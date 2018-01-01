Встретить Новый год на набережной 11 ноября и посмотреть на салют на обоих берегах Даугавы собралось почти 100 000 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

В новогоднюю ночь на набережной состоялся концерт «100 песен до столетия» с участием известных музыкантов, а в полночь в небе вспыхнул красочный фейерверк.

Несколько тысяч человек встречали Новый год в Старой Риге, где на Домской площади работала рождественская ярмарка и выступали музыканты, а для любителей активного отдыха в новогоднюю ночь был открыт публичный каток.