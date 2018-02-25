Как пишет The Verge, новый флагман сохранит большинство спецификаций предшественника — Galaxy S8. В смартфоне поменяли расположение дактилоскопического датчика, сместив его под объектив камеры. Кроме того, S9 станет первым смартфоном, камера которого оснащена двойной диафрагмой.
Ранее журналист и инсайдер Эван Бласс назвал стоимость Galaxy S9 и S9+. По его информации, цена первого гаджета составит 841 евро, второго — 997 евро.
Китайцы научились делать качественную технику. Вчера тестировал Самсунг С8 в сравнении с китайским аналогом за 100$. Я вам скажу, что очень-очень близко уже подошли. Учитывая разницу в цене, думаю стаоикам купить китайцев. Они и вцене медленней теряют.« ответить
уже второй год после Самсунга пользую Хуавей П10, ни глюков, пергружать не надо, батарея держит, как новая. Доволен. Не говоря уж о том, сколько денег осталось на другие удовольствия« ответить
Качество сборки электроники китайцев несопоставимо хуже самсунга !« ответить
Качесто софта - эть полный трындец !
Телефон - это самый важный предмет, который всегда с собой.
Но для басоты важно другое. Главное - стоимость.
Готовы жрать навоз потому что он дешев ? Может лучше научиться не много больше зарабатывать ?