Новые “Лаймовские” часы за 100 тысяч евро пришлось чинить спустя 2 часа после открытия(4)

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Виталий Вавилкин
16:48 29.12.2017
Наша Латвия

Сегодня в Риге произошло торжественное открытие знаменитых “Лаймовских” часов, которые были отправлены на реконструкцию в начале месяца. Увы, но открытие одних из важнейших часов столицы не обошлось без конфузов.

Так, во время церемонии открытия, в котором участвовали министр культуры Даце Мелбарде и маэстро Раймонд Паулс, оказалось, что самые точные часы в городе, на реконструкцию которых было потрачено более 100 тысяч евро, показывают неправильное время.

 

По словам представителя “Orkla Confectionary & Snacks Latvija” Тома Дидрихсона, неточность часов связана с работой техников, которые занимались установкой минувшей ночью.

 

В кротчайшие сроки ошибки были исправлены.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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дрын 17:02 29:12:2017

Всё как всегда!:)))

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Nu ja, kas ir, - tas ir 17:17 29:12:2017

Даже за такие деньги работать и не умеют и не хотят.
Как это похоже на то, что происходит в Латвии уже почти 30 лет.

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Пятиклассник 17:43 29:12:2017

Расходимся! Нас нае..ли. Это циферблаты вторичных часов! Часовых механизмов там никогда не было! Первичные часы стояли в соседнем киоске...

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ке 18:31 29:12:2017

Лапша гордись своим свинарником дальше !!!!!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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