Новые лекарства могут потребоваться вдвое большему числу онкопациентов, чем планируется

Представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Сигне Бокта рассказала членам подкомиссии о плане введения инновационных медикаментов. В соответствии с заявленными производителями ценами расходы на его выполнение исчисляются в 14 млн евро, а в госбюджете на это выделено 5 млн евро. Для покрытия этой разницы необходимы активные переговоры с производителями медикаментов, пояснила директор фармацевтического департамента Минздрава Инесе Каупере.
На эти 14 млн евро можно будет оказать помощь примерно 600 пациентам. Однако по отдельным диагнозам пациентов может быть в два-три раза больше, заявила онколог Даце Балтиня.
Как пояснила агентству ЛЕТА Бокта, хотя есть опасения, что нуждающихся в новых медикаментах пациентов будет больше, чем планируется, следует учитывать, что при заключении договоров с производителями будет оговорено, что соответствующие медикаменты будут обеспечены всем нуждающимся в них пациентам.
Заседание подкомиссии было посвящено введению инновационных лекарств в онкологии. И хотя его участники отметили, что часть этих новых для Латвии лекарств в других странах рекомендуется уже пять-десять лет, председатель подкомиссии Ромуалд Ражукс подчеркнул, что «лед в этом вопросе наконец тронулся».
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