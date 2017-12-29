Так, во время церемонии открытия, в котором участвовали министр культуры Даце Мелбарде и маэстро Раймонд Паулс, оказалось, что самые точные часы в городе, на реконструкцию которых было потрачено более 100 тысяч евро, показывают неправильное время.
По словам представителя “Orkla Confectionary & Snacks Latvija” Тома Дидрихсона, неточность часов связана с работой техников, которые занимались установкой минувшей ночью.
В кротчайшие сроки ошибки были исправлены.
Всё как всегда!:)))« ответить
Даже за такие деньги работать и не умеют и не хотят.« ответить
Как это похоже на то, что происходит в Латвии уже почти 30 лет.
Расходимся! Нас нае..ли. Это циферблаты вторичных часов! Часовых механизмов там никогда не было! Первичные часы стояли в соседнем киоске...« ответить
Лапша гордись своим свинарником дальше !!!!!« ответить