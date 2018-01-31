Новые лекарства могут потребоваться вдвое большему числу онкопациентов, чем планируется

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Виталий Вавилкин
16:40 30.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Новые или инновационные медикаменты могут потребоваться вдвое большему числу онкологических пациентов, чем планируется. Такое мнение прозвучало сегодня на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью.

Представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Сигне Бокта рассказала членам подкомиссии о плане введения инновационных медикаментов. В соответствии с заявленными производителями ценами расходы на его выполнение исчисляются в 14 млн евро, а в госбюджете на это выделено 5 млн евро. Для покрытия этой разницы необходимы активные переговоры с производителями медикаментов, пояснила директор фармацевтического департамента Минздрава Инесе Каупере.

 

На эти 14 млн евро можно будет оказать помощь примерно 600 пациентам. Однако по отдельным диагнозам пациентов может быть в два-три раза больше, заявила онколог Даце Балтиня.

 

Как пояснила агентству ЛЕТА Бокта, хотя есть опасения, что нуждающихся в новых медикаментах пациентов будет больше, чем планируется, следует учитывать, что при заключении договоров с производителями будет оговорено, что соответствующие медикаменты будут обеспечены всем нуждающимся в них пациентам.

 

Заседание подкомиссии было посвящено введению инновационных лекарств в онкологии. И хотя его участники отметили, что часть этих новых для Латвии лекарств в других странах рекомендуется уже пять-десять лет, председатель подкомиссии Ромуалд Ражукс подчеркнул, что «лед в этом вопросе наконец тронулся».

LETA / Фото
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