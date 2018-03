Новые подробности девятого фильма Тарантино

Поделиться ссылкой

Девятый фильм Квентина Тарантино получил официальное название — «Однажды в Голливуде» (Once Upon A Time In Hollywood), сообщает Deadline. Кроме этого пополнился актерский состав картины. Вместе c ранее объявленным Леонардо ДиКаприо в проекте примет участие Брэд Питт.