Новый топ угонов

Лидером предпочтений автоворов в Латвии за прошлый год стал BMW, следом за ним следует Audi, а вот третьим в этом списке неожиданно стал Subaru, — пишет газета «СЕГОДНЯ» И на то есть серьезные причины. Далее мы расскажем более подробно: как и какие авто у нас крадут; почему шоссе А8 иногда называют «трассой угонщиков».

Итак, согласно данным SIA Autonams, в 2017 году автомобильные воры в Латвии работали более активно, чем годом ранее. Общее количество краж увеличилось на 10% — всего было украдено 806 автомобилей (730 автомобилей в 2016 году).

Наибольший рост, 82%, приходится на кражи новых авто — от 1 до 5 лет. Если в 2016 году в этой категории было похищено 109 автомобилей, то в 2017 году их было почти вдвое больше: 198.

В категории «до 10 лет» также неутешительные цифры для автовладельцев: рост 32%. В 2017 году было похищено 413 таких автомобилей, на которые приходится 51% всех украденных авто в Латвии в целом (в 2016 году — 312).

Лидером предпочтений угонщиков в прошлом году был BMW в возрастной группе до 10 лет: украден 121 автомобиль. Вторым по популярности был Audi: украдено 54 авто.

В прошлом году к этому списку присоединился также Subaru. Если в 2016 году в возрастной группе до 5 лет в течение года было украдено только три автомобиля Subaru, то в прошлом году их было уже 25, причем 16 из них — Subaru Legacy. Так что Subaru Legacy возглавляет топ самых угоняемых в 2017 году машин, младше 5 лет.

Замыкают топ–5 по рискам в группе новых авто Nissan X–Trail и Nissan Qashqai.

Самыми незащищенными спальными зонами от автоворов являются Озолниеки и Марупе, если посчитать количество украденных автомобилей на одного жителя. Autonams объясняет это тем, что здесь проживают достаточно много людей с доходами выше среднего, которым принадлежат авто стоимостью от 30 000 до 50 000 евро.

Что еще существенно: эти районы находятся неподалеку от шоссе А8, соединяющего Ригу и литовскую границу — излюбленный путь автоугонщиков, работающих на знаменитую «литовскую автомафию».

Почему взялись за Subaru

Голландский инженер Том Вимменохов обнаружил, что в некоторых моделях автомобилей Subaru используют уязвимые радиоключи, которые могут легко клонировать злоумышленники, поясняет сайт xakep.ru.

Проблема, обнаруженная специалистом, заключается в том, что некоторые брелоки для автомобилей Subaru используют в работе (для блокировки и открытия дверей, а также других операций) последовательные коды. В целях безопасности эти коды должны быть случайными и должны относиться к так называемым плавающим кодам (rolling code), чтобы злоумышленники не имели возможности перехватить сигнал и предсказать последовательность.

Однако Вимменохов провел тесты на своем авто и убедился, что из–за использования последовательных кодов он может с легкостью перехватить сигнал брелока, находясь неподалеку от атакуемой машины. Фактически это позволяет создать полностью работоспособный клон оригинального брелока.

По словам специалиста, для успешного осуществления такой атаки будет достаточно перехватить всего один пакет, когда владелец машины нажмет на любую кнопку своего «ключа». После этого злоумышленник получит возможность открыть двери и багажник авто, отключить сигнализацию. Словом, эта уязвимость — настоящий подарок для автоугонщиков.

Эксперт рассказал журналистам издания Bleeping Computer, что для такой атаки даже не требуются дорогое оборудование и глубокие технические познания. Сам Вимменохов использовал для тестов Raspberry Pi B+ за 25 долларов (это такой одноплатный компьютер размером с банковскую карту, который любители могут легко запрограммировать под что угодно), а также еще пару устройств общей ценой 10 долларов. В принципе, Том признает, что «чемоданчик угонщика Subaru» можно собрать еще дешевле.

Никакой «заплатки» для этой дыры в безопасности авто пока нет, хотя исследователь связался с разработчиками Subaru и передал в их распоряжение подробную информацию о проблеме. В компании его переадресовали на «партнерскую» страницу и попросили заполнить приведенный там опросник. В общем, расследование не сильно заинтересовало производителя.

Заполнять анкету Вимменхов не стал, и более представители Subaru с ним не связывались.

Угон с Keyless go: как это сейчас делается

Полиция уже не раз предупреждала, что уважающие себя угонщики уже несколько лет как обзавелись системами для увода машин с Keyless go. Далеко за примерами ходить не надо: 5 января Лиана пожаловалась в группе «Ездуны» в Facebook: в Риге украли машину на улице Виршу, Пурвциемс. Toyota Avensis 2014 года, универсал, черного цвета, полной комплектации, 2.2 дизель, автомат, зимняя резина pirelli sottozero и колеса на 18. Номер LB2315. «Мало верится, но если вдруг увидите, звоните по номеру 20230427!» — попросила автор поста.

Версии читателей любопытны:

«Судя по свежему номеру, машина была приобретена не так давно и скорее всего концы идут к продавцам — уж очень все складно», — пишет комментатор Эдуард.

«Концы могут и вести к сливу адреса в CSDD. Очень часто крадут именно машины с новой регистрацией», — говорит Андрей.

У автора также поинтересовались, была ли на машине система Keyless. Она подтвердила, что была.

«Если не ставите блокировку Keyless, например IGLA, тогда не надо машину с Keyless вообще покупать», — пояснили участники дискуссии.

Действительно, если у вас эта модная система, специалисты рекомендуют устанавливать механическую противоугонную систему: мультилок (замок на коробку передач), замок на рулевое колесо или блокиратор педалей. Любая помеха отнимает у преступников время, чего они не могут себе позволить в людном месте. Скорее всего, встретив сопротивление, они просто оставят машину в покое.

Кроме того, как пишет 1gai.ru, не рекомендуется хранить бесконтактный ключ в прихожей рядом с входной дверью или рядом с окном на улицу. Это самые опасные места, в которых злоумышленники могут попытаться поймать сигнал с ключа автомобиля. Если у вас есть в доме сейф, то положите смарт–ключ в него. Также неплохо экранировать дистанционный ключ фольгой, которая поглощает радиоволны, и предотвратить попадание сигнала с ключа в радиоэфир. Сейчас также появились специальные футляры для меток.

Самые угоняемые автомобили России и Украины

Любопытно, какие предпочтения автоворов в сопредельных странах, ведь это весьма существенный показатель уровня жизни.

За первые 9 месяцев 2017 года самыми угоняемыми в России оказались «японцы» Toyota, Lexus и Hyundai. Далее в список самых угоняемых автомобилей, но с меньшей частотой вошли марки Land Rover, Lada, УАЗ и Kia. Кроме того, в отдельно взятых страховых компаниях отмечают интерес угонщиков к маркам Ford, Mercedes, BMW, Audi.

Страховщики, как и прежде, относят Москву и Санкт–Петербург к наиболее проблемным регионам с точки зрения числа угонов. А СК «Согласие» добавила к ним еще Екатеринбург и Новосибирск.

Согласно опросу, в список угоняемых моделей вошли Toyota Camry, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV4, Lexus LX, Hyundai Solaris, Hyundai Tucson, Hyundai IX35, Mazda CХ–5, Kia Sportage, Kia Rio, BMW X1, BMW 7, BMW X6, Ford Focus, УАЗ 3163 Patriot, Lada Granta, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Discovery, Land Rover Freelander, Mercedes–Benz G, AudiQ5, Jeep Grand Cherokee, Nissan Almera.

«Причины угона не меняются из года в год. Дорогие и премиальные марки угоняют под заказ, на перепродажу в другие регионы, с изменением VIN–номеров. Масс–маркет угоняют под разборку на запчасти», — прокомментировал управляющий директор департамента автострахования группы «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

На Украине тем временем наибольшей популярностью среди угонщиков пользуются автомобили российского и украинского производства. Злоумышленники в основном разбирают их на запчасти или сдают на металлолом. За 9 месяцев увели 1328 автомобилей ВАЗ, 550 авто ZAZ–Daewoo, Toyota (496 шт.), Mercedes–Benz (281 шт.) и Lexus (202 шт.).

По данным Нацполиции, большинство преступлений совершают в городах с развитой дорожной инфраструктурой — Киеве и крупных областных центрах. В основном угоны фиксируются на стихийных стоянках и улицах населенных пунктов.

Николай КУДРЯВЦЕВ.