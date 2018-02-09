Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов рассказал в своем Facebook, как готовилось убийство Михаила Толстых (позывной Гиви), командира батальона ополчения «Сомали» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Ровно год назад в результате операции украинских спецслужб был уничтожен Михаил Толстых, кличка «Гиви» — командир батальона наемников «Сомали».

Возмездие настигло Толстых прямо на тщательно охраняемой базе «Сомали» в его рабочем кабинете. Первоначально говорили о выстреле из огнемета, но отстреляного тубуса никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина. Кем-то установленная, тем, кого провели к «Гиви», кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент.

Когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы, что-то типа «Мюнхена», только куда более драматично и сложно. И об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Страницей истории, которой все мы будем гордиться.

А сейчас можно сказать, что «Гиви» был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации.

Операция планировалась и готовилась два года. «Гиви» был последним раскрученным в росСМИ и медийным главарем наемников на оккупированных территориях, который находился на службе. Он предпринимал серьезные меры безопасности, добраться было нелегко.

С тех пор, таких крупных акций возмездия такого значения на оккупированных территориях не совершалось», — написал Бутусов.

Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Изначально сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако затем следствие начало рассматривать версию, что в кабинете сработало заранее заложенное взрывное устройство.