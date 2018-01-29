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«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» сместил сиквел «Джуманджи» с первого места в топе бокс-офиса США, заработав $23,5 миллиона за дебютные выходные. Зарубежный прокат принёс фильму уже $82 миллиона.