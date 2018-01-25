Новое приложение поможет наказывать за языковые преступления и поощрять за хороший латышский(7)

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Виталий Вавилкин
16:50 24.01.2018
Техно / Технологии

Новое приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) «Друг языка» будет не только наказывать нарушителей, но и поощрять удачную практику использования госязыка, сообщил на пресс-конференции министр юстиции Дзинтарс Расначс.

По словам министра, основная задача ЦГЯ — не репрессии, а поддержка. Он выразил надежду на то, что новым приложением будут пользоваться многие люди, чтобы внести свой вклад в защиту государственного языка. ЦГЯ будет регулярно публиковать положительные примеры, чтобы мотивировать и другие предприятия использовать их в своей практике.

 

Директор ЦГЯ Марис Балтиньш сообщил, что разработка приложения обошлась в 7018 евро. ЦГЯ хочет дать тем, кто использует современные технологии, новый инструмент для более качественного пользования языком.

 

Представитель разработчиков приложения Андис Цирулис сообщил, что в настоящий момент приложение «Друг языка» доступно на платформе «Android», а в ближайшие недели появится и в «Apple store».

 

Приложение разработано по инициативе Министерства юстиции.

LETA / Фото
Комментарии (7)
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СОВЕТНИК БОГА 16:56 24:01:2018

Не понял..
Это как наказывать..
Совсем Лотыши уже ебфанулись...!?
Мой телефон ...
и меня же наказывать..

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Интересно 16:58 24:01:2018

Хоть в одной стране мира докатились до такого же маразма?

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Вот они 16:59 24:01:2018

Миллионы потраченные не на э- медицину, а на свои собачии. И на доносы. Чем не сталинскии режим, которыи они так с чернои ленточкои отмечаемыи. Да они должны давно паиятник поставить на Бривибас вместе с Лениным , котопыи им дал землю чтоб они не шлялись под заборами.

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СОВЕТНИК БОГА А зато у нас в Латвии войны ещё нет... 17:02 24:01:2018

называть уроки русского языка “язык нацменьшинств"
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Желающих "помесить" в Латвии в России навалом...
Только свисни..
Так что с Шадурским.. Ранчасном.. всё ясно..

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Парко 17:54 24:01:2018

Кандидат в президенты Финляндии мало того, что шведского происхождения, но и по-русски разговаривает хорошо.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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