Новый год предложили встретить с проститутками и наркотиками(2)

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Виталий Вавилкин
17:15 29.12.2017
Lifenews / Интересно

Компания Sex Island предложила туристам отправиться в четырехдневный новогодний тур на один из Карибских островов в компании 60 проституток.

В рекламной кампании упоминается, что отдыхающих не будут ограничивать в алкоголе и наркотиках, сообщает The Sun.

 

Тур запланирован с 31 декабря по 3 января и стоит пять тысяч долларов с человека. В стоимость включены вечеринки на яхте, шоу-программы, безлимитные еда и спиртные напитки.

 

В 2016 году подобную вечеринку провели для банкиров из Нью-Йорка и магнатов с Ближнего Востока, участие стоило десять тысяч долларов.

 

Как объяснили в Sex Island, на этот раз компания решила организовать новогодний круиз для представителей среднего класса.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 17:34 29:12:2017

А ПОЧЕМУ ИНТЕРПОЛ не ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС
К ОРГАНИЗАТОРАМ
ТАКОГО ВИДА "ОТДЫХА",ГДЕ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ
НЕОГРАНИЧЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ СРЕДИ "ТУРИСТОВ"

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watcher 20:26 29:12:2017

Люди добрые , пожертвуйте 5000 $ . Обещаю потратить их на этот Круиз ! ( или аналогичные развлечения в Амстердаме . Даже видео отчёт предоставлю ) .

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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