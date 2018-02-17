«Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому», — заявил музыкант.
Как считает лидер «Аквариума», автор сценария не был современником Цоя. «Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ», — сказал Гребенщиков.
Фильм «Лето» повествует о событиях в Ленинграде летом 1981 года. В центре сюжета — взаимоотношения Виктора Цоя, Майка Науменко из группы «Зоопарк» и его жены Натальи. Когда картина появится на экране, пока неизвестно.
Какая разница, правда или нет. Цой мёртв, а я ещё нет.« ответить
Выступал бы сейчас на первом на новый год вместе с анитой. Оно нам надо?
Разница в том, что у кого-то на могиле кроме плевков ничего и никого не будет, а кого-то будут помнить вечно.« ответить
Un labi, ka nav dzīvs!« ответить