Новый «Бегущий в лабиринте» атакует прокат(1)

Лента новостей
Русский след в порно Рижский зеленый берет Мужчина, переспавший с 4-летней девочкой: Я думал, что ей 18 лет В Смарде поезд столкнулся с автомобилем! Погибла женщина-водитель Зачем Рига отбирает избирателей у Путина Российских паралимпийцев отказались помиловать Политик: в Латвии голосуют за сволочей, лишь бы за своих СГД будет сурово наказывать за несоблюдение сроков подачи налоговых деклараций Латвия закупит мины для низколетящих вертолетов
Eще в разделе
Кинокритик о «Форме воды»: Пятьдесят оттенков зеленого Названы победители кинофестиваля «Сандэнс» Джуд Лоу — идеальный Дамблдор? Детали нового сезона «Игры престолов» «Смерть Сталина» поставила кинотеатр в неловкое положение
Анатолий Тарасов
13:29 29.01.2018
Кино / Новости кино

«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» сместил сиквел «Джуманджи» с первого места в топе бокс-офиса США, заработав $23,5 миллиона за дебютные выходные. Зарубежный прокат принёс фильму уже $82 миллиона.

Тем временем копилка «Джуманджи: Зов джунглей» пополнилась ещё на $16,4 миллиона, а общие сборы блокбастера Sony составляют $822 миллиона (из них $338 миллионов пришлись на домашний прокат). На третьей строчке стартовал вестерн «Недруги» с Кристианом Бэйлом, собравший $10,2 миллиона.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
достали уже 14:56 29:01:2018

вроде по русски. написано русскими буквами но ничего не понятно...
"сиквел, топ, бокс-офис, дебют, блокбастер..."
какого хрена пишешь русскими буквами если русского языка не знаешь?

« ответить

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV