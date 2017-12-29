В рекламной кампании упоминается, что отдыхающих не будут ограничивать в алкоголе и наркотиках, сообщает The Sun.
Тур запланирован с 31 декабря по 3 января и стоит пять тысяч долларов с человека. В стоимость включены вечеринки на яхте, шоу-программы, безлимитные еда и спиртные напитки.
В 2016 году подобную вечеринку провели для банкиров из Нью-Йорка и магнатов с Ближнего Востока, участие стоило десять тысяч долларов.
Как объяснили в Sex Island, на этот раз компания решила организовать новогодний круиз для представителей среднего класса.
А ПОЧЕМУ ИНТЕРПОЛ не ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС« ответить
К ОРГАНИЗАТОРАМ
ТАКОГО ВИДА "ОТДЫХА",ГДЕ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ
НЕОГРАНИЧЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ СРЕДИ "ТУРИСТОВ"
Люди добрые , пожертвуйте 5000 $ . Обещаю потратить их на этот Круиз ! ( или аналогичные развлечения в Амстердаме . Даже видео отчёт предоставлю ) .« ответить