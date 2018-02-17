Новый фильм Серебренникова — ложь от начала до конца(3)

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Анатолий Тарасов
22:45 16.02.2018
Lifenews / Люди

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков на презентации своего нового альбома «Время N» в Петербурге заявил, что фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «лжив от начала и до конца». Его слова приводит портал Piter.tv.

«Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому», — заявил музыкант.

 

Как считает лидер «Аквариума», автор сценария не был современником Цоя. «Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ», — сказал Гребенщиков.

 

Фильм «Лето» повествует о событиях в Ленинграде летом 1981 года. В центре сюжета — взаимоотношения Виктора Цоя, Майка Науменко из группы «Зоопарк» и его жены Натальи. Когда картина появится на экране, пока неизвестно.

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
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Caня 22:51 16:02:2018

Какая разница, правда или нет. Цой мёртв, а я ещё нет.
Выступал бы сейчас на первом на новый год вместе с анитой. Оно нам надо?

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Апис 22:57 16:02:2018

Разница в том, что у кого-то на могиле кроме плевков ничего и никого не будет, а кого-то будут помнить вечно.

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Latviešu patriots 23:34 16:02:2018

Un labi, ka nav dzīvs!

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12.02.2018

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