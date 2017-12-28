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Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ могут выйти на рынок в начале марта, а производство этих устройств начнется в первых числах января.

Об этом сообщают источники южнокорейского издания ETnews (англоязычную версию приводит Phone Arena).

Презентация новых флагманов Samsung может пройти на специальном мероприятии 25 февраля в преддверии открытия ежегодной выставки MWC в Барселоне.

Что же касается характеристик Galaxy S9 и S9+, то смартфоны, по всей видимости, не получат существенных внешних отличий от нынешнего поколения флагманской линейки. Источники среди поставщиков сообщают, что устройства получат более компактную системную плату, которая позволит сэкономить место внутри смартфона, которое может быть использовано для размещения других компонентов, включая более емкую батарею.