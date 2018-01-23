Жители Латвии требуют не начинать реформу, которую предлагает «черный Карлис». Участники протеста требуют, чтобы политики не забывали о решении Конституционного суда (13 мая 2005 года), где говорится о методе билингвального обучения в школах нацменьшинств и закреплены «пропорции языков преподавания».

Состоялось наступление по трем фронтам. Первый: Штаб защиты русских школ передал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) законопроект «Об устройстве школ национальных меньшинств в Латвии». Второй: правозащитница Елена Бачинская передала в парламент «коллективное заявление» с требованием сохранить билингвальное образование. Третий: Русская община Латвии во главе с Владимиром Соколовым напомнила президенту Раймондсу Вейонису об открытом письме с предложением привлечь экспертов Венецианской комиссии оценить сомнительную реформу от Министерства образования.

Участник Штаба защиты русских школ и сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов, который вскоре станет евродепутатом (на смену Татьяне Жданок) рассказал, что новый проект закона основан на том, который был в республике в 1919 году – «Об устройстве школ национальных меньшинств в Латвии». По новому документу, язык преподавания в том или ином учебном заведении будет определять каждая конкретная школа. При Министерстве образования должен быть создан Департамент школ нацменьшинств, который и станет заниматься нелатышскими учебными заведениями.

«У нашей инициативы несколько целей. Первая — остановить ликвидацию школ как таковых. Вторая — сохранить в школах систему преподавания на языках нацменьшинств. Третья — обеспечить участие представителей нацменьшинств при планировании школьных дел в политике образования Латвии», — говорит Мирослав Митрофанов.

Участники Штаба предлагают создание упомянутого департамента, директор которого будет обладать правами заместителя госсекретаря Министерства образования, и его должны назначать депутаты Сейма нелатышского происхождения. При департаменте должен быть создан Совет школьной автономии нацменьшинств при Министерстве образования. И без решения Совета (в него должны входить директора и учителя образовательных учреждений, а также родители детей) нельзя закрывать ни одну школу нацменьшинств.

«Теперь, после того, как документы мы передали, у ЦИК месяц на размышление – принять документ или нет. Возможны три варианта. Первый — ЦИК все одобрит с юридической точки зрения, и тогда будет запущен механизм начала референдума – сбора подписей «за русские школы». Второй — в ЦИКе могут попросить нас что-то уточнить и исправить. Третий – запретить проводить референдум. В последнем случае мы будем судиться.

Сейчас происходит следующее. Мы защищаем право детей учиться на родном языке, а в ответ слышим: требования Штаба противоречат преамбуле Конституции. Но ведь закон 1919 года вступил в силу, когда Конституции не существовало и вовсе. И если мы возвращаемся к истокам латвийского законодательства, тогда вряд ли человек, находящийся в здравом уме, может сказать, что закон 1919-го, принятый основателями новой Республики, не соответствует Конституции. Так что наши действия логичные и правильные», — подчеркивает Мирослав Митрофанов.

В свою очередь правозащитница Елена Бачинская передала в Сейм «коллективное заявление», где требует, чтобы Министерство образования соблюдало решение суда 2005 года, а парламент оставил в стране модель билингвального образования.

«На данный момент я лично не вижу возможности обнулить результаты реформы-2004 и вернуть школам нацменьшинств образование полностью на родном языке (за которое выступаю однозначно). Увы, приходится считаться с результатами той реформы. И я не верю, что участникам Штаба защиты русских школ (которых искренне уважаю) удастся провести референдум и собрать 150 000 подписей, а потом политики вдруг согласятся принять предложенный активистами законопроект, — сказала Елена Бачинская.

Решение суда 2005 года содержит исключительно важный пункт: министерству, которым руководит Шадурскис, необходимо создать принципиально новый механизм оценки качества школьного образования. И «без этого механизма введение любых изменений в образовательный процесс приводит к тому, что этот процесс теряет смысл» — прямая цитата из решения Конституционного суда.

«Такого механизма, как известно, не появилось. Значит, мы не может говорить ни о результатах реформы-2004, ни тем более начинать какую-то новую. Поэтому мы требуем оставить в Латвии билингвальное образование и создать механизм оценки его качества», — говорит Елена Бачинская.

Напомнил о своей инициативе и глава Русской общины Латвии Владимир Соколов. Недавно он направил президенту Раймондсу Вейонису открытое письмо, где говорит, что глава государства имеет право объявить о международной экспертизе Венецианской комиссии (официально – Европейская комиссия за демократию через право при Совете Европы) законопроекта с новой реформой, которую продвигает Шадурскис. До сих пор никакого ответа от Раймондса Вейониса не было.

Ранее, как известно, именно после экспертизы Венецианской комиссии приостановили похожий закон на Украине – о полном переводе тамошних школ на украинский язык.

«Реформа Шадурскиса подразумевает фактический запрет среднего образования на русском языке, сфера применения которого будет ограничена уроками родной речи и культуры. Это несовместимо ни с международными обязательствами страны, ни с преамбулой к Конституции, где, несмотря ни на что закрепляется принцип уважения к нацменьшинствам. Потому, и это не только мое мнение, проект закона Шадурскиса необходимо оценить на международном уровне. Да, кто угодно не может обратиться к экспертам Венецианской комиссии, но парламент и президент – вполне.

Другое дело, хватит ли воли Раймондсу Вейонису сделать такой шаг – при нынешней-то политической ситуации? Напомню, что президент стоит над интересами любых партий, он представляет волю всего народа. А народ Латвии – это и русские люди», — говорит Владимир Соколов.

Тем более нельзя принимать никаких законов вроде того, что двигает Шадурскис, сейчас – перед выборами в парламент. Ведь все, что примут сейчас, придется разгребать политикам нового созыва. То же самое было в 1998 году. Тогда, 1 октября, незадолго до выборов в Сейм, приняли закон, что в 2004-м все школы переведут на латышский язык обучения, и потом политики уже нового состава стали думать: как теперь быть? Тогда поднялась волна протеста – создали Штаб защиты русских школ.

«Сейчас очень нехороший ремейк происходившего в 1998 году – 20 лет назад. К слову, я в 1998-м, до того, как приняли упомянутый закон, проводил разные конференции, круглые столы и прочее – чтобы не допустить опасного политического шага. Но, увы, тогда ко мне далеко не все прислушались – в том числе и политики. А итог вы знаете», — отмечает Владимир Соколов.

Евгений Лешковский