Тем временем копилка «Джуманджи: Зов джунглей» пополнилась ещё на $16,4 миллиона, а общие сборы блокбастера Sony составляют $822 миллиона (из них $338 миллионов пришлись на домашний прокат). На третьей строчке стартовал вестерн «Недруги» с Кристианом Бэйлом, собравший $10,2 миллиона.
Новый «Бегущий в лабиринте» атакует прокат(1)
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«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» сместил сиквел «Джуманджи» с первого места в топе бокс-офиса США, заработав $23,5 миллиона за дебютные выходные. Зарубежный прокат принёс фильму уже $82 миллиона.
Vesti.lv / Фото
вроде по русски. написано русскими буквами но ничего не понятно...« ответить
"сиквел, топ, бокс-офис, дебют, блокбастер..."
какого хрена пишешь русскими буквами если русского языка не знаешь?