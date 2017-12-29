Новый год с любимыми. 10 идей занятий для мамы и взрослой дочки

Испеките вкусный десерт
Пусть мама поделится проверенным семейным рецептом, передающимся из поколения в поколение, и преподаст вам мастер-класс.
Сходите в магазин за подарками
Торговые центры в это время года лучше игнорировать — там толпы народа сметают все на своем пути. Лучше прогуляться по небольшим магазинам и завершить прогулку ужином в уютном ресторане.
Вместе упакуйте подарки
Зачем стоять в очереди и ждать, пока незнакомый продавец автоматически обернет ваши подарки в стандартную упаковку? Вечер, проведенный с мамой за душевными разговорами в окружении упаковочной бумаги, пролетит быстро и незаметно.
Прогуляйтесь по праздничному городку
В каждом городе к Новому году обязательно открывается место, украшенное огнями, ледяными фигурами и нарядными сувенирными киосками. Сходите туда с мамой — без вас она вряд ли соберется.
Полюбуйтесь окрестностями
Рядом с домом под Новый год тоже наверняка стало нарядно и празднично. Чем не повод для небольшой совместной прогулки?
Сходите в кофейню
Побалуйте маму имбирным чаем или горячим шоколадом в любимой кофейне. Для вас это привычно, а для нее — настоящий праздник.
Посмотрите новогоднее кино
Советская классика или зарубежная «Реальная любовь» — выбор фильма не так уж важен, главное — чтобы у вас обеих возникло ощущение праздника.
Украсьте дом
Помогите маме развесить гирлянды и нарядить елку. Да, ее дочь выросла, но вам обеим по-прежнему хочется верить в чудеса, любуясь новогодними огоньками.
Сделайте подарки своими руками
Снежинки на окна, открытки родственникам, вышитые салфетки... Ваших близких порадует результат, а вас — время, проведенное за общим занятием.
Пересмотрите семейный альбом
Старые черно-белые снимки хранятся в толстых альбомах, но часто ли вы их пересматриваете? Новый год — самое подходящее время для ностальгии. А сколько историй вспомнит мама, пока вы будете их разглядывать!
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