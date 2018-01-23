Новая реформа Латвии – безумие(35)

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Анатолий Тарасов
08:54 23.01.2018
Наша Латвия / Социум

Жители Латвии требуют не начинать реформу, которую предлагает «черный Карлис». Участники протеста требуют, чтобы политики не забывали о решении Конституционного суда (13 мая 2005 года), где говорится о методе билингвального обучения в школах нацменьшинств и закреплены «пропорции языков преподавания».

Состоялось наступление по трем фронтам. Первый: Штаб защиты русских школ передал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) законопроект «Об устройстве школ национальных меньшинств в Латвии». Второй: правозащитница Елена Бачинская передала в парламент «коллективное заявление» с требованием сохранить билингвальное образование. Третий: Русская община Латвии во главе с Владимиром Соколовым напомнила президенту Раймондсу Вейонису об открытом письме с предложением привлечь экспертов Венецианской комиссии оценить сомнительную реформу от Министерства образования.

 

Участник Штаба защиты русских школ и сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов, который вскоре станет евродепутатом (на смену Татьяне Жданок) рассказал, что новый проект закона основан на том, который был в республике в 1919 году – «Об устройстве школ национальных меньшинств в Латвии». По новому документу, язык преподавания в том или ином учебном заведении будет определять каждая конкретная школа. При Министерстве образования должен быть создан Департамент школ нацменьшинств, который и станет заниматься нелатышскими учебными заведениями.

 

«У нашей инициативы несколько целей. Первая — остановить ликвидацию школ как таковых. Вторая — сохранить в школах систему преподавания на языках нацменьшинств. Третья — обеспечить участие представителей нацменьшинств при планировании школьных дел в политике образования Латвии», — говорит Мирослав Митрофанов.

 

Участники Штаба предлагают создание упомянутого департамента, директор которого будет обладать правами заместителя госсекретаря Министерства образования, и его должны назначать депутаты Сейма нелатышского происхождения. При департаменте должен быть создан Совет школьной автономии нацменьшинств при Министерстве образования. И без решения Совета (в него должны входить директора и учителя образовательных учреждений, а также родители детей) нельзя закрывать ни одну школу нацменьшинств.

 

«Теперь, после того, как документы мы передали, у ЦИК месяц на размышление – принять документ или нет. Возможны три варианта. Первый — ЦИК все одобрит с юридической точки зрения, и тогда будет запущен механизм начала референдума – сбора подписей «за русские школы». Второй — в ЦИКе могут попросить нас что-то уточнить и исправить. Третий – запретить проводить референдум. В последнем случае мы будем судиться.

 

Сейчас происходит следующее. Мы защищаем право детей учиться на родном языке, а в ответ слышим: требования Штаба противоречат преамбуле Конституции. Но ведь закон 1919 года вступил в силу, когда Конституции не существовало и вовсе. И если мы возвращаемся к истокам латвийского законодательства, тогда вряд ли человек, находящийся в здравом уме, может сказать, что закон 1919-го, принятый основателями новой Республики, не соответствует Конституции. Так что наши действия логичные и правильные», — подчеркивает Мирослав Митрофанов.

 

В свою очередь правозащитница Елена Бачинская передала в Сейм «коллективное заявление», где требует, чтобы Министерство образования соблюдало решение суда 2005 года, а парламент оставил в стране модель билингвального образования.

 

«На данный момент я лично не вижу возможности обнулить результаты реформы-2004 и вернуть школам нацменьшинств образование полностью на родном языке (за которое выступаю однозначно). Увы, приходится считаться с результатами той реформы. И я не верю, что участникам Штаба защиты русских школ (которых искренне уважаю) удастся провести референдум и собрать 150 000 подписей, а потом политики вдруг согласятся принять предложенный активистами законопроект, — сказала Елена Бачинская.

 

Решение суда 2005 года содержит исключительно важный пункт: министерству, которым руководит Шадурскис, необходимо создать принципиально новый механизм оценки качества школьного образования. И «без этого механизма введение любых изменений в образовательный процесс приводит к тому, что этот процесс теряет смысл» — прямая цитата из решения Конституционного суда.

 

«Такого механизма, как известно, не появилось. Значит, мы не может говорить ни о результатах реформы-2004, ни тем более начинать какую-то новую. Поэтому мы требуем оставить в Латвии билингвальное образование и создать механизм оценки его качества», — говорит Елена Бачинская.

 

Напомнил о своей инициативе и глава Русской общины Латвии Владимир Соколов. Недавно он направил президенту Раймондсу Вейонису открытое письмо, где говорит, что глава государства имеет право объявить о международной экспертизе Венецианской комиссии (официально – Европейская комиссия за демократию через право при Совете Европы) законопроекта с новой реформой, которую продвигает Шадурскис. До сих пор никакого ответа от Раймондса Вейониса не было.

 

Ранее, как известно, именно после экспертизы Венецианской комиссии приостановили похожий закон на Украине – о полном переводе тамошних школ на украинский язык.

 

«Реформа Шадурскиса подразумевает фактический запрет среднего образования на русском языке, сфера применения которого будет ограничена уроками родной речи и культуры. Это несовместимо ни с международными обязательствами страны, ни с преамбулой к Конституции, где, несмотря ни на что закрепляется принцип уважения к нацменьшинствам. Потому, и это не только мое мнение, проект закона Шадурскиса необходимо оценить на международном уровне. Да, кто угодно не может обратиться к экспертам Венецианской комиссии, но парламент и президент – вполне.

 

Другое дело, хватит ли воли Раймондсу Вейонису сделать такой шаг – при нынешней-то политической ситуации? Напомню, что президент стоит над интересами любых партий, он представляет волю всего народа. А народ Латвии – это и русские люди», — говорит Владимир Соколов.

 

Тем более нельзя принимать никаких законов вроде того, что двигает Шадурскис, сейчас – перед выборами в парламент. Ведь все, что примут сейчас, придется разгребать политикам нового созыва. То же самое было в 1998 году. Тогда, 1 октября, незадолго до выборов в Сейм, приняли закон, что в 2004-м все школы переведут на латышский язык обучения, и потом политики уже нового состава стали думать: как теперь быть? Тогда поднялась волна протеста – создали Штаб защиты русских школ.

 

«Сейчас очень нехороший ремейк происходившего в 1998 году – 20 лет назад. К слову, я в 1998-м, до того, как приняли упомянутый закон, проводил разные конференции, круглые столы и прочее – чтобы не допустить опасного политического шага. Но, увы, тогда ко мне далеко не все прислушались – в том числе и политики. А итог вы знаете», — отмечает Владимир Соколов.

 

 

Евгений Лешковский

Sputnik / Фото LETA
Комментарии (35)
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В нашей демократии 09:05 23:01:2018

ЦИК однозначно выберет третий путь. Цивилизация еще не добралась до Латвии. Здесь тупая ненависть правит бал.

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Александр Шерстобитов 09:56 23:01:2018

У каждого латвийца есть выбор. Если ему Латвия дороже чем этническое идентичность и средняя зарплата, он останется в Латвии, будет латышом, будет получать меньше, чем в странах по-богачее. Если национальная идентичность дороже, чем колбаса и страна, тогда уедет в родные "уралы" за Зилупе. Не надо будет себя мучать любовью к латышским дайнам и дню Лачплесиса. Если еда и новые джинсы дороже этнических вещей и страны, тогда в странах по-богачее ждут рабочую силу, которой по меркам Латвии и платят хорошо.

Нытики и обманутые пропогандой фашисткой Тартари, у вас есть выбор, не скулите!

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Вы прослушали 10:13 23:01:2018

политинформацию с хутора, где в хлев все ходят строем. А теперь, Шура, жги! Блестни в очередной раз културкой.

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СОВЕТНИК БОГА 10:20 23:01:2018

Шадурский.. САЙМА.. ЦГЯ успеют сбежать..
Я так думаю...
Если только Свои их не здадут-задержать успеют..
ну чтобы прогнуться..

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Алаверды 12:22 23:01:2018

Карлис смени фамилию она тебя явно выдает

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Дипломат 09:07 23:01:2018

Мододцы, спасибо от всех детей... Дети сятое и пока они есть долг ЗРОСЛОГО защищать КАЖДОГО РЕБЁНКА ..УДАЧИ

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СОВЕТНИК БОГА 10:23 23:01:2018

Спасибо..
А Ты на митинг приходил... 2 раза..?
КАРЛИСА ШАДУРСКИСА -- в отставку...!!!
В ОТСТАВКУ...!!!
В ОТСТАВКУ...!!!
В ОТСТАВКУ...!!!

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ЛОЗУНГ 10:44 23:01:2018

ЛАТВИЕЙ ПРАВЯТ РУСОФОБЫ!

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Кто придумывает реформы?! 09:10 23:01:2018

Здесь все реформы чистое безумие. Почему эта должна быть исключением?

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Latviešu patriots 09:11 23:01:2018

Šadurska reforma tiks apstiprināta valdībā un saeimā, un saņems likuma spēku. Tā ka čiviniet, vai nečiviniet, nāksies mācīties valsts valodā. Grūtgalvīši.

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Дуракам закон не писан. 09:18 23:01:2018

Если писан, то не читан. Что говорит конвенция по правам человека?

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Защитники Pусских школ объединяйтесь! 09:23 23:01:2018

Глист патриотический, губу закатай.

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Marija to latviešu patriots 09:40 23:01:2018

Zirga galva))

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СОВЕТНИК БОГА 10:28 23:01:2018

Дуракам Закон не писан..
.. если писан -- то не читан..
если читан -- то не понят..
.. если понят -- то не так..!
(что ж Вы хотели)

А Карлиса ШАДУРСКИСА - в отстаку.!
Он в Латвии войны хочет, недоумок несчастный.!
Русских Он хочет нагнуть...

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CCCP 09:16 23:01:2018

Мы все понимаем что Фашингтон всяческими способами пытается разорвать дружбу между Европой и РФ. Затянуть банкротство Доллара и не дать Евро стать центральной валютой. Да, десяток другой наших политиков стали русофобами ради взяток из Фашингтона. Именно они планируют переехать жить в Штаты или Канаду. Их дети и внуки уже давно там. Но все остальные, вразумите, не дайте Фашистам уничтожить Латвию как получилось с Украиной.
Латвия в 40 раз меньше и да, у РФ есть средства взять Латвию на содержание как это было при СССР. НО на этот раз Латыши забудут гос. язык на всегда. А на счёт ссылки в Сибирь, у РФ большие планы на строительство второй ветки БАМ и большая нехватка пленных рабочих а Латыши в Тайге не пропадут, мух и комаров не боятся, морозоустойчивы. Опомнитесь, не злите Русский народ Латвии. Патриотизм россиян вас погубит.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)

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