Новое пособие на медицину

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Герман Бергер
07:00 21.02.2018
Наш город

Рига намерена расширить возможности выплаты пособия на здравоохранение для получателей пенсий по инвалидности и по возрасту.

Это предусматривают утвержденные во вторник, 20 февраля, комитетом по социальным вопросам Рижской думы поправки к обязывающим правилам «О признании семей или отдельно живущих лиц нуждающимися или малообеспеченными и социальных пособиях в самоуправлении города Риги», сообщает портал riga.lv.

 

Теперь в столице появится новый вид материальной поддержки – погашение пособия за пациентский взнос и софинансирование, частично оплаченных государством услуг здравоохранения. 

 

После  уплаты за все услуги  в больнице или платы за аренду квартиры у каждого человека должен оставаться установленный гарантированный минимум доходов – 128,06 евро.  Если остается меньше, то пенсионер или человек с инвалидностью может претендовать на пособие от самоуправления на погашение пациентского взноса и сооплаты за оплаченные государством услуги здравоохранения.

 

По данным департамента благосостояния, такой возможностью могут воспрользоваться около 1000 семей. 

 

Обязывающие правила должна принять Рижская дума, и они вступят в силу с момента публикации в официальном издании «Латвияс Вестнесис».  

Vesti.lv / Фото

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