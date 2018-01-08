По словам Лэндграфа, у создателя сериала Ноа Хоули уже готова основная идея для сюжета нового сезона, но в ближайшее время он будет занят другими проектами (среди которых сольный фильм о Докторе Думе и второй сезон «Легиона», стартующий в апреле). Сам Хоули также добавил, что не хочет торопить события и вернётся к «Фарго» только тогда, когда придумает подходящую историю.
Новый сезон «Фарго» может выйти уже в следующем году
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Четвёртый сезон криминального сериала «Фарго» всё-таки увидит свет, о чём поведал директор телеканала FX Джон Лэндграф. На малых экранах продолжение шоу окажется не раньше 2019 году.
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