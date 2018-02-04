С тех пор, как Facebook наконец признал проблему фейковых новостей, компания пыталась с этим бороться. Она наняла тысячи людей, чтобы помочь заблокировать поддельные объявления, стала работать со сторонними организациями по проверке фактов и занялась разработкой алгоритмов для обнаружения фальшивок.

Но в то время, когда усилилась борьба с мошеннической рекламой и выдуманными событиями, на горизонте появилась еще одна потенциальная угроза — создание с помощью ИИ поддельных видео.

Издание Motherboard недавно обнаружило новую тревожную тенденцию — пользователи создают сгенерированные ИИ порнографические клипы, заменяя физиономии порнозвезд лицами совершенно других людей. Сообщение об этом появилось месяц назад, когда пользователь Reddit разместил видео с Галь Гадот, лицо которой было совмещено с телом порнозвезды. Видео создано с помощью алгоритмов машинного обучения, легкодоступных библиотек с открытым исходным кодом и изображений Google, фотографий и видео на YouTube.

Теперь появились приложения, которые помогают десяткам тысяч других людей делать то же самое — и не только со знаменитостями, но и с обычными людьми. Создатель приложения, получившего название «deepfakeapp», сказал журналистам, что в конечном итоге он хочет оптимизировать пользовательский интерфейс, чтобы пользователи могли «выбрать видео на своем компьютере, загрузить нейронную сеть, связанную с определенным лицом из общедоступной библиотеки, и поменять на видео физиономии участников нажатием одной кнопки». Хотя поддельные видеоролики не идеальны, но некоторые выглядят действительно пугающе реалистичными.

Излишне говорить, что это может иметь опасные последствия. Это не только открывает дверь для ужасающего нового вида мести в виде порно, но также открывает ящик Пандоры, когда уже никогда нельзя будет доверять Интернету. Не нужно иметь много воображения, чтобы представить себе мир, в котором иностранные государства будут использовать ИИ для создания и распространения видео политиков или общественных деятелей, говорящих о вещах, о которых они никогда не говорили.

Всего несколько месяцев назад исследовательская группа из Вашингтонского университета смогла создать искусственное видео о президенте Обаме, где тот выступал с речью. Им понадобилось его выступления продолжительностью 14 часов для обучения нейронной сети синхронизировать движения губ с речью. Система даже синхронизирует движения головы и челюсти, чтобы все это выглядело более реалистично. В то время как для такого рода магии раньше требовались часы кропотливой работы, теперь сама нейронная сеть справлялась с этим за несколько часов.

И это еще не все. Несколько лет назад в Стэнфордском университете было разработано программное обеспечение под названием Face2Face, которое позволяло захватывать чье-то лицо с веб-камеры, а затем переставлять его человеку на видео. Команда из Университета штата Алабама в Бирмингеме также работает над созданием синтезированной речи, взятой из аудио и видеороликов и радиопередач YouTube.