Новый «Спаун» получит рейтинг R

«С моей точки зрения, “Дэдпул” был обычным экшн-фильмом с рейтингом PG-13, в который просто добавили голых задниц и пару крепких словечек. Во всём остальном он следовал стандартной формуле подросткового кино», ‒ заявил МакФарлэйн. «Я придерживаюсь другого взгляда на рейтинг R, поэтому в нашей картине нет бесконечного веселья и идиотских реплик».
Производством ленты займутся продюсер Джейсон Блум и его компания Blumhouse. Тодд МакФарлэйн собирается дебютировать в качестве режиссёра, самостоятельно занявшись постановкой фильма по собственному сценарию, а также сыграть в камео-эпизоде вместе со Стэном Ли.
Старт съёмок ожидается в первой половине года. Официальная дата релиза и детали кастинга не разглашаются, хотя ранее сам МакФарлэйн сообщал, что хочет увидеть в главной роли Леонардо ДиКаприо.
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