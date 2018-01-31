«Новые» компенсируемые лекарства от рака — привет из прошлого(1)

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Madhouse News
Тимур Пушкарев
14:11 31.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Национальная служба здравоохранения включила в список компенсируемых лекарств с этого года три новых медикамента — для лечения рака простаты, груди и нейроэндокринных опухолей. Хотя лекарства включены в список как новые, назвать их инновационными, по утверждениям онкологов, нельзя.

Это дань прошлому, потому что в других европейских странах эти медикаменты применяются в стандартной терапии уже 10 и даже 20 лет.

 

Хотя на онкологию как приоритет и выделены дополнительные бюджетные средства, данные Минздрава об использовании денег на лекарства от рака этого не подтверждают. Врачи, пациенты и чиновники говорят спасибо за щедрое финансирование, но в прошлом году бюджет компенсируемых лекарств, включая лекарства от рака, был с дефицитом.

 

На онкологические медикаменты в 2017 году было выделено 24,49 млн евро, в том числе 4,13 млн из допускаемого Еврокомиссией отклонения от бюджетного дефицита. Реально на лечение раковых больных истрачено в прошлом году 25,13 млн евро, то есть дефицит составил 600 000 евро.

 

Хотя пациенты и надеялись, что в список лекарств будут включены именно инновационные, на деле эти миллионы пришлось потратить на расходы, связанные с увеличением числа онкобольных. 

Neatkarīgā / Фото
Комментарии (1)
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лютик 15:18 31:01:2018

слово лечат не правельное ,просто людей разводят на надежде выжить.новых медикаментов нет ,да и врачи их не знают .знания низкие из-за этого и запрос на новые виды лекарств отсутсвует

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 