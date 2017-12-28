Новый флагманский смартфон Samsung выйдет в начале марта 2018(2)

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Герман Бергер
21:50 27.12.2017
Техно / Гаджеты

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ могут выйти на рынок в начале марта, а производство этих устройств начнется в первых числах января.

Об этом сообщают источники южнокорейского издания ETnews (англоязычную версию приводит Phone Arena).

 

Презентация новых флагманов Samsung может пройти на специальном мероприятии 25 февраля в преддверии открытия ежегодной выставки MWC в Барселоне.

 

Что же касается характеристик Galaxy S9 и S9+, то смартфоны, по всей видимости, не получат существенных внешних отличий от нынешнего поколения флагманской линейки. Источники среди поставщиков сообщают, что устройства получат более компактную системную плату, которая позволит сэкономить место внутри смартфона, которое может быть использовано для размещения других компонентов, включая более емкую батарею.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 21:55 27:12:2017

Samsungi ir vieni no labākajiem viedtālruņiem pasaulē.

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Самсунг безспорно лучшие телефоны, как ЛГ лучшие телевизоры 22:43 27:12:2017

Только всё деградировало как и в автомобилестроении. Поменял С2 на С8 и пожалел. Великоват, неудобен, много лишнего... Вот думаю Катерпиллер С60 всять с тепловизором, водо/пыле/ударопрочный. И размер хороший и лежит хорошо, да и тепловизор всегда в хозяйстве пригодится того же шиншиллу искать под шкафами. Жду с нетерпением новую модель поновее и покруче до тыщёнки евриков. А в Самсунгах и Айфонах меня больше всего забавляют объявления в сс.лв где почти все с разбитыми экранами. Хотя, С6 самсунг сам разбил в первый день, просто этот грамадина вывалился из кармана брюк углом на асфальт при посадке в машину. Кстати, отличные и дешёвые телефоны делает китайская фирма Престжио. Подарил тут такой родственнице самый дорогой в РД за 200€ на 8 марта несколько лет назад, так вот он опережает просто всех. Всё спрашиваю, когда наконец сломает чтобы новый подарить, а он отказывается ломаться хоть и работает в круглосуточном режиме. Хотел купить ещё парочку таких детям, но больше в продаже не нашёл. Видимо лобби Самсунга и Аппла, да и торговцам выгоднее продавать дорогие трубки с максимальной наценкой. Зато лучше Айпада планшет трудно найти. Самому древнему Айпаду уже лет 7 и до сих пор батарейка держит намного лучше чем у нового Хуавея. Кстати Хуавэй дрянь редкостная, хоть и стоит сотни евро. Если разобраться, то лучше б/у Айпад взять, чем новый Хуавей. Всем родственникам и друзьям подарил Айпады. Скорей бы вышел Айпад с экраном 15-20" и Самсунг С9 с экраном 4-4,5", сменной батареей, пыле/водо/ударопрочный с термокамерой. Вообще на мой взгляд бред делать телефон 5,5-6", когда рынок завален планшетами 7" с сим-картами. Зачем такой большой телефон? Пусть тогда производители одежды пришивают карманы большего размера :)))))

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)

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