«По траектории падения сбитого самолета видно, что правый двигатель у него горит. Это значит, что тепловая ракета попала в двигатель. Пока не будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК — старый «Стрела», или это «Игла», либо это американский «Стингер». Без этого сегодня говорить не о чем», — цитирует Шаманова «Интерфакс».
По его словам, уже третьи сутки сирийский спецназ пытается пробиться к месту, где упал подбитый российский самолет. «Регулярные войска Сирии проводят в этом районе свою операцию», — сказал глава комитета ГД по обороне.
Шаманов сообщил, что российская сторона уже приступила к собственному расследованию ЧП со штурмовиком, отметив обязательность создания государственной комиссии и проведения «всего комплекса мероприятий» во всех подобных случаях, «даже в мирной обстановке».
Напомним, в минувшую субботу министерство обороны РФ подтвердило, что в сирийской провинции Идлиб над зоной, контролируемой запрещенной в России террористической организацией «Джебхат-ан-Нусра», боевики выстрелом из ПЗРК сбили патрулировавший зону деэскалации Су-25.
Пилот — замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов — «до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой», а потом катапультировался и, приземлившись в районе населенного пункта Телль-Дебес, до последнего вел неравный бой с террористами, после чего, подпустив их на несколько десятков метров, подорвал себя гранатой, говорится в сегодняшнем сообщении минобороны РФ.
Филипов посмертно представлен к званию Героя России.
щас что каждый день будете хуууйню соочинять про летчика?« ответить
Какая разница чем этого выродка сбили??главное что одной мразью стало меньше..бог не фраер..« ответить
А какую героическую смерть придумали выродку..его просто ликвидоровали поиздевались и кончили как собаку бешенную..так ему и надо ..не жаль..бельбек итд....таких как он всех надо убивать...« ответить
Глумиться над убиенными,с какой бы стороны они не были могут только моральные уроды,в простонародье мрази.Ну а Бог с маленькой буквы пишут нехристи и фраера.« ответить
Par vienu krievu militāristu mazāk! Prozīt!« ответить
тебя урода надо уничтожить« ответить
значит ты за террористов где САША тоже гибнут от их рук, хозяин тебе уши оторвёт« ответить
Nav tava problēma. Pacelsim glāzes par krievu lidotāju bojāeju! Lai tas notiek biežāk! Priekā!« ответить
Такие как филипов хороши только когда 200....порадуемся что мир очистился от нечисти..« ответить
pilnigi atbalstu« ответить
pilnigi idiots« ответить
Ko no manis var paņemt izņēmot analīzes. Es taču esmu pilnīgais kretīns un idiots.« ответить
Кто объяснит мне в чём тут героизм заключается?« ответить
Он же не сидел целыми днями на Вестях и не строчил идиотских комментариев, как ты и наш самый большой герой Latviešu patriots.« ответить
Конечно же, самый большой герой, это ТЫ !!!« ответить
Вся эта ненависть к России и русским этими мразями под разными кличками идёт в досье и в нужный момент расплата будет ужасна.« ответить
Так никто и не объяснил. Может в том что он катапультировался? Или в том, что подорвал себя гранатой, зная что в плен к этим тварям живым лучше не попадаться?« ответить
В Великую Отечественную героя давали за реальный подвиг, а теперь из жалости.« ответить