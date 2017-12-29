Новый год на набережной: костры, музыка, салют

Рижан и гостей столицы приглашают встретить Новый год на набережной 11 Ноября. Празднование начнется в 21 час 31 декабря и продлится до трех часов ночи 1 января.

В 22 часа начнется концертная программа «Сто песен до столетия», посвященная юбилею Латвии. С 21 часа на набережной начнут работать кафе и магазинчики. На набережной будут гореть костры, около которых можно будет погреться, а также приобрести традиционные новогодние блюда и напитки. Посетителей будут ждать и рыночки на Домской и Ливской площади. Любителей спорта ждут на Рижском общественном катке возле Дома конгрессов, который будет открыт с 9 часов утра 31 декабря до 2 часов ночи 1 января.

Новогодние дни самое подходящее время посетить фестиваль объектов городской среды «Путь рождественских ёлок», на котором представлен 41 объект, выполненный в нетрадиционных техниках и из разных материалов.

Ровно в полночь начнется салют в музыкальном сопровождении оперной певицы Соноры Вайце, скрипача Раймонда Озолса, группы Latvian Voices, группы Auļi, ди-джея Монсты, мастера хип-хопа Рейкса и Кристапа Криевкалнса. После салюта празднование продолжится вместе с группой Buks и ди-джеем Робертсом Леясмейерсом.

Участников праздника просят соблюдать общественный порядок и меры безопасности. В места проведения мероприятий нельзя приносить взрывоопасные предметы и пиротехнику, острые предметы, огнестрельное оружие и другие опасные вещи. Дети до 16 лет мероприятие могут посещать только в сопровождении родителей. Родителей просят присматривать за своими несовершеннолетними детьми. За общественным порядком во время мероприятия будет следить полиция Рижского самоуправления.

Новогодние мероприятия поддерживает Рижская дума, организует департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.