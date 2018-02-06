Новые подробности гибели Су-25 и пилота в Сирии(23)

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Владимир Бучельников
20:15 05.02.2018
В мире / Война

Председатель думского комитета РФ по обороне Владимир Шаманов обнародовал предварительные выводы о причине крушения Су-25 ВКС РФ в Сирии: по его словам, это в правый двигатель попала тепловая ракета, тип которой предстоит определить в ходе расследования после получения доступа к месту крушения штурмовика.

«По траектории падения сбитого самолета видно, что правый двигатель у него горит. Это значит, что тепловая ракета попала в двигатель. Пока не будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК — старый «Стрела», или это «Игла», либо это американский «Стингер». Без этого сегодня говорить не о чем», — цитирует Шаманова «Интерфакс».

 

По его словам, уже третьи сутки сирийский спецназ пытается пробиться к месту, где упал подбитый российский самолет. «Регулярные войска Сирии проводят в этом районе свою операцию», — сказал глава комитета ГД по обороне.

 

Шаманов сообщил, что российская сторона уже приступила к собственному расследованию ЧП со штурмовиком, отметив обязательность создания государственной комиссии и проведения «всего комплекса мероприятий» во всех подобных случаях, «даже в мирной обстановке».

 

Напомним, в минувшую субботу министерство обороны РФ подтвердило, что в сирийской провинции Идлиб над зоной, контролируемой запрещенной в России террористической организацией «Джебхат-ан-Нусра», боевики выстрелом из ПЗРК сбили патрулировавший зону деэскалации Су-25.

 

Пилот — замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов — «до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой», а потом катапультировался и, приземлившись в районе населенного пункта Телль-Дебес, до последнего вел неравный бой с террористами, после чего, подпустив их на несколько десятков метров, подорвал себя гранатой, говорится в сегодняшнем сообщении минобороны РФ.

 

Филипов посмертно представлен к званию Героя России.

Polit.ru / Фото
Комментарии (23)
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ринька обосраааные стринги 20:25 05:02:2018

щас что каждый день будете хуууйню соочинять про летчика?

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ваня 21:36 05:02:2018

Какая разница чем этого выродка сбили??главное что одной мразью стало меньше..бог не фраер..

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ваня 22:42 05:02:2018

А какую героическую смерть придумали выродку..его просто ликвидоровали поиздевались и кончили как собаку бешенную..так ему и надо ..не жаль..бельбек итд....таких как он всех надо убивать...

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Справедливый 23:50 05:02:2018

Глумиться над убиенными,с какой бы стороны они не были могут только моральные уроды,в простонародье мрази.Ну а Бог с маленькой буквы пишут нехристи и фраера.

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Latviešu patriots 20:27 05:02:2018

Par vienu krievu militāristu mazāk! Prozīt!

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мы 20:29 05:02:2018

тебя урода надо уничтожить

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to-Latviešu patriots 20:27 05:02:2018 20:32 05:02:2018

значит ты за террористов где САША тоже гибнут от их рук, хозяин тебе уши оторвёт

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Latviešu patriots 20:39 05:02:2018

Nav tava problēma. Pacelsim glāzes par krievu lidotāju bojāeju! Lai tas notiek biežāk! Priekā!

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ваня 21:39 05:02:2018

Такие как филипов хороши только когда 200....порадуемся что мир очистился от нечисти..

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Latviešu patriots 20:29 05:02:2018

pilnigi atbalstu

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Latviešu patriots 20:59 05:02:2018

pilnigi idiots

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Latviešu patriots. 21:14 05:02:2018

Ko no manis var paņemt izņēmot analīzes. Es taču esmu pilnīgais kretīns un idiots.

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Русич 21:16 05:02:2018

Кто объяснит мне в чём тут героизм заключается?

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Да ни в чем 21:37 05:02:2018

Он же не сидел целыми днями на Вестях и не строчил идиотских комментариев, как ты и наш самый большой герой Latviešu patriots.

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ванечка, прости 21:51 05:02:2018

Конечно же, самый большой герой, это ТЫ !!!

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зачет 21:59 05:02:2018

Вся эта ненависть к России и русским этими мразями под разными кличками идёт в досье и в нужный момент расплата будет ужасна.

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Русич 22:14 05:02:2018

Так никто и не объяснил. Может в том что он катапультировался? Или в том, что подорвал себя гранатой, зная что в плен к этим тварям живым лучше не попадаться?

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Русич 22:36 05:02:2018

В Великую Отечественную героя давали за реальный подвиг, а теперь из жалости.

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)

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