Председатель думского комитета РФ по обороне Владимир Шаманов обнародовал предварительные выводы о причине крушения Су-25 ВКС РФ в Сирии: по его словам, это в правый двигатель попала тепловая ракета, тип которой предстоит определить в ходе расследования после получения доступа к месту крушения штурмовика.

«По траектории падения сбитого самолета видно, что правый двигатель у него горит. Это значит, что тепловая ракета попала в двигатель. Пока не будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК — старый «Стрела», или это «Игла», либо это американский «Стингер». Без этого сегодня говорить не о чем», — цитирует Шаманова «Интерфакс».

По его словам, уже третьи сутки сирийский спецназ пытается пробиться к месту, где упал подбитый российский самолет. «Регулярные войска Сирии проводят в этом районе свою операцию», — сказал глава комитета ГД по обороне.

Шаманов сообщил, что российская сторона уже приступила к собственному расследованию ЧП со штурмовиком, отметив обязательность создания государственной комиссии и проведения «всего комплекса мероприятий» во всех подобных случаях, «даже в мирной обстановке».

Напомним, в минувшую субботу министерство обороны РФ подтвердило, что в сирийской провинции Идлиб над зоной, контролируемой запрещенной в России террористической организацией «Джебхат-ан-Нусра», боевики выстрелом из ПЗРК сбили патрулировавший зону деэскалации Су-25.

Пилот — замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов — «до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой», а потом катапультировался и, приземлившись в районе населенного пункта Телль-Дебес, до последнего вел неравный бой с террористами, после чего, подпустив их на несколько десятков метров, подорвал себя гранатой, говорится в сегодняшнем сообщении минобороны РФ.

Филипов посмертно представлен к званию Героя России.