Новейший американский боевой корабль вышел в первый поход и застрял(4)

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Владимир Бучельников
22:01 20.01.2018
Техно / Оружие

Новейший боевой корабль ВМС США USS Little Rock, который был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года, застрял во льдах во время своего первого похода. Об этом сообщает Business Insider.

По данным портала, 20 декабря корабль покинул порт Баффало и направился к порту приписки в штате Флорида. Планировалось, что во время плавания он остановится в канадском Монреале, а затем в Галифаксе. 27 декабря Little Rock прибыл в Монреаль, однако продолжить путь ему до сих пор не удалось — из-за рекордных заморозков порт сковало льдом. Достаточного числа буксиров в порту не оказалось.

 

По первоначальным прогнозам, Little Rock должен был задержаться в Монреале до 11 января, однако по-прежнему находится там, сообщила представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон. Она отметила, что продолжить плавание корабль не сможет до тех пор, пока в регионе не улучшится погода. «Температура в Монреале и окрестностях ниже обычного, она близка к историческому рекорду для конца декабря — начала января», — пояснила Хиллсон.

 

Боевой корабль USS Little Rock класса Freedom предназначен для действия в прибрежных водах и мелководных районах моря. Он способен поражать мины, тихоходные подлодки и быстроходные надводные корабли. Его экипаж состоит из 50 или 75 человек во время выполнения миссии.

 

В декабре 2017-го сообщалось, что новейший американский эсминец USS Zumwalt был вынужден прервать испытания и вернуться в верфь из-за поломки. Отмечалось, что через день после отправления с верфи у эсминца «отказали фильтры гармоник, защищающие чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности».

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 22:57 20:01:2018

РЖУ НЕ МАГУ!!!

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СССР 23:07 20:01:2018

Вот они вояки первого класса!

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СМЕРШ 23:10 20:01:2018

И эти дятлы хотят бороться с Россией за Арктику! Ну, тупые:):)

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вова 23:52 20:01:2018

Попросите Путина,у русских много ледоколов ,помогут.,за бабки.

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Мнение
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Павел Кириллов
19.01.2018

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