Из материалов следует, что в 2018-2019 годах планируется поставка 30 Т-90М, однако лишь 10 из них будут машинами новой постройки. Остальные 20 будут получены путем капитального ремонта и модернизации из танков Т-90. «Предполагаю, из числа тех, что были замучены в Сирии», — заметил военный эксперт Алексей Хлопотов.
Помимо этого, можно сделать вывод, что на 2018 год намечена поставка 12 «Терминаторов». Также пакет контрактов включает в себя модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ. Они будут поставлены военным по 31 единице в 2018 и 2019 годах.
О скорой передаче заказчику первой партии Т-90М сообщалось 31 января, а контракт на их поставку был заключен в августе 2017 года. На этих этапах ни Минобороны, ни «Уралвагонзавод» не раскрывали информацию о том, что лишь треть данных танков будет построена с нуля. Общий объем заказа на бронетехнику тогда превысил 24 миллиарда рублей.
Т-90М представляет собой адаптацию прежних проектов глубокой модернизации Т-90 (Т-90АМ) под требования российских военных. В числе визуально заметных отличий — иная конструкция бортовых экранов, дополнительное экранирование лобовой проекции башни, новая конструкция встроенной динамической защиты.
А кто и где утверждал про новые танки то?! Договор был заключён на модернизацию уже имеющихся! Всю достоверную инфо можно найти на официальном сайте минобороны!« ответить
T-90M из Т-90 а что тут не так?:)))Дык все автомобили по тому же принципу делают,нашли удачное шасси и лепят на него кузова разные не один десяток лет,что не так то ва-вилкинс,новенький что ли?« ответить
_лепят на него кузова разные не один десяток лет_« ответить
В России одну модель не один десяток лет выпускают. Жигули какие-нибудь. Копейку сняли с конвейера или до сих пор удивляете людей красотой и обтекаемостью форм и красок?
У тебя уебень поумней мысли не нашлось?« ответить
Xe xe 14:44 16:02:2018« ответить
Не смеши,чушкарь парашный,плети корзины и лепи горшки и не льзь в дела людей.Вашему дикому племени бандерложьих свидомитов,что бы дойти до технологий хотя бы болтов к этому тaнку,нужно пройти лет 500 эволюции.
Переделки из КВ или что поновее? Т-34? Обшитый картонными ящиками?« ответить
наши танки круче, мы их из мусорных контейнеров делаем!« ответить
Не смеши,чушкарь парашный,плети корзины и лепи горшки и не льзь в дела людей.Вашему дикому племени бандерложьих свидомитов,что бы дойти до технологий хотя бы болтов к этому танку,нужно пройти лет 500 эволюции.« ответить
А если бы вы ещё задумались,с какого этот лёшенька стал Экспертом....« ответить
А ,это тот Хлопотов,что на соём Gur-Khu пишет на украинском и призывает к отсоеденению Урала,странно,что ещё не сидит.Лучшего эксперта Vesti не нашли?« ответить