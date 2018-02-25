Новейший флагман Samsung показали на видео(3)

Лента новостей
Кадыров ответил на запрет въезда в Латвию Криминальный авторитет пробил голову ветерану АТО В Госдуме РФ напомнили о «настоящем позоре» США Джонсон: Крым наш! Надо надавить на Россию Польша неблагодарна Советской армии В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс нового военного эшелона СМИ: Немцы не так богаты, как хочется... Комментатор в РФ: русские хоккеисты победили «педерастических обезьян» Латвию лишили мечты! Не стать нам Швейцарией...
Eще в разделе
УЗИ может привести к развитию аутизма Загадочные Су-57 в Сирии Головная боль НАТО — российские С-400 Найден уникальный военный самолёт России SpaceX с четвертого раза запустила глобальный интернет
Виталий Вавилкин
10:00 25.02.2018
Техно / Гаджеты

Видео новейших смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ слили в сеть раньше официальной презентации, которая состоится 25 февраля. Ролик опубликован на YouTube-канале Slashleaks.

Как пишет The Verge, новый флагман сохранит большинство спецификаций предшественника — Galaxy S8. В смартфоне поменяли расположение дактилоскопического датчика, сместив его под объектив камеры. Кроме того, S9 станет первым смартфоном, камера которого оснащена двойной диафрагмой.

 

Ранее журналист и инсайдер Эван Бласс назвал стоимость Galaxy S9 и S9+. По его информации, цена первого гаджета составит 841 евро, второго — 997 евро.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
недолго уже осталось 10:31 25:02:2018

Китайцы научились делать качественную технику. Вчера тестировал Самсунг С8 в сравнении с китайским аналогом за 100$. Я вам скажу, что очень-очень близко уже подошли. Учитывая разницу в цене, думаю стаоикам купить китайцев. Они и вцене медленней теряют.

« ответить
Profile_default
Пророк 14:25 25:02:2018

уже второй год после Самсунга пользую Хуавей П10, ни глюков, пергружать не надо, батарея держит, как новая. Доволен. Не говоря уж о том, сколько денег осталось на другие удовольствия

« ответить
Profile_default
Cпец 20:59 25:02:2018

Качество сборки электроники китайцев несопоставимо хуже самсунга !
Качесто софта - эть полный трындец !
Телефон - это самый важный предмет, который всегда с собой.
Но для басоты важно другое. Главное - стоимость.
Готовы жрать навоз потому что он дешев ? Может лучше научиться не много больше зарабатывать ?

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV