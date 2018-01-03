Новинки 2018. Банки начнут сообщать СГД о счетах клиентов(3)

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Тимур Пушкарев
15:11 03.01.2018
Экономика / Финансы

С этого года банки и финансовые учереждения будут раз в год (до 1 февраля) подавать Службе государственных доходов (СГД) сведения о тех клиентах, оборот по счету которых превышает 15 тысяч евро. Это предусмотрено поправками к закону «О налогах и пошлинах» пишет портал Rus.db.lv.

Цель данного мероприятия — улучшить наздор СГД за уплатой налогов частных лиц. СГД хочет бороться с работниками, которые получают, например, минимальную заработную плату официально, а другую часть — в конверте, и потом эту вторую часть они кладут через банкоматы на счет. С 1 января 2018 года такой надзор будет относиться ко всем банковским счетам.

 

В 22 пункте (часть 3) поправок сказано следующее. «Чтобы стимулировать добросовестную уплату налогов налогоплательщиками, кредитные и финансовые учреждения до 1 февраля обязаны подать СГД информацию о физических персонах — резидентах ЛР, чей оборот счета по дебету или кредиту за прошлый год превысил 15 000 евро:

 

*Имя, фамилию, персональный код

 

*Номер банковского счета

 

*Остаток на банковском счету на 31 декабря прошлого года

 

*Оборот по дебету за прошлый год

 

*Оборот по кредиту за прошлый год

 

СГД обязан будет хранить эти данные пять лет и отвечать за сохранность этой конфиденциальной информации.

 

Что будут делать с теми налогоплательщиками, чьи официальные доходы гораздо меньше оборотов по счету? Если налоговая администрация, оценив персональные данные, констатировала факты, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов, то у СГД есть право применять следующие методы: решение о налоговом аудите, тематические проверки и извещение налогоплательщику о том, что СГД констатировала в ходе проверки несоответствие между информацией, которая имеется в распоряжении налоговой администрации и официальной информаций налогоплательщика.

 

Сейчас СГД поясняет, что совершенно не стоит воноваться тем, у кого оборот превышает 15 тысяч евро в год, однако на счет поступает официальная заработная плата или другие официальные доходы, происхождение которых СГД видит в своих системах.

 

Ранее министр финансов Дана Рейзниеце-Озола поясняла, что эта мера поможет выявить тех жителей, которые получают заработные платы в конвертах и кладут деньги на свой расчетный счет. Если выяснится, что человек официально получает меньше, чем он тратит, то ему придется как минимум объяснить источник происхождения денег, максимум — заплатить налоги с незадекларированной суммы. Напомним, что на подарки в Латвии также существует подоходный налог.

rus.db.lv / Фото LETA
Комментарии (3)
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Janka 15:22 03:01:2018

kto krutit dela tot imeet sceta v inostrannih i ofshornih bankah i im naplevatj na latvijskie banki.

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шери 16:18 03:01:2018

. Банки начнут сообщать СГД о счетах клиентов==============Тем самым потеряют клиентов. А как же тайна вклада?

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Как-то так 18:19 03:01:2018

Ну кто выдаёт эту чушь. Как только образовалась эта контора под названием Свора Государственных Дармоедов, то всё банки стали поставлять информацию о своих клиентах в этот гадюшник. Это же одна из европейских ценностей.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)

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