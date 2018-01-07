Капитан Леонид Семенович Дедов не только опытный судоводитель и отличный спортсмен — участник ежегодных кроссов, но и активный общественник: входит в состав правления общества пенсионеров Латвийского пароходства «Энкурс». Сегодня читателям предлагается рассказанная Леонидом Семеновичем новогодняя история.

На танкере «Антонио Грамши» накануне Нового, 2001 года мы шли на Ямайку. И вдруг возникли проблемы с главным двигателем. Необходим был небольшой, но серьезный ремонт.

1 января подошли мы к причалу, пришланговались, начали выгрузку. Что делать с главным двигателем? Машинная команда принялась устранять неисправность. Чтобы найти неисправность и устранить ее, пришлось разбирать главный двигатель. Практически на время ремонта судно должно быть выведено из эксплуатации.

И тут — надо же такому случиться! — проверка портовых властей в составе нескольких инспекторов. Ну вот, сейчас пойдут проверять готовность судна к любым неожиданностям и обнаружат, что главный двигатель разобран. И это на судне, не выведенном из эксплуатации, на танкере, на котором производятся грузовые операции — в береговые емкости откачиваются нефтепродукты!

Я думаю: «Ничего себе, сюрпризик на Новый год!» Чтобы они не спустились в машинное отделение, конечно, я оперативно накрыл в своей каюте стол, стал беседовать о наступившем Новом годе. Конечно, звучали тосты за все лучшее.

Когда комиссия решила все–таки осмотреть судно, по трапам ее члены передвигались неуверенно. Они осмотрели палубу — а она выкрашена недавно — судно как новенькое! Члены ямайской комиссии решили, что и в остальном на таком танкере все должно быть в полном порядке. Тем более что на календаре 1 января, новогодний праздник. Да и стоит ли в машинное отделение соваться, еще замараешься каким–нибудь техническим маслом, да и трапы там крутые, в праздничном состоянии трудно их преодолеть.

Пожелали нам ямайцы содержать свое судно в таком идеальном состоянии и в будущем, спустились на причал и удалились. Они тоже понимали: какая такая комплексная проверка может быть на праздники! И когда на судно шли, понимали это. Знали, что их ожидает не будничный прием. Но наше гостеприимство превзошло все ожидания комиссии портовых инспекторов.

А в это время механики и мотористы продолжали колдовать над главным двигателем. И надо сказать, вскоре их упорный труд был вознагражден, и когда закончив выгрузку, танкер «Антонио Грамши» вышел в рейс, главный двигатель работал безупречно.

Владимир НОВИКОВ.