Вчера комитет кабмина одобрил несколько поправок к Латвийскому кодексу административных нарушений. Если изменения подтвердит сейм, с будущего года строже будут караться опоздание с налоговой декларацией и махинации с кассовыми аппаратами, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

С декларацией — не опаздывать

Правительственный комитет вчера одобрил также поправки к закону о налогах и пошлинах, согласно которым СГД, зафиксировав в информационной системе подлежащую вскоре подаче налоговую или информационную декларацию, за пять дней до срока ее подачи отправляет налогоплательщику напоминание с информацией о том, что за несоблюдение срока подачи декларации предусмотрена административная ответственность.

За опоздание с подачей налоговой декларации на срок до 10 дней планируется установить штраф в размере от 20 до 70 евро, от 11 до 20 дней — от 70 до 150 евро, от 21 до 30 дней — от 150 до 280 евро, более 30 дней — от 280 до 700 евро.

За нарушение срока подачи информационной декларации о работниках, которая подается за лиц, приступивших к работе, или ее неподачу, будет предусмотрен денежный штраф в размере от 140 до 500 eвро для физических и от 350 до 7100 евро для юридических лиц.

За нарушение установленного нормативными актами срока подачи информационной декларации или ее неподачу будет предусмотрен штраф в размере от 15 до 150 евро.

С кассами — не играть

Кроме того, вмешательство в конструкцию или программу электронного кассового аппарата Служба госдоходов (СГД) сможет оштрафовать юридическое лицо на 1400–14 000 евро.

За использование электронных устройств для регистрации налогов и других платежей с измененной конструкцией или программой, позволяющей скрыть или уменьшить облагаемый налогами и пошлинами объект, планируется применять денежный штраф для физических лиц в размере от 210 до 4300 евро, для юридических лиц — от 1400 до 14 000 евро за каждое совершенное нарушение с конфискацией инструмента для его совершения или без нее.

За неразрешенные действия с целью изменить установленную нормативными актами конструкцию устройства для регистрации налогов и других платежей, вмешательство в программу и создание возможности скрыть или уменьшить облагаемый налогами и пошлинами объект, СГД сможет налагать денежный штраф в размере от 400 до 4300 евро для физических лиц и от 1400 до 14 000 евро для юридических лиц с конфискацией инструмента совершения нарушения или без нее.

За несохранение установленных нормативными актами данных или контрольных лент в устройствах для регистрации налогов и других платежей СГД сможет оштрафовать физическое лицо на 400–4300 евро, юридическое лицо — на 400–4300 евро.

Эти поправки еще должен рассмотреть сейм. Планируется, что они вступят в силу 1 января 2019 года.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.