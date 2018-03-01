Новые подробности девятого фильма Тарантино

По словам режиссера действие фильма разворачивается в 1969 году в Лос-Анджелесе, во время расцвета движения хиппи. Главный герой — Рик Далтон (ДиКаприо), бывшая звезда вестерн-шоу Bounty Law. Питт сыграет Клиффа Бута, верного напарника и дублера Далтона. Вместе они пытаются выжить в новом незнакомом Голливуде и планируют уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. «Но у Рика есть один очень известная соседка... Шэрон Тейт», — закончил Тарантино.
Тарантино по-прежнему планирует пригласить на роль актрисы, погибшей от рук последователей Чарльза Мэнсона, звезду фильма «Тоня против всех» Марго Робби.
«Я работал над сценарием пять лет и большую часть своей жизни провел в Лос-Анджелесе, в том числе и в 1969 году, когда мне было семь лет, — рассказал Тарантино. — Мне не терпится рассказать историю Лос-Анджелеса и Голливуда которых больше нет. И меня дико радует динамика ДиКаприо и Питта в качестве Рика и Клиффа».
Тарантино общался с несколькими кандидатами относительно роли Бута, включая Тома Круза, но в итоге остановил свой выбор на Питте. Кроме этого режиссер подумывает позвать в свой фильм Аль Пачино и занят поисками актера на роль Романа Полански.
Старт съемок девятого фильма запланирован на июнь 2018 года. Премьера состоится 9 августа 2019 года.
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