Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков на презентации своего нового альбома «Время N» в Петербурге заявил, что фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «лжив от начала и до конца». Его слова приводит портал Piter.tv.

«Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому», — заявил музыкант.

Как считает лидер «Аквариума», автор сценария не был современником Цоя. «Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ», — сказал Гребенщиков.

Фильм «Лето» повествует о событиях в Ленинграде летом 1981 года. В центре сюжета — взаимоотношения Виктора Цоя, Майка Науменко из группы «Зоопарк» и его жены Натальи. Когда картина появится на экране, пока неизвестно.