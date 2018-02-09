«Ровно год назад в результате операции украинских спецслужб был уничтожен Михаил Толстых, кличка «Гиви» — командир батальона наемников «Сомали».
Возмездие настигло Толстых прямо на тщательно охраняемой базе «Сомали» в его рабочем кабинете. Первоначально говорили о выстреле из огнемета, но отстреляного тубуса никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина. Кем-то установленная, тем, кого провели к «Гиви», кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент.
Когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы, что-то типа «Мюнхена», только куда более драматично и сложно. И об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Страницей истории, которой все мы будем гордиться.
А сейчас можно сказать, что «Гиви» был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации.
Операция планировалась и готовилась два года. «Гиви» был последним раскрученным в росСМИ и медийным главарем наемников на оккупированных территориях, который находился на службе. Он предпринимал серьезные меры безопасности, добраться было нелегко.
С тех пор, таких крупных акций возмездия такого значения на оккупированных территориях не совершалось», — написал Бутусов.
Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Изначально сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако затем следствие начало рассматривать версию, что в кабинете сработало заранее заложенное взрывное устройство.
светлая память герою!« ответить
Животное утилизировали.« ответить
не понимаю, о чем это дерьмо пишет, и еще один урод шерстьюбитый коменты стаит. животные это вы,дети помойки усраины!« ответить
Михаил Толстых "Гиви"-герой на века! Вечная слава Герою!« ответить
Sala ,sala givi ,pobolshe sala !!!« ответить
Гиви, это тот, кто связанных пленных бил, грозился за мойщика машин "ровнять украинские города?« ответить
Тебя обманули.« ответить
Михаил Толстых, Гиви- вечная память! Кто такой Ю. Бутусов? Чмо, каких много в укре.« ответить
Что с ним могло произойти?« ответить
Утонул? :)
Ваньючка, ты всё прекрасно знаешь!« ответить