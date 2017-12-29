Новый год с любимыми. 10 идей занятий для мамы и взрослой дочки

В предновогодней суете мы часто забываем о самых близких. Некоторые пункты из этого списка вы наверняка собирались выполнить сами — но с мамой это будет еще приятнее.

Испеките вкусный десерт

Пусть мама поделится проверенным семейным рецептом, передающимся из поколения в поколение, и преподаст вам мастер-класс.

Сходите в магазин за подарками

Торговые центры в это время года лучше игнорировать — там толпы народа сметают все на своем пути. Лучше прогуляться по небольшим магазинам и завершить прогулку ужином в уютном ресторане.

Вместе упакуйте подарки

Зачем стоять в очереди и ждать, пока незнакомый продавец автоматически обернет ваши подарки в стандартную упаковку? Вечер, проведенный с мамой за душевными разговорами в окружении упаковочной бумаги, пролетит быстро и незаметно.

Прогуляйтесь по праздничному городку

В каждом городе к Новому году обязательно открывается место, украшенное огнями, ледяными фигурами и нарядными сувенирными киосками. Сходите туда с мамой — без вас она вряд ли соберется.

Полюбуйтесь окрестностями

Рядом с домом под Новый год тоже наверняка стало нарядно и празднично. Чем не повод для небольшой совместной прогулки?

Сходите в кофейню

Побалуйте маму имбирным чаем или горячим шоколадом в любимой кофейне. Для вас это привычно, а для нее — настоящий праздник.

Посмотрите новогоднее кино

Советская классика или зарубежная «Реальная любовь» — выбор фильма не так уж важен, главное — чтобы у вас обеих возникло ощущение праздника.

Украсьте дом

Помогите маме развесить гирлянды и нарядить елку. Да, ее дочь выросла, но вам обеим по-прежнему хочется верить в чудеса, любуясь новогодними огоньками.

Сделайте подарки своими руками

Снежинки на окна, открытки родственникам, вышитые салфетки... Ваших близких порадует результат, а вас — время, проведенное за общим занятием.

Пересмотрите семейный альбом

Старые черно-белые снимки хранятся в толстых альбомах, но часто ли вы их пересматриваете? Новый год — самое подходящее время для ностальгии. А сколько историй вспомнит мама, пока вы будете их разглядывать!