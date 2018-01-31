Madhouse News

Национальная служба здравоохранения включила в список компенсируемых лекарств с этого года три новых медикамента — для лечения рака простаты, груди и нейроэндокринных опухолей. Хотя лекарства включены в список как новые, назвать их инновационными, по утверждениям онкологов, нельзя.

Это дань прошлому, потому что в других европейских странах эти медикаменты применяются в стандартной терапии уже 10 и даже 20 лет.

Хотя на онкологию как приоритет и выделены дополнительные бюджетные средства, данные Минздрава об использовании денег на лекарства от рака этого не подтверждают. Врачи, пациенты и чиновники говорят спасибо за щедрое финансирование, но в прошлом году бюджет компенсируемых лекарств, включая лекарства от рака, был с дефицитом.

На онкологические медикаменты в 2017 году было выделено 24,49 млн евро, в том числе 4,13 млн из допускаемого Еврокомиссией отклонения от бюджетного дефицита. Реально на лечение раковых больных истрачено в прошлом году 25,13 млн евро, то есть дефицит составил 600 000 евро.

Хотя пациенты и надеялись, что в список лекарств будут включены именно инновационные, на деле эти миллионы пришлось потратить на расходы, связанные с увеличением числа онкобольных.