Новый год в центре Риги встретили 100 000 человек(3)

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Владимир Бучельников
11:05 01.01.2018
Наша Латвия / Социум

Встретить Новый год на набережной 11 ноября и посмотреть на салют на обоих берегах Даугавы собралось почти 100 000 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

В новогоднюю ночь на набережной состоялся концерт «100 песен до столетия» с участием известных музыкантов, а в полночь в небе вспыхнул красочный фейерверк.

 

Несколько тысяч человек встречали Новый год в Старой Риге, где на Домской площади работала рождественская ярмарка и выступали музыканты, а для любителей активного отдыха в новогоднюю ночь был открыт публичный каток.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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ДЕД ТАБАКОВ 14:08 01:01:2018

СМЕРТЬ НАЦИСТСКИМ УБЛЮДКАМ WAFFEN SS и их потомкам!!!

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Latviešu patriots 15:47 01:01:2018

Dedam Tabakovam. Ko impotent, jumts aizbrauca?!

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ded tabak 16:11 01:01:2018

Debilius, urod. Pisīšu utaino.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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