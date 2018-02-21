Новое пособие на медицину

Рига намерена расширить возможности выплаты пособия на здравоохранение для получателей пенсий по инвалидности и по возрасту.

Это предусматривают утвержденные во вторник, 20 февраля, комитетом по социальным вопросам Рижской думы поправки к обязывающим правилам «О признании семей или отдельно живущих лиц нуждающимися или малообеспеченными и социальных пособиях в самоуправлении города Риги», сообщает портал riga.lv.

Теперь в столице появится новый вид материальной поддержки – погашение пособия за пациентский взнос и софинансирование, частично оплаченных государством услуг здравоохранения.

После уплаты за все услуги в больнице или платы за аренду квартиры у каждого человека должен оставаться установленный гарантированный минимум доходов – 128,06 евро. Если остается меньше, то пенсионер или человек с инвалидностью может претендовать на пособие от самоуправления на погашение пациентского взноса и сооплаты за оплаченные государством услуги здравоохранения.

По данным департамента благосостояния, такой возможностью могут воспрользоваться около 1000 семей.

Обязывающие правила должна принять Рижская дума, и они вступят в силу с момента публикации в официальном издании «Латвияс Вестнесис».