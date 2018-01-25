Новое приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) «Друг языка» будет не только наказывать нарушителей, но и поощрять удачную практику использования госязыка, сообщил на пресс-конференции министр юстиции Дзинтарс Расначс.

По словам министра, основная задача ЦГЯ — не репрессии, а поддержка. Он выразил надежду на то, что новым приложением будут пользоваться многие люди, чтобы внести свой вклад в защиту государственного языка. ЦГЯ будет регулярно публиковать положительные примеры, чтобы мотивировать и другие предприятия использовать их в своей практике.

Директор ЦГЯ Марис Балтиньш сообщил, что разработка приложения обошлась в 7018 евро. ЦГЯ хочет дать тем, кто использует современные технологии, новый инструмент для более качественного пользования языком.

Представитель разработчиков приложения Андис Цирулис сообщил, что в настоящий момент приложение «Друг языка» доступно на платформе «Android», а в ближайшие недели появится и в «Apple store».

Приложение разработано по инициативе Министерства юстиции.