Новое пособие на медицину: для кого оно?

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Татьяна Пушкарева
13:53 02.03.2018
Наш город / Наш город

В Риге будут расширены возможности пособия на здравоохранение для получателей пенсий по инвалидности и по возрасту.

Это предусматривают утвержденные во вторник, 20 февраля, комитетом по социальным вопросам Рижской думы поправки к правилам «О признании семей или отдельно живущих лиц нуждающимися или малообеспеченными и социальных пособиях в самоуправлении города Риги».

 

В рамках пособия на здравоохранение запланирован новый вид материальной поддержки – погашение пособия за пациентский взнос и сооплату полученных услуг здравоохранения, частично оплаченных государством. 

 

После погашения всех издержек по получению услуг в больнице или платы за аренду квартиры у каждого человека должен оставаться установленный гарантированный минимум доходов – сегодня это 128,06 евро. Если доходы ниже этой суммы, то пенсионер или человек с инвалидностью может претендовать на пособие от самоуправления на погашение пациентского взноса и сооплаты за государством оплаченную услугу здравоохранения.

 

По подсчетам департамента благосостояния Рижской думы, этой возможностью смогут воспользоваться около 1000 рижан.

 

Обязывающие правила еще должна принять Рижская дума. Они вступят в силу с момента публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

riga.lv/RU / Фото Sputnik

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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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