Кириллов
25.12.2017

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