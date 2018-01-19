Новый тренд на Западе — приглашать на роды пластического хирурга

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Люблю!
13:50 18.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

От трансляции родов онлайн до ароматизированного льда – элитные клиники спешат удовлетворить любые запросы будущих мам. А как насчет пластического хирурга, который тут же исправит все несовершенства фигуры? Теперь и такое возможно.

В странах Запада, где «кесарево сечение по желанию» легализовано, все больше женщин выбирают именно этот тип родоразрешения. В Америке, например, этот порог достиг 32%. Кого-то страшит сам процесс естественных родов и его последствия, кто-то считает их пережитком прошлого — причины различны.

 

Ну, а уж если все равно предстоит операция, почему бы сразу не привести свою фигуру в порядок – «два в одном», так сказать. Спрос рождает предложение, и теперь в некоторых западных роддомах присутствие пластического хирурга на родах стало возможным.

 

По словам пластического хирурга из Нью-Йорка — доктора Дэвида Канджелло, в последнее время резко увеличилось количество женщин, которые хотят быстро восстановить тело после родов – пусть и посредством операции.

 

Больше всего его пациенток беспокоят уродливые шрамы, которые остаются на животе после кесарева сечения. В задачу пластического хирурга, приглашенного на операцию, говорит Дэвид, входит контроль над тем, чтобы разрез был зашит правильным образом.

 

Некоторые пациентки обращаются с просьбой провести липосакцию живота и бедер, т. е. удалить лишнюю жировую ткань сразу после рождения ребенка. Хотя это и возможно, сам Дэвид считает не совсем разумным совмещение кесарево сечения и липосакции.

 

«Все дело в том, — говорит он, — что брюшная стенка подвергается сильным изменениям в течение первых шести месяцев после родов. Поэтому лучше всего дождаться этих естественных изменений, а не проводить косметические процедуры».

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
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Люблю!
17.01.2018

Выход там же, где и вход 

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