Новый «Спаун» получит рейтинг R

Грядущий перезапуск «Спауна» получит рейтинг R, и, как уверяет создатель проекта Тодд МакФарлэйн, станет гораздо мрачнее и суровее, чем недавние «взрослые» кинокомиксы вроде «Логана» и «Дэдпула».

«С моей точки зрения, “Дэдпул” был обычным экшн-фильмом с рейтингом PG-13, в который просто добавили голых задниц и пару крепких словечек. Во всём остальном он следовал стандартной формуле подросткового кино», ‒ заявил МакФарлэйн. «Я придерживаюсь другого взгляда на рейтинг R, поэтому в нашей картине нет бесконечного веселья и идиотских реплик».

Производством ленты займутся продюсер Джейсон Блум и его компания Blumhouse. Тодд МакФарлэйн собирается дебютировать в качестве режиссёра, самостоятельно занявшись постановкой фильма по собственному сценарию, а также сыграть в камео-эпизоде вместе со Стэном Ли.

Старт съёмок ожидается в первой половине года. Официальная дата релиза и детали кастинга не разглашаются, хотя ранее сам МакФарлэйн сообщал, что хочет увидеть в главной роли Леонардо ДиКаприо.