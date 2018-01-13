Новое фейковое видео от Минобороны РФ(18)

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Владимир Бучельников
10:11 13.01.2018
В мире / Война

Видеоролик, распространенный Минобороны России, на котором, по данным ведомства, показало уничтожение боевиков, обстрелявших авиабазу РФ в сирийском Хмеймиме, содержит монтажную склейку. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

По данным издания, была вырезана часть ролика длительностью до 20 минут.

 

«Заметно, что на 6-ой секунде видео с уничтожением боевиков сделана монтажная склейка. Люди, подходившие к микроавтобусу внезапно исчезают, а автомобиль в правой части кадра меняет положение. Затем следует фрагмент видео с поражением микроавтобуса», — комментируют видеозапись в Telegram-канале.

 

Накануне Минобороны РФ сообщило о ликвидации террористов, обстрелявших базу Хмеймим в Сирии 31 декабря 2017 года. Также ведомство распространило короткое видео ударов  по боевикам.

 

В результате обстрела 31 декабря, по данным Минобороны, погибли двое российских военных. «Коммерсантъ» также писал об уничтожении семи самолетов ВКС РФ, но в Минобороны назвали это «фейком».

 

Полит.Ру / Фото
Комментарии (18)
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ваня 10:52 13:01:2018

Российские выродки только на фейки и способны..что то быдло народу показывать надо..пусть животные типо порадуются..и за лупапутин вроде как герой сразу..,

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Latviešu patriots 11:17 13:01:2018

привед скаклы

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CCCP 11:27 13:01:2018

Глисты и патриоты
прут из жопы!

Видео на 100% реальное!

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СМЕРШ 11:28 13:01:2018

Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.

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ваня 10:54 13:01:2018

Если бы написали что детский садик школу или базар уничтожили то это была бы правда..а боевиков трусы россии не трогуют

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СМЕРШ 11:31 13:01:2018

Украинские военные устали от бесконечных провокаций со стороны членов "Правого сектора"* в Донбассе и ликвидируют участников организации, заявил в эфире телеканала "Россия 1" российский писатель Захар Прилепин, воюющий в рядах самопровозглашенной ДНР.

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Janka 10:55 13:01:2018

a cto tam smotretj 20 minut? pokazali nacalo i konec. ili vi hoteli 20 minut nabljudatj kartinku gde nicego ne proishodit?

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ваня 10:55 13:01:2018

Рад за каждого убитого российского нелюдя в сирии..

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П у т и н 10:55 13:01:2018

Окурок опять всех победил в Сounter strike

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123

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (12)