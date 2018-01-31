Новые штрафы от налоговой (2)

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газета Сегодня
21:30 30.01.2018
газета Сегодня / Законы

Вчера комитет кабмина одобрил несколько поправок к Латвийскому кодексу административных нарушений. Если изменения подтвердит сейм, с будущего года строже будут караться опоздание с налоговой декларацией и махинации с кассовыми аппаратами, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

С декларацией — не опаздывать

 

Правительственный комитет вчера одобрил также поправки к закону о налогах и пошлинах, согласно которым СГД, зафиксировав в информационной системе подлежащую вскоре подаче налоговую или информационную декларацию, за пять дней до срока ее подачи отправляет налогоплательщику напоминание с информацией о том, что за несоблюдение срока подачи декларации предусмотрена административная ответственность.

 

За опоздание с подачей налоговой декларации на срок до 10 дней планируется установить штраф в размере от 20 до 70 евро, от 11 до 20 дней — от 70 до 150 евро, от 21 до 30 дней — от 150 до 280 евро, более 30 дней — от 280 до 700 евро.

 

За нарушение срока подачи информационной декларации о работниках, которая подается за лиц, приступивших к работе, или ее неподачу, будет предусмотрен денежный штраф в размере от 140 до 500 eвро для физических и от 350 до 7100 евро для юридических лиц.

 

За нарушение установленного нормативными актами срока подачи информационной декларации или ее неподачу будет предусмотрен штраф в размере от 15 до 150 евро.

 

С кассами — не играть

 

Кроме того, вмешательство в конструкцию или программу электронного кассового аппарата Служба госдоходов (СГД) сможет оштрафовать юридическое лицо на 1400–14 000 евро.

 

За использование электронных устройств для регистрации налогов и других платежей с измененной конструкцией или программой, позволяющей скрыть или уменьшить облагаемый налогами и пошлинами объект, планируется применять денежный штраф для физических лиц в размере от 210 до 4300 евро, для юридических лиц — от 1400 до 14 000 евро за каждое совершенное нарушение с конфискацией инструмента для его совершения или без нее.

 

За неразрешенные действия с целью изменить установленную нормативными актами конструкцию устройства для регистрации налогов и других платежей, вмешательство в программу и создание возможности скрыть или уменьшить облагаемый налогами и пошлинами объект, СГД сможет налагать денежный штраф в размере от 400 до 4300 евро для физических лиц и от 1400 до 14 000 евро для юридических лиц с конфискацией инструмента совершения нарушения или без нее.

 

За несохранение установленных нормативными актами данных или контрольных лент в устройствах для регистрации налогов и других платежей СГД сможет оштрафовать физическое лицо на 400–4300 евро, юридическое лицо — на 400–4300 евро.

 

Эти поправки еще должен рассмотреть сейм. Планируется, что они вступят в силу 1 января 2019 года.

 

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Глас народа 00:40 31:01:2018

Одно и тоже ,аппетиты ростут как на дрожжах,а когда чиновники воэместят ущерб тем кто не крутил и не разбирал кассовый аппарат и заставили их поменять как будто в них вся причина-пора бы ответить нашим чинам за загнивание среднего и малого бизнеса, а также за ущемление прав людей трудиться и работать честно и добросовестно,которые сами создают себе рабочие места.Наше правительство с такими лозунгами сами подталкивают людей уезжать из этого государства независимо от национальности, так как в нас видят воров и грабителей.



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Айвар 00:47 31:01:2018

а когда у народа будут расти так зарплаты ?

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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