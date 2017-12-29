Сегодня в Риге произошло торжественное открытие знаменитых “Лаймовских” часов, которые были отправлены на реконструкцию в начале месяца. Увы, но открытие одних из важнейших часов столицы не обошлось без конфузов.

Так, во время церемонии открытия, в котором участвовали министр культуры Даце Мелбарде и маэстро Раймонд Паулс, оказалось, что самые точные часы в городе, на реконструкцию которых было потрачено более 100 тысяч евро, показывают неправильное время.

По словам представителя “Orkla Confectionary & Snacks Latvija” Тома Дидрихсона, неточность часов связана с работой техников, которые занимались установкой минувшей ночью.

В кротчайшие сроки ошибки были исправлены.