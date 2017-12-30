«По закону привлечение к предвыборной агитации несовершеннолетних запрещено», — отмечают в пресс-службе Собчак.
Ролик на днях появился на YouTube. Он является продолжением видео, которое было снято в 2016 году. В том видео школьница просила Деда Мороза построить детские площадки и отремонтировать ДК.
Умная девочка,а Собчак лошадь.« ответить
Ребёнок как инструмент в грязных лапах правителей.« ответить
a pupets vot eta russkije zabaleli ih srocna lecits nada savsem mozgi pramyli« ответить
Izmantot bērnus politiskai reklāmai ir vienkārši pretīgi.« ответить
etaz nada takim urodkam ot steklamoja razdatsa kiselj dela znajet« ответить
Идиотизм однако.« ответить
Totālas smadzeņu skalošanas sekas.« ответить
Tev tādu vispār nav...« ответить