Компания Sex Island предложила туристам отправиться в четырехдневный новогодний тур на один из Карибских островов в компании 60 проституток.

В рекламной кампании упоминается, что отдыхающих не будут ограничивать в алкоголе и наркотиках, сообщает The Sun.

Тур запланирован с 31 декабря по 3 января и стоит пять тысяч долларов с человека. В стоимость включены вечеринки на яхте, шоу-программы, безлимитные еда и спиртные напитки.

В 2016 году подобную вечеринку провели для банкиров из Нью-Йорка и магнатов с Ближнего Востока, участие стоило десять тысяч долларов.

Как объяснили в Sex Island, на этот раз компания решила организовать новогодний круиз для представителей среднего класса.