Новые подробности девятого фильма Тарантино

Девятый фильм Квентина Тарантино получил официальное название — «Однажды в Голливуде» (Once Upon A Time In Hollywood), сообщает Deadline. Кроме этого пополнился актерский состав картины. Вместе c ранее объявленным Леонардо ДиКаприо в проекте примет участие Брэд Питт.

По словам режиссера действие фильма разворачивается в 1969 году в Лос-Анджелесе, во время расцвета движения хиппи. Главный герой — Рик Далтон (ДиКаприо), бывшая звезда вестерн-шоу Bounty Law. Питт сыграет Клиффа Бута, верного напарника и дублера Далтона. Вместе они пытаются выжить в новом незнакомом Голливуде и планируют уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. «Но у Рика есть один очень известная соседка... Шэрон Тейт», — закончил Тарантино.

Тарантино по-прежнему планирует пригласить на роль актрисы, погибшей от рук последователей Чарльза Мэнсона, звезду фильма «Тоня против всех» Марго Робби.

«Я работал над сценарием пять лет и большую часть своей жизни провел в Лос-Анджелесе, в том числе и в 1969 году, когда мне было семь лет, — рассказал Тарантино. — Мне не терпится рассказать историю Лос-Анджелеса и Голливуда которых больше нет. И меня дико радует динамика ДиКаприо и Питта в качестве Рика и Клиффа».

Тарантино общался с несколькими кандидатами относительно роли Бута, включая Тома Круза, но в итоге остановил свой выбор на Питте. Кроме этого режиссер подумывает позвать в свой фильм Аль Пачино и занят поисками актера на роль Романа Полански.

Старт съемок девятого фильма запланирован на июнь 2018 года. Премьера состоится 9 августа 2019 года.