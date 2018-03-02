Новое пособие на медицину: для кого оно?

В Риге будут расширены возможности пособия на здравоохранение для получателей пенсий по инвалидности и по возрасту.

Это предусматривают утвержденные во вторник, 20 февраля, комитетом по социальным вопросам Рижской думы поправки к правилам «О признании семей или отдельно живущих лиц нуждающимися или малообеспеченными и социальных пособиях в самоуправлении города Риги».

В рамках пособия на здравоохранение запланирован новый вид материальной поддержки – погашение пособия за пациентский взнос и сооплату полученных услуг здравоохранения, частично оплаченных государством.

После погашения всех издержек по получению услуг в больнице или платы за аренду квартиры у каждого человека должен оставаться установленный гарантированный минимум доходов – сегодня это 128,06 евро. Если доходы ниже этой суммы, то пенсионер или человек с инвалидностью может претендовать на пособие от самоуправления на погашение пациентского взноса и сооплаты за государством оплаченную услугу здравоохранения.

По подсчетам департамента благосостояния Рижской думы, этой возможностью смогут воспользоваться около 1000 рижан.

Обязывающие правила еще должна принять Рижская дума. Они вступят в силу с момента публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.