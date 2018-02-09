Новая версия убийства комбата ДНР Гиви(29)

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Владимир Бучельников
22:18 08.02.2018
В мире / Украина

Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов рассказал в своем Facebook, как готовилось убийство Михаила Толстых (позывной Гиви), командира батальона ополчения «Сомали» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Ровно год назад в результате операции украинских спецслужб был уничтожен Михаил Толстых, кличка «Гиви» — командир батальона наемников «Сомали».

 

Возмездие настигло Толстых прямо на тщательно охраняемой базе «Сомали» в его рабочем кабинете. Первоначально говорили о выстреле из огнемета, но отстреляного тубуса никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина. Кем-то установленная, тем, кого провели к «Гиви», кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент.

 

Когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы, что-то типа «Мюнхена», только куда более драматично и сложно. И об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Страницей истории, которой все мы будем гордиться.

 

А сейчас можно сказать, что «Гиви» был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации.

 

Операция планировалась и готовилась два года. «Гиви» был последним раскрученным в росСМИ и медийным главарем наемников на оккупированных территориях, который находился на службе. Он предпринимал серьезные меры безопасности, добраться было нелегко.

 

С тех пор, таких крупных акций возмездия такого значения на оккупированных территориях не совершалось», — написал Бутусов.

 

Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Изначально сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако затем следствие начало рассматривать версию, что в кабинете сработало заранее заложенное взрывное устройство.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (29)
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креву окупант 22:51 08:02:2018

светлая память герою!

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Александр Шерстобитов 00:09 09:02:2018

Животное утилизировали.

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народ Латвии 01:52 09:02:2018

не понимаю, о чем это дерьмо пишет, и еще один урод шерстьюбитый коменты стаит. животные это вы,дети помойки усраины!

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Гражданская позиция 22:56 08:02:2018

Михаил Толстых "Гиви"-герой на века! Вечная слава Герою!

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givi - antrekot 23:27 08:02:2018

Sala ,sala givi ,pobolshe sala !!!

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э'' 23:01 08:02:2018

Гиви, это тот, кто связанных пленных бил, грозился за мойщика машин "ровнять украинские города?

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:-\ 23:14 08:02:2018

Тебя обманули.

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:-/ 23:05 08:02:2018

Михаил Толстых, Гиви- вечная память! Кто такой Ю. Бутусов? Чмо, каких много в укре.

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Саня 23:06 08:02:2018

Что с ним могло произойти?
Утонул? :)

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Ой 23:15 08:02:2018

Ваньючка, ты всё прекрасно знаешь!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

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