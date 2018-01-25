По словам министра, основная задача ЦГЯ — не репрессии, а поддержка. Он выразил надежду на то, что новым приложением будут пользоваться многие люди, чтобы внести свой вклад в защиту государственного языка. ЦГЯ будет регулярно публиковать положительные примеры, чтобы мотивировать и другие предприятия использовать их в своей практике.
Директор ЦГЯ Марис Балтиньш сообщил, что разработка приложения обошлась в 7018 евро. ЦГЯ хочет дать тем, кто использует современные технологии, новый инструмент для более качественного пользования языком.
Представитель разработчиков приложения Андис Цирулис сообщил, что в настоящий момент приложение «Друг языка» доступно на платформе «Android», а в ближайшие недели появится и в «Apple store».
Приложение разработано по инициативе Министерства юстиции.
Не понял..« ответить
Это как наказывать..
Совсем Лотыши уже ебфанулись...!?
Мой телефон ...
и меня же наказывать..
Хоть в одной стране мира докатились до такого же маразма?« ответить
Миллионы потраченные не на э- медицину, а на свои собачии. И на доносы. Чем не сталинскии режим, которыи они так с чернои ленточкои отмечаемыи. Да они должны давно паиятник поставить на Бривибас вместе с Лениным , котопыи им дал землю чтоб они не шлялись под заборами.« ответить
называть уроки русского языка “язык нацменьшинств"« ответить
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Желающих "помесить" в Латвии в России навалом...
Только свисни..
Так что с Шадурским.. Ранчасном.. всё ясно..
Кандидат в президенты Финляндии мало того, что шведского происхождения, но и по-русски разговаривает хорошо.« ответить