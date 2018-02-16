Новые российские танки оказались переделкой из старых машин(11)

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Виталий Вавилкин
14:15 16.02.2018
Техно / Оружие

В сети обратили внимание на тендерную документацию «Уралвагонзавода», из которой выяснились детали контрактов с Минобороны России по поставкам новых танков Т-90М и боевых машин «Терминатор». Об этом пишет военный блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий.

Из материалов следует, что в 2018-2019 годах планируется поставка 30 Т-90М, однако лишь 10 из них будут машинами новой постройки. Остальные 20 будут получены путем капитального ремонта и модернизации из танков Т-90. «Предполагаю, из числа тех, что были замучены в Сирии», — заметил военный эксперт Алексей Хлопотов.

 

Помимо этого, можно сделать вывод, что на 2018 год намечена поставка 12 «Терминаторов». Также пакет контрактов включает в себя модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ. Они будут поставлены военным по 31 единице в 2018 и 2019 годах.

 

О скорой передаче заказчику первой партии Т-90М сообщалось 31 января, а контракт на их поставку был заключен в августе 2017 года. На этих этапах ни Минобороны, ни «Уралвагонзавод» не раскрывали информацию о том, что лишь треть данных танков будет построена с нуля. Общий объем заказа на бронетехнику тогда превысил 24 миллиарда рублей.

 

Т-90М представляет собой адаптацию прежних проектов глубокой модернизации Т-90 (Т-90АМ) под требования российских военных. В числе визуально заметных отличий — иная конструкция бортовых экранов, дополнительное экранирование лобовой проекции башни, новая конструкция встроенной динамической защиты.

 

 

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (11)
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Ты суслика видишь? 14:21 16:02:2018

А кто и где утверждал про новые танки то?! Договор был заключён на модернизацию уже имеющихся! Всю достоверную инфо можно найти на официальном сайте минобороны!

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Hy u? 14:30 16:02:2018

T-90M из Т-90 а что тут не так?:)))Дык все автомобили по тому же принципу делают,нашли удачное шасси и лепят на него кузова разные не один десяток лет,что не так то ва-вилкинс,новенький что ли?

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Саня™ 14:37 16:02:2018

_лепят на него кузова разные не один десяток лет_
В России одну модель не один десяток лет выпускают. Жигули какие-нибудь. Копейку сняли с конвейера или до сих пор удивляете людей красотой и обтекаемостью форм и красок?

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сане 14:42 16:02:2018

У тебя уебень поумней мысли не нашлось?

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60 14:54 16:02:2018

Xe xe 14:44 16:02:2018
Не смеши,чушкарь парашный,плети корзины и лепи горшки и не льзь в дела людей.Вашему дикому племени бандерложьих свидомитов,что бы дойти до технологий хотя бы болтов к этому тaнку,нужно пройти лет 500 эволюции.

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Саня™ 14:34 16:02:2018

Переделки из КВ или что поновее? Т-34? Обшитый картонными ящиками?

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хохол 14:41 16:02:2018

наши танки круче, мы их из мусорных контейнеров делаем!

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Xe xe 14:44 16:02:2018

Не смеши,чушкарь парашный,плети корзины и лепи горшки и не льзь в дела людей.Вашему дикому племени бандерложьих свидомитов,что бы дойти до технологий хотя бы болтов к этому танку,нужно пройти лет 500 эволюции.

« ответить
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. 14:36 16:02:2018

А если бы вы ещё задумались,с какого этот лёшенька стал Экспертом....

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Эксрерт 15:01 16:02:2018

А ,это тот Хлопотов,что на соём Gur-Khu пишет на украинском и призывает к отсоеденению Урала,странно,что ещё не сидит.Лучшего эксперта Vesti не нашли?

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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