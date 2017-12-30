Новогодний ролик «Единой России»: девочка молит о Путине(9)

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Владимир Бучельников
15:13 30.12.2017
В мире / Россия

Юристы предвыборного штаба Ксении Собчак обратились в ЦИК и прокуратуру с жалобой на ролик «Единой России», в котором девочка просит Деда Мороза сделать президентом Владимира Путина.

«По закону привлечение к предвыборной агитации несовершеннолетних запрещено», — отмечают в пресс-службе Собчак.

 

Ролик на днях появился на YouTube. Он является продолжением видео, которое было снято в 2016 году. В том видео школьница просила Деда Мороза построить детские площадки и отремонтировать ДК.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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фил 16:19 30:12:2017

Умная девочка,а Собчак лошадь.

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Ру 16:57 30:12:2017

Ребёнок как инструмент в грязных лапах правителей.

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narod 16:39 30:12:2017

a pupets vot eta russkije zabaleli ih srocna lecits nada savsem mozgi pramyli

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Latviešu patriots 20:09 30:12:2017

Izmantot bērnus politiskai reklāmai ir vienkārši pretīgi.

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russkij vanju4ij lapatj 16:44 30:12:2017

etaz nada takim urodkam ot steklamoja razdatsa kiselj dela znajet

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однако 17:15 30:12:2017

Идиотизм однако.

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Latviešu patriots 17:54 30:12:2017

Totālas smadzeņu skalošanas sekas.

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ыыы 18:05 30:12:2017

Tev tādu vispār nav...

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)

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