Нового «Хищника» перенесли

Выход новой части «Хищника» режиссёра Шэйна Блэка снова откладывается: 20th Century Fox перенесли премьеру фильма с 3 августа на 14 сентября. Также стало известно о смене даты релиза «Алиты: Боевого ангела» ‒ вместо 20 июля лента Роберта Родригеса попадёт в широкий прокат 21 декабря.

Самые известные инопланетные охотники-убийцы возвращаются. После событий первых двух фильмов франшизы, когда земляне смогли одолеть воина этой могущественной расы, настало время полномасштабного сражения. Готовы ли люди к новому оружию Хищников, к их отточенным навыкам профессиональных убийц, которые за годы, проведённые в бесчисленных схватках на других планетах, стали ещё круче и смертоноснее?

Над сценарием «Хищника» работали Фред Деккер («Робокоп 3», «Взвод монстров») и сам Шэйн Блэк. В касте также значатся Бойд Холбрук, Кигэн-Майкл Ки, Томас Джейн, Треванте Роудс, Аугусто Агилера, Стерлинг К. Браун, Оливия Манн, Джейкоб Тремблэ, Эдвард Джеймс Олмос, Ивонн Страховски, Джейк Бьюзи, Локлин Манро, Альфи Аллен, Найолл Мэттер, Кайл Страутс, Дуэйн Джонсон и Пол Лэзенби.