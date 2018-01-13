По данным издания, была вырезана часть ролика длительностью до 20 минут.
«Заметно, что на 6-ой секунде видео с уничтожением боевиков сделана монтажная склейка. Люди, подходившие к микроавтобусу внезапно исчезают, а автомобиль в правой части кадра меняет положение. Затем следует фрагмент видео с поражением микроавтобуса», — комментируют видеозапись в Telegram-канале.
Накануне Минобороны РФ сообщило о ликвидации террористов, обстрелявших базу Хмеймим в Сирии 31 декабря 2017 года. Также ведомство распространило короткое видео ударов по боевикам.
В результате обстрела 31 декабря, по данным Минобороны, погибли двое российских военных. «Коммерсантъ» также писал об уничтожении семи самолетов ВКС РФ, но в Минобороны назвали это «фейком».
Российские выродки только на фейки и способны..что то быдло народу показывать надо..пусть животные типо порадуются..и за лупапутин вроде как герой сразу..,« ответить
привед скаклы« ответить
Глисты и патриоты« ответить
прут из жопы!
Видео на 100% реальное!
Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.« ответить
Если бы написали что детский садик школу или базар уничтожили то это была бы правда..а боевиков трусы россии не трогуют« ответить
Украинские военные устали от бесконечных провокаций со стороны членов "Правого сектора"* в Донбассе и ликвидируют участников организации, заявил в эфире телеканала "Россия 1" российский писатель Захар Прилепин, воюющий в рядах самопровозглашенной ДНР.« ответить
a cto tam smotretj 20 minut? pokazali nacalo i konec. ili vi hoteli 20 minut nabljudatj kartinku gde nicego ne proishodit?« ответить
Рад за каждого убитого российского нелюдя в сирии..« ответить
Окурок опять всех победил в Сounter strike« ответить