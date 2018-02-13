Новые звезды и мэтры

Традиционные Дни Казиника, включающие концерты, мастер–классы и показательные уроки, ожидают нас с 26 февраля по 7 марта — в нынешнем году уже в третий раз. Как повелось, в это время пройдет и Международный конкурс инструменталистов и вокалистов «Восходящие звезды» — уже в 9–й раз.

Председатель жюри конкурса — искусствовед, музыкант, педагог, актер Михил Казиник, члены жюри — прославленный бас Михаил Светлов, пианист Станислав Соловьев, которых рижане прекрасно знают и любят, и другие известные исполнители.

Уроки в школе будущего

Регистрация будущих участников состязания идет полным ходом. Кто еще не успел, может это сделать на сайте www.ict–stars.eu. Два тура конкурса пройдут 2 и 3 марта в Реформатской церкви на Марсталю, 10, а 4 марта в Большой гильдии состоится гала–концерт призеров и членов жюри.

Это очень важно для юных лауреатов — выступать на одной сцене с мэтрами классической музыки. С победой на «Восходящих звездах» для них открывается возможность участия в мероприятиях Казиника за пределами Латвии, на фестивале Фонда Спивакова, на олимпиаде талантов в Голливуде и на других высоких площадках. А иным участникам конкурс дал путевку в высокие профессиональные сферы музыкальной жизни.

Судя по прошлым годам, география списка участников будет широка: это дети и молодежь из Литвы, Латвии, Эстонии, России, Белоруссии, Казахстана, Финляндии, Китая, Израиля, Англии, США.

В программе Дней Казиника и «Восходящих звезд» — мастер–классы самого Михаила Семеновича и членов жюри, тематические концерты, лекции–концерты.

Идея Казиника о школах будущего нашла отклик и в Латвии — уже третий год работает Школа Экзюпери в Пиньки. Здесь 26–28 февраля Казиник проведет показательные уроки из цикла «Школа будущего». А вечером 28 февраля пианист Станислав Соловьев даст благотворительный концерт «Годы странствий».

Станислав — виртуозный солист и концертмейстер, один из самых молодых педагогов Санкт–Петербургской госконсерватории им. Н. А. Римского–Корсакова, яркий представитель петербургской фортепианной школы. Лауреат многих международных конкурсов. Выступает с лучшими оркестрами России и мира. Выпустил сольный диск из произведений Бетховена, Скрябина, Листа, Прокофьева.

Тайна Моцарта и Сальери

1 марта и Станислав, и Казиник, и другие исполнители дадут мастер–классы, а 2 марта — ночной концерт в Торнякалнской церкви «Моцарт и Сальери. Неожиданный взгляд».

— Мы поговорим о самых мистических семи годах из жизни Моцарта, о величайших тайнах, которые повлияли на всю последующую историю музыки, — увлекает ведущий концерта Михаил Казиник. — Один из самых обсуждаемых в мире вопросов, особенно в России и особенно после «Маленьких трагедий» Пушкина, звучит так: отравил ли Сальери Моцарта? Большинство исследователей отвечают: «Нет, Сальери не убивал Моцарта!» Некоторые продолжают упрямо настаивать: «Убил! И все же, возможно… убил. Отравил, но не ядом». Это будет сенсация! И главным ответом на вопрос об этом преступлении, воображаемом или имевшем место быть, станет музыка. Самая невероятная, самая необычная.

В концерте принимают участие бас Михаил Светлов (США), сопрано Моника Макдональд (США), пианист Станислав Соловьев, живущий в Германии, но родом из Латвии, скрипач Дайнис Медяник, музыканты Латвийской Национальной оперы и балета — сопрано Юлия Васильева, скрипач Гидон Гринберг и виолончелист Рихард Штраус (виолончель). С ними — органистки Торнякалнской церкви Лариса Царькова и Ингуна Гринберга и победители прежних конкурсов «Восходящие звезды».

3 марта в Реформатской церкви — концерт дуэта Станислава Соловьева и Дайниса Медяника Quasi uno. В программе — Бетховен, Штраус, Дебюсси.

Дайнис играет на скрипке с семи лет, окончил Юрмальскую музыкальную школу и спецшколу им. Э. Дарзиня. В 2009–м получил Гран–при на международном конкурсе «Восходящие звезды» и участвовал в фестивале Copenhagen Summer Festival 2009. В 2011–м поступил в Ганноверскую консерваторию в класс всемирно известного профессора Кшиштофа Вегжина. В 2013–м получил премию как лучший студент мастер–классов в Испании, награжден стипендиями Forderkreisder Hochschulefur Musik и Musikbraucht Freunde. Был награжден премиями Jugendpreis der Lions Club Cloppenburg,Musikpreis der Lions Club Cloppenburg, удостоен стипендии организации Live Music Nowby им. Иегуди Менухина, которая организует концерты по всей Германии. В 2015–м стал лауреатом 54–го Международного конкурса скрипачей Premio Paganini в Генуе, в 2016–м — стипендиатом Gundlach Musikpreis. Дайнис концертировал в Индонезии, Китае, Испании, Англии, Дании, Латвии, Литве, Эстонии, Италии, Франции, Нидерландах, Венеции, Австрии, Швейцарии. Играет на скрипке «Себастьян Клотц» (1782), которую ему присудил фонд Stiftung Niedersachsen.

От оперы до Бродвея

На концерте 4 марта в Большой гильдии юные призеры конкурса выступят со Станиславом Соловьевым, Михаилом Светловым и Моникой Макдональд на концерте «От оперы до Бродвея».

Бас Михаил Светлов начинал свою карьеру ведущим солистом Большого театра, сразу по окончании Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Уникальные голосовые и артистические данные уже к 30 годам позволили ему спеть на сцене Большого театра такие сложнейшие партии, как царь Борис в опере «Борис Годунов», Мефистофель в «Фаусте» и Досифей в «Хованщине».

Редкой красоты голос, актерский талант, уникальная вокальная техника дали возможность вокалисту быть первопроходцем среди русских певцов и с блеском исполнить такие роли, как Голландец в опере «Летучий Голландец» Вагнера и Дон Жуан в одноименной опере Моцарта. Газета «Вашингтон Пост» отмечает: «Его колоссальный, все заполняющий бас, проникает далеко за пределы зала…»

Михаил — первый русский бас, который спел в современной американской опере на английском языке «Суд Мидаса», первым выступил с сольным концертами в Новой Зеландии и Мексике. «Михаил Светлов — это сенсация!» — отметила монреальская La Presse после исполнения партии Дона Базилио в Севильском цирюльнике в Опера де Монреаль.

Русский бас пел на сценах ведущих театров мира: Ла Скала, Арена ди Верона, театр Карло Феличе в Генуе, Метрополитен–опера, театр Колон в Буэнос–Айресе, театр Беллас Артес в Мехико. Ему рукоплескали в Карнеги–холле, в Эдинбурге, Зальцбурге и Брегенце, Сан–Диего и Хьюстоне.

Сопрано от Верди

Партнерша Светлова по сцене Моника Макдональд, которую называют «вердиевское сопрано», в Риге впервые. После получения высокой награды за дебют в заглавной партии в опере Пуччини «Тоска» в Teatro Comunale в Болонье Моника начала триумфальное покорение мира героинями опер Верди, такими как Аида, Леонора («Трубадур»), Елизавета («Дон Карлос»), Леди Макбет.

На оперной сцене США Моника Макдональд дебютировала, исполнив партии в «Дон Жуане» Моцарта (Донна Анна, театр New York City Opera) и в опере Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе» (Оперный театр Сиетла).

Часто выступает как солистка в таких престижных залах США, как Карнеги–холл, Кеннеди–центр, Библиотека конгресса, давала сольные программы перед принцем Монако и королем Бельгии, участвовала в исполнении Реквиемов Верди, Брамса, Реквиема и Стабат Матер Дворжака, Реквиема, Си–минорной мессы и Exultate Jubilate Моцарта с выдающимися дирижерами. Моника пела в оперных театрах по всему миру. Сегодня она живет в Нью–Йорке и в дополнение к выступлениям дает уроки вокала и мастер–классы.

7 марта в Реформатской церкви — концерт сопрано Елизаветы Раколты из Америки, ученицы Михаила Светлова и победительницы конкурса «Восходящие звезды» — 2017, и призеров конкурса разных лет.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.