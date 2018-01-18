«В конце августа прошлого года не только Цесис, но и всю Латвию потрясла тревожная новость о том, что средь бела дня некий мужчина напал на 14-летнюю девочку, которая затем была доставлена в больницу.

Государственная полиция сообщила, что жизнь девочки вне опасности, попросив опознать мужчину, который попал на видеокамеру частного дома.

Нападение произошло в Цесисе, у оврага, соединяющего улицы Берзаунес и Алфреда Калниньша, нападавший сбежал. Его опознали несколько человек и 1 сентября его задержали. Им оказался 25-летний житель Цесиса Янис Баярс, — пишет Press.lv со ссылкой на «Латвияс Авизе».

Страшная прогулка

На прошлой неделе дело о нападении стало рассматриваться в Районном суде Цесиса. Прокурор Арнис Шулмейстерс против Баярса выдвинул серьёзное обвинение в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах, поскольку она была направлена против несовершеннолетней. За это преступнику грозит тюремное заключение сроком от десяти до двадцати лет.

Обвинение прокурора было коротким: 29 августа в 12:47 Я. Баярс подошёл к девочке сзади, взяв левой рукой за подбородок, поднял голову и правой рукой ударил ножом в переднюю нижнюю часть шеи девушки, затем в живот и в лицо, ножом повредил ладонь девочки.

Когда девочка смогла лягнуть его, насильник испугался и убежал. Телесные повреждения были классифицированы как лёгкие. Правда, позже выяснилось, что телесные повреждения могли привести к летальному исходу…

Пострадавшая в суде рассказала, что в тот день со своей подругой Ириной (имя изменено) приехала из гостей и вместе они отправились домой. По дороге они заглядывали в магазины, беседовали, заметили, что по улице Берзаунес около оврага мимо прошел мужчина, но они не обратили на него внимания, потому что ничего особенного не заметили. Однако пострадавшая попросила, чтобы Ирина, которой надо было идти в в другом направлении, проводила ее по тропинке вдоль оврага. Подруга проводила и пошла к себе домой.

Девушка прошла мимо детской площадки и увидела, что уже ранее замеченный мужчина сидит на чурбане. Но и это не показалось ей странным.

«Когда я прошла мимо мужчины, я почувствовала, что он последовал за мной. Стало страшно. Подумала — бежать или нет? Я написала смс сообщение о своём страхе, и только я его отправила, как почувствовала, что меня схватили за шею. Затем повалили на землю.Стало очень страшно, когда я увидела нож в своём лице. Взяла нож левой рукой, потому что в правой был телефон. Мужчина не обронил ни слова, только когда я лягнула, он вскрикнул. Когда он убежал, я побежала в другую сторону. Встретила женщину, которая помогла мне, и меня отвезли в больницу», — рассказала пострадавшая в суде.

На вопрос прокурора, догадывается ли пострадавшая, почему на нее напали, девочка ответила отрицательно, допустив, что преступник, возможно, хотел отобрать мобильный телефон. Его стоимость составляла 150 евро.

Некоторые детали преступления пострадавшая вспомнила позже. Например, что удар в живот она получила еще в вертикальном положении, а также то, что она заметила покрасневшие глаза нападавшего, которые показались ей глазами сумасшедшего.

Когда она упала на спину, нападавший перешагнул через нее и целился в лицо, но она взяла его за руку с ножом и в то же время ударила ногой в живот. На лице появилась только царапина. Мужчина не пытался забрать телефон или рюкзак.

Стоимость телефона пострадавшей возместили: он разбился при падении. Достигнуто соглашение о моральной компенсации в размере 2500 евро, из которых 1150 евро уже заплачено.

«Не будем же мы семью разорять, человек же исправится», — сказала в суде бабушка девочки, хотя при рассказе о ЧП у нее текли слезы.

«Десяток раз мы уже были у психолога, потому что внучка боялась за жизнь и здоровье, стала агрессивной, оценки ухудшились», — добавила бабушка.

Подруга Ирина нападения не видела, и ничего не услышала, так как в ушах у нее были наушники.

В суд был вызван и лучший друг Баярса, Эмилс Л., которого обвиняемый и его родители назвали виновным в случившемся. Вместе они ходили в школу и работали, а также вместе посещали игровые залы. До тех пор, пока не рассорились, кто кому задолжал.

Против Эмилса было даже возбуждено уголовное дело за мошенничество, но его закрыли, поскольку Баярс признал, что задолжал он, и ему надо выплатить деньги, а вымогательство не имело места.

В то же время Эмилс Л. написал матери Баярса, что он готов заключить соглашение и покрыть ущерб, потому что он не хочет неприятностей (он решил сделать карьеру в Земессардзе). Своих взыскателей долгов Баярс отправлял к Эмилсу, но тот в августе потребовал у Баярса вернуть ему деньги.»