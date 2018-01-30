Новый фильм Вуди Аллена хотят запретить из-за «домогательств» режиссёра

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Герман Бергер
22:15 29.01.2018
Lifenews / Интересно

Ранее от своих гонораров за съемки в картине отказались сразу несколько актеров.

Компания Amazon может отказаться выпускать в прокат новый фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», который должен был выйти на экраны в этом году. Как пишет The New York Times, окончательное решение по этому вопросу пока не принято, но по информации источников, близких к Amazon, такую возможность сейчас активно обсуждают, передаёт Birdflight.

 

Причина — обвинения в домогательствах, которые в адрес режиссера выдвигает его приемная дочь Дилан Фэрроу. Об инциденте, якобы имевшем место в 1992-м (когда ей было 8 лет), Фэрроу рассказывает уже не первый год. Однако именно сейчас, в свете происходящих в Голливуде событий, обвинения Аллена стали особенно актуальными.

 

Ранее сразу несколько актеров, снявшихся в «Дождливом дне в Нью-Йорке», отказались от полученных гонораров из-за обвинений в адрес Вуди Аллена. О таком решении заявили Ребекка Холл, Гриффин Ньюман и Тимоти Шаламе: все средства, полученные за съемку в картине, они намерены перевести в пользу благотворительных организаций, созданных для поддержки жертв насилия.

Life.ru / Фото
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