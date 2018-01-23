Состоялось наступление по трем фронтам. Первый: Штаб защиты русских школ передал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) законопроект «Об устройстве школ национальных меньшинств в Латвии». Второй: правозащитница Елена Бачинская передала в парламент «коллективное заявление» с требованием сохранить билингвальное образование. Третий: Русская община Латвии во главе с Владимиром Соколовым напомнила президенту Раймондсу Вейонису об открытом письме с предложением привлечь экспертов Венецианской комиссии оценить сомнительную реформу от Министерства образования.
Участник Штаба защиты русских школ и сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов, который вскоре станет евродепутатом (на смену Татьяне Жданок) рассказал, что новый проект закона основан на том, который был в республике в 1919 году – «Об устройстве школ национальных меньшинств в Латвии». По новому документу, язык преподавания в том или ином учебном заведении будет определять каждая конкретная школа. При Министерстве образования должен быть создан Департамент школ нацменьшинств, который и станет заниматься нелатышскими учебными заведениями.
«У нашей инициативы несколько целей. Первая — остановить ликвидацию школ как таковых. Вторая — сохранить в школах систему преподавания на языках нацменьшинств. Третья — обеспечить участие представителей нацменьшинств при планировании школьных дел в политике образования Латвии», — говорит Мирослав Митрофанов.
Участники Штаба предлагают создание упомянутого департамента, директор которого будет обладать правами заместителя госсекретаря Министерства образования, и его должны назначать депутаты Сейма нелатышского происхождения. При департаменте должен быть создан Совет школьной автономии нацменьшинств при Министерстве образования. И без решения Совета (в него должны входить директора и учителя образовательных учреждений, а также родители детей) нельзя закрывать ни одну школу нацменьшинств.
«Теперь, после того, как документы мы передали, у ЦИК месяц на размышление – принять документ или нет. Возможны три варианта. Первый — ЦИК все одобрит с юридической точки зрения, и тогда будет запущен механизм начала референдума – сбора подписей «за русские школы». Второй — в ЦИКе могут попросить нас что-то уточнить и исправить. Третий – запретить проводить референдум. В последнем случае мы будем судиться.
Сейчас происходит следующее. Мы защищаем право детей учиться на родном языке, а в ответ слышим: требования Штаба противоречат преамбуле Конституции. Но ведь закон 1919 года вступил в силу, когда Конституции не существовало и вовсе. И если мы возвращаемся к истокам латвийского законодательства, тогда вряд ли человек, находящийся в здравом уме, может сказать, что закон 1919-го, принятый основателями новой Республики, не соответствует Конституции. Так что наши действия логичные и правильные», — подчеркивает Мирослав Митрофанов.
В свою очередь правозащитница Елена Бачинская передала в Сейм «коллективное заявление», где требует, чтобы Министерство образования соблюдало решение суда 2005 года, а парламент оставил в стране модель билингвального образования.
«На данный момент я лично не вижу возможности обнулить результаты реформы-2004 и вернуть школам нацменьшинств образование полностью на родном языке (за которое выступаю однозначно). Увы, приходится считаться с результатами той реформы. И я не верю, что участникам Штаба защиты русских школ (которых искренне уважаю) удастся провести референдум и собрать 150 000 подписей, а потом политики вдруг согласятся принять предложенный активистами законопроект, — сказала Елена Бачинская.
Решение суда 2005 года содержит исключительно важный пункт: министерству, которым руководит Шадурскис, необходимо создать принципиально новый механизм оценки качества школьного образования. И «без этого механизма введение любых изменений в образовательный процесс приводит к тому, что этот процесс теряет смысл» — прямая цитата из решения Конституционного суда.
«Такого механизма, как известно, не появилось. Значит, мы не может говорить ни о результатах реформы-2004, ни тем более начинать какую-то новую. Поэтому мы требуем оставить в Латвии билингвальное образование и создать механизм оценки его качества», — говорит Елена Бачинская.
Напомнил о своей инициативе и глава Русской общины Латвии Владимир Соколов. Недавно он направил президенту Раймондсу Вейонису открытое письмо, где говорит, что глава государства имеет право объявить о международной экспертизе Венецианской комиссии (официально – Европейская комиссия за демократию через право при Совете Европы) законопроекта с новой реформой, которую продвигает Шадурскис. До сих пор никакого ответа от Раймондса Вейониса не было.
Ранее, как известно, именно после экспертизы Венецианской комиссии приостановили похожий закон на Украине – о полном переводе тамошних школ на украинский язык.
«Реформа Шадурскиса подразумевает фактический запрет среднего образования на русском языке, сфера применения которого будет ограничена уроками родной речи и культуры. Это несовместимо ни с международными обязательствами страны, ни с преамбулой к Конституции, где, несмотря ни на что закрепляется принцип уважения к нацменьшинствам. Потому, и это не только мое мнение, проект закона Шадурскиса необходимо оценить на международном уровне. Да, кто угодно не может обратиться к экспертам Венецианской комиссии, но парламент и президент – вполне.
Другое дело, хватит ли воли Раймондсу Вейонису сделать такой шаг – при нынешней-то политической ситуации? Напомню, что президент стоит над интересами любых партий, он представляет волю всего народа. А народ Латвии – это и русские люди», — говорит Владимир Соколов.
Тем более нельзя принимать никаких законов вроде того, что двигает Шадурскис, сейчас – перед выборами в парламент. Ведь все, что примут сейчас, придется разгребать политикам нового созыва. То же самое было в 1998 году. Тогда, 1 октября, незадолго до выборов в Сейм, приняли закон, что в 2004-м все школы переведут на латышский язык обучения, и потом политики уже нового состава стали думать: как теперь быть? Тогда поднялась волна протеста – создали Штаб защиты русских школ.
«Сейчас очень нехороший ремейк происходившего в 1998 году – 20 лет назад. К слову, я в 1998-м, до того, как приняли упомянутый закон, проводил разные конференции, круглые столы и прочее – чтобы не допустить опасного политического шага. Но, увы, тогда ко мне далеко не все прислушались – в том числе и политики. А итог вы знаете», — отмечает Владимир Соколов.
Евгений Лешковский
ЦИК однозначно выберет третий путь. Цивилизация еще не добралась до Латвии. Здесь тупая ненависть правит бал.« ответить
У каждого латвийца есть выбор. Если ему Латвия дороже чем этническое идентичность и средняя зарплата, он останется в Латвии, будет латышом, будет получать меньше, чем в странах по-богачее. Если национальная идентичность дороже, чем колбаса и страна, тогда уедет в родные "уралы" за Зилупе. Не надо будет себя мучать любовью к латышским дайнам и дню Лачплесиса. Если еда и новые джинсы дороже этнических вещей и страны, тогда в странах по-богачее ждут рабочую силу, которой по меркам Латвии и платят хорошо.« ответить
Нытики и обманутые пропогандой фашисткой Тартари, у вас есть выбор, не скулите!
политинформацию с хутора, где в хлев все ходят строем. А теперь, Шура, жги! Блестни в очередной раз културкой.« ответить
Шадурский.. САЙМА.. ЦГЯ успеют сбежать..« ответить
Я так думаю...
Если только Свои их не здадут-задержать успеют..
ну чтобы прогнуться..
Карлис смени фамилию она тебя явно выдает« ответить
Мододцы, спасибо от всех детей... Дети сятое и пока они есть долг ЗРОСЛОГО защищать КАЖДОГО РЕБЁНКА ..УДАЧИ« ответить
Спасибо..« ответить
А Ты на митинг приходил... 2 раза..?
КАРЛИСА ШАДУРСКИСА -- в отставку...!!!
В ОТСТАВКУ...!!!
В ОТСТАВКУ...!!!
В ОТСТАВКУ...!!!
ЛАТВИЕЙ ПРАВЯТ РУСОФОБЫ!« ответить
Здесь все реформы чистое безумие. Почему эта должна быть исключением?« ответить
Šadurska reforma tiks apstiprināta valdībā un saeimā, un saņems likuma spēku. Tā ka čiviniet, vai nečiviniet, nāksies mācīties valsts valodā. Grūtgalvīši.« ответить
Если писан, то не читан. Что говорит конвенция по правам человека?« ответить
Глист патриотический, губу закатай.« ответить
Zirga galva))« ответить
Дуракам Закон не писан..« ответить
.. если писан -- то не читан..
если читан -- то не понят..
.. если понят -- то не так..!
(что ж Вы хотели)
А Карлиса ШАДУРСКИСА - в отстаку.!
Он в Латвии войны хочет, недоумок несчастный.!
Русских Он хочет нагнуть...
Мы все понимаем что Фашингтон всяческими способами пытается разорвать дружбу между Европой и РФ. Затянуть банкротство Доллара и не дать Евро стать центральной валютой. Да, десяток другой наших политиков стали русофобами ради взяток из Фашингтона. Именно они планируют переехать жить в Штаты или Канаду. Их дети и внуки уже давно там. Но все остальные, вразумите, не дайте Фашистам уничтожить Латвию как получилось с Украиной.« ответить
Латвия в 40 раз меньше и да, у РФ есть средства взять Латвию на содержание как это было при СССР. НО на этот раз Латыши забудут гос. язык на всегда. А на счёт ссылки в Сибирь, у РФ большие планы на строительство второй ветки БАМ и большая нехватка пленных рабочих а Латыши в Тайге не пропадут, мух и комаров не боятся, морозоустойчивы. Опомнитесь, не злите Русский народ Латвии. Патриотизм россиян вас погубит.