Новый тренер Остапенко: Алена может выиграть Australian Open(1)

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Владимир Бучельников
18:18 14.01.2018
Спорт / Теннис

Новый тренер латвийской теннисной звезды Алены Остапенко австралиец Дэйвид Тейлор считает, что его подопечная – одна из главных претенденток на победу в Открытом чемпионате Австралии, который стартует завтра.

В конце прошлого года Остапенко заключила контракт на 15 недель с Тейлором, который будет работать в команде с мамой и тренером Алены – Еленой Яковлевой. За свою карьеру австралиец тренировал многих известных теннисисток, самая известная из которых – его соотечественница Саманта Стосур.

 

Открытый чемпионат Австралии – один из четырех турниров Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет 43 миллиона долларов. 

 

Остапенко, которая занимает сейчас 7-ю строчку в мировом рейтинге, начнет Australian Open с матча с 37-летней итальянкой Франческой Скьявоне. В свое время итальянка была четвертой ракеткой мира, но сейчас она соскользнула на 96-е место. 

 

Соперницей другой известной латвийской теннисистки Анастасия Севастова в первом круге станет американка Варвара Лепченко.

 

По мнению Тейлора, нынешний турнир в Австралии – самый непрогнозируемый за все времена.

 

«Это невероятно, но такой конкуренции прежде не было, – цитирует его газета The Sydney Morning Herald. – обычно есть два-три фаворита, а также пять участниц, которые могут приподнести неожиданность, а в этом году титул могут выиграть 20 теннисисток, среди которых и Остапенко».

 

Тейлор, впрочем, считает, что больше шансов у тех, у кого в активе есть победы в турнирах Большого Шлема или играли на них в финалах.

 

Австралиец признал, что у него очень хорошие первые впечатления от работы с Остапенко и ее командой. 

 

«Поступил неожиданный звонок с предложением сотрудничать. Прошло всего два дня, как я закончил работу с Наоми Осакой, но таков уж я есть. Все великолепно, мне очень нравится», – сказал Тейлор.

 

Он считает, что главный вызов для Остапенко – удержание высокого уровня игры в течение долгого времени.

 

«Несомненно, что она очень талантлива, но задача – этот уровень удержать», – отметил он, добавив, что приятно удивлен сотрудничеством с Яковлевой, которую считает одним из самых острых умов в теннисе. 

 

«Я люблю теннис и мне нравится говорить с Аленой, у которой особый теннисный взгляд. Надо признать, что мне нравится быть в этой команде, – говорит Тейлор. – Алена – особенная теннисистка, у нее невероятная психологическая устойчивость, она не испытывает страха в важных матчах». 

 

У нее есть теоретические шансы стать первой ракеткой мира

 

В прошлом году Остапенко выиграла первый в своей карьере турнир Большого Шлема – Ролан Гаррос. Кроме того, она первенствовала в сеульском турнире WTA International. Алена стала первой тенниссисткой Латвии, которая вошла в топ-10 мирового тенниса и приняла участие в итоговом турнире сезона. 

 

Нынешний сезон Остапенко начала победой над легендарной американкой Сереной Уильямс на выставочном турнире в Катаре, а потом потерпела два поражения на турнирах в Китае и Австралии. 

 

Как сообщили организаторы Australian Open, Алена входит в число пяти теннисисток, которые в случае удачи могут возглавить мировой рейтинг-лист. Правда, шансы ее скорее теоретические, ведь для этого надо не только выиграть турнир, но и чтобы соперницы вылетели из него на ранней стадии.

freecity.lv / Фото
Комментарии (1)
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Шо все лавры забрал 21:56 14:01:2018

Когда ее подготовили

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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